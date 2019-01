Description

Rorie, Timothy Ray (W /M/28) Arrest on chrg of 1) Possess Marijuana Fel (F), 2) Possess Heroin Fel (F), 3) Possess Marijuana Up To 1/2 Oz (M), and 4) Possession Of Firearm By Felon (F), at 3344 Presson Rd, Monroe, NC, on 1/16/2019 03:00.