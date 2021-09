Charge

1) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 2) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 3) Breaking/Entering Motor Vehcle (F), 4) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 5) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 6) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 7) Breaking/Entering Motor Vehicle (F), 8) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 9) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 10) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 11) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 12) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 13) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 14) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 15) Larceny-Misdemeanor (M), 16) Larceny-Misdemeanor (M), 17) Larceny-Misdemeanor (M), 18) Larceny-Misdemeanor (M), 19) Larceny-Misdemeanor (M), 20) Larceny-Felony (F), 21) Larceny-Misdemeanor (M), 22) Larceny-Misdemeanor (M), 23) Motor Vehicle Theft (F), 24) Financial Card Theft (F), 25) Financial Card Theft (F), 26) Financial Card Theft (F), 27) Financial Card Theft (F), And 28) Financial Card Theft (F),