Description

Miller, Shaketa (B /F/27) Arrest on chrg of 1) Fail To Appear – Felony – 1 (F), 2) Fail To Appear – Felony – 1 (F), and 3) Fail To Appear – Felony – 1 (F), at 1600-BLK North Ave, West Columbia, SC, on 3/27/2024 22:21.