Charge

1) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 2) Conspire Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 3) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 4) Conspire Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 5) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 6) Conspire Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 7) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 8) Conspire Break Or Enter (F), 9) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 10) Conspire Conspire Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 11) Conspire Break Or Enter Motor Vehicle (F), 12) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 13) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 14) Break Or Enter A Motor Vechile (F), 15) Consire Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 16) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 17) Break Or Enter Amotor Vehicle (F), 18) Break Or Enter Motor Vehicle (F), 19) Larceny-Firearm (F), 20) Larceny-Misdemeanor (M), 21) Larceny Of A Firearm (F), 22) Larceny-Misdemeanor (M), 23) Larceny-Misdemeanor (M), 24) Larceny-Firearm (F), 25) Larceny-Felony (F), 26) Larceny-Misdemeanor (M), 27) Identity Theft (F), 28) Identity Theft (F), 29) Identity Theft (F), 30) Financial Card Fraud (M), 31) Financial Card Theft (F), 32) Financial Card Theft (F), 33) Financial Card Theft (F), 34) Possession Of Firearm By Felon (F), 35) Possession Of Firearm By Felon (F), 36) Conspire Break Or Enter Motor Vehicle (F), 37) Conspiracy To Commit A Felony (F), And 37) Felony Conspiracy (F),