Description

Echeverria, Christopher Jovani (W /M/19) Arrest on chrg of 1) Sell/deliver Marijuana (F), 2) Sell/deliver Marijuana (F), 3) P/w/i/s/m/d Sched Vi (F), 4) P/w/i/s/m/d Sched Vi (F), 5) Possess Marijuana Fel (F), 6) Maintn Veh/dwell/place Cs (f) (F), 7) Pwisd Within 1000 Feet School Zone (F), 8) Pwisd Within 1000 Feet School Zone (F), 9) Manufacturing Sched Vi (F), and 10) Possess Marij Paraphernalia (M), at 600-BLK E Green St, Monroe, NC, on 11/3/2021 23:37.