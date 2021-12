Description

Delcid, Carlos Enoc (W /M/29) Arrest on chrg of 1) Common Law Robbery (F), 2) Att Robbery Dangerous Weapon (F), 3) Break Or Enter A Motor Vehicle (F), 4) Felony Larcency (F), 5) Conspire Commit Fel Larceny (F), 6) Felony Larceny (F), 7) Misdemeanor Larceny (M), and 8) Flee/elude Arrest W/mv (F), at 500-BLK N Church St, Monroe, NC, on 12/17/2021 10:33.