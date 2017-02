Gaston County Arrests and Mugshots 02-05-2017 Name Allison, David Oneal Arrest Type Misdemeanor DOB 10/30/1959 Height 6′ 1" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4072 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Bardge, Joy Eynn Arrest Type Traffic DOB 5/27/1978 Height 5′ 2" Weight 207.0 lbs Arrest Date Time Court Case 199290 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Barnett, Robert Charles Senior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/28/1955 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309036 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,000.00 Name Bess, Maurice Burton Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 4/16/1983 Height 5′ 9" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 137962 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,000.00 Name Black, Glynn Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1967 Height 6′ 6" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 6186 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Byers, Trina Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1980 Height 5′ 2" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311550 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Caskey, Kristen Renee Arrest Type Misdemeanor DOB 10/20/1984 Height 5′ 4" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 277748 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Caskey, Michael Brandon Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1982 Height 5′ 8" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 6621 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Edge, Evan Thomas Arrest Type Traffic DOB 9/11/1988 Height 6′ 0" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311551 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Graham, Michael Anthony Arrest Type Misdemeanor DOB 4/12/1989 Height 6′ 0" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311553 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Gray, Katherine Anne Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1991 Height 5′ 5" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 223174 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Grier, Gene Arthur Adams Arrest Type Traffic DOB 4/7/1981 Height 6′ 0" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1552 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Harvey, Johnathan Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1978 Height 5′ 11" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 138531 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Harvey, Lea Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1959 Height 5′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 32974 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,000.00 Name Imler, Thomas Glenn Arrest Type Felony DOB 11/18/1974 Height 5′ 11" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311552 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $25,000.00 Name Matheny, Amanda Susan Arrest Type Traffic DOB 7/25/1990 Height 5′ 1" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311549 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Means, Darren Tyler Arrest Type Felony DOB 12/21/1994 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 287095 Charge Description Probation Violation Bond Amount $75,000.00 Name Messick, Danielle Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1984 Height 5′ 1" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 173777 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $7,500.00 Name Morgan, Mark Hampton Arrest Type Traffic DOB 8/6/1988 Height 6′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 256160 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Odell, Sherry Annette-Carey Arrest Type Felony DOB 8/10/1982 Height 5′ 3" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 229877 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Poteat, Kimberly June Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1985 Height 6′ 2" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 196456 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name Prine, Justin Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 11/22/1990 Height 5′ 8" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 142046 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $4,875.00 Name Riddick, Ervin Alexander Arrest Type Misdemeanor DOB 10/28/1965 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302692 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Stephens, Leon nmn Arrest Type Misdemeanor DOB 3/8/1991 Height 6′ 2" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 199883 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $1,000.00 Name Watts, Martin Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 7/4/1962 Height 5′ 8" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 54688 Charge Description Animal Cruelty Bond Amount $2,500.00 Name Whitesides, Damesha Joan Arrest Type Felony DOB 9/25/1992 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305874 Charge Description Larceny, Attempted Bond Amount Name Williams, Cindy Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1991 Height 5′ 4" Weight 97.0 lbs Arrest Date Time Court Case 216321 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,000.00 Name Williams, Michael Dale Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1966 Height 5′ 11" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 126604 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00

