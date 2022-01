Charge

1) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 2) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 3) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 4) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 5) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 6) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 7) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 8) Bel / Theft From Motor Vehicle (F), 9) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 10) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 11) Larceny-Misdemeanor (M), 12) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 13) Larceny-Misdemeanor (M), 14) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 15) Larceny-Felony (F), 16) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 17) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 18) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 19) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 20) Larceny Of Motor Vehicle Parts (F), 21) Injury To Real Property (M), 22) Injury To Personal Property (M), 23) Trespass – 1St Deg (M), 24) Trespass – 1St Deg (M), 25) Conspiracy To Commit A Felony (F), And 26) Conspiracy To Commit A Felony (F),