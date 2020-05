Charge

1) Break Or Eneter A Motor Vehicle (F), 2) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 3) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 4) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 5) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 6) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 7) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 8) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 9) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 10) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 11) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 12) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 13) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 14) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 15) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 16) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 17) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 18) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 19) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 20) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 21) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 22) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 23) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 24) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 25) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 26) Larceny-Misdemeanor (M), 27) Larceny-Misdemeanor (M), 28) Larceny-Misdemeanor (M), 29) Larceny-Misdemeanor (M), 30) Larceny-Misdemeanor (M), 31) Larceny-Misdemeanor (M), 32) Larceny-Misdemeanor (M), 33) Larceny-Felony (F), 34) Larceny-Misdemeanor (M), 35) Larceny-Misdemeanor (M), 36) Larceny-Misdemeanor (M), 37) Larceny-Misdemeanor (M), 38) Larceny-Misdemeanor (M), 39) Larceny Of A Firearm (F), 40) Larceny-Misdemeanor (M), 41) Larceny-Misdemeanor (M), 42) Larceny-Misdemeanor (M), 43) Larceny-Misdemeanor (M), 44) Larceny-Felony (F), And 45) Injury To Personal Property (M),