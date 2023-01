Description

Bradley, Brian Scott (W /M/56) Arrest on chrg of 1) Possession Of Burglar`s Tools (F), 2) Breaking/entering-felony (F), 3) Breaking/entering-felony (F), and 4) Possession Of Burglar`s Tools (F), at 3300-BLK Presson Rd, Monroe, NC, on 1/18/2023 12:37.