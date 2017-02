Gaston County Arrests and Mugshots 02-11-2017 Name Ashe, Thomas Junior Arrest Type Felony DOB 6/25/1954 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 287293 Charge Description Assault, Habitual Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Barrett, Teresa Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1986 Height 5′ 4" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 107931 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $5,000.00 Name Bell, Winashia Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 6/5/1989 Height 5′ 5" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 234910 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Bolen, George David Arrest Type Felony DOB 3/2/1985 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 80262 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Bolick, Traci Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 4/1/1987 Height 5′ 1" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101071 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Brown, Justin Octavious Arrest Type Felony DOB 1/8/1990 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 186759 Charge Description Firearm, Possess, Felon Bond Amount $0.00 Name Campbell, Christian Charles Arrest Type Felony DOB 4/5/1996 Height 6′ 2" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 275345 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $10,000.00 Name Chambers, Walter Lee Arrest Type Traffic DOB 10/13/1979 Height 6′ 3" Weight 295.0 lbs Arrest Date Time Court Case 87625 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $0.00 Name Clinton, Brianna Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 9/1/1995 Height 5′ 2" Weight Arrest Date Time Court Case 311613 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Cox, Kevin Barron Arrest Type Felony DOB 6/25/1969 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 20429 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Fair, Troy Scott Arrest Type Felony DOB 11/5/1967 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2806 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $50,000.00 Name Freeman, Christopher Delana Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1995 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 263994 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Gardner, Wiley Vernea Arrest Type Felony DOB 7/12/1969 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 108416 Charge Description HABITUAL LARCENY Bond Amount $20,000.00 Name Grant, Claude Alexander Arrest Type Felony DOB 1/25/1979 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 36793 Charge Description POSS 5+ COUNTERFEIT INSTRUMENT Bond Amount $20,000.00 Name Hawkins, Biven Eugene Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1970 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 126233 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Horne, Derrick James Arrest Type Felony DOB 3/22/1981 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 122256 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Huffstetler, Michael David Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1952 Height 6′ 0" Weight 217.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311615 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Jackson, Sara Elizabeth Arrest Type Felony DOB 12/29/1995 Height 5′ 4" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311491 Charge Description Sch IV, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Lamphier, Taylor Christine Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1995 Height 5′ 1" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 280634 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Lawing, Tracy Keelyn Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1983 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 228639 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name McMiller, Tanya Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/1977 Height 5′ 5" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 468 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $4,525.00 Name Moore, Cory Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1988 Height 5′ 6" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311614 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Morton, Timothy Leslie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1969 Height 5′ 4" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 129244 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Murray, Katherine Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 5/25/1980 Height 5′ 3" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15603 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Pitts, Aileen Minyota Arrest Type Misdemeanor DOB 2/21/1984 Height 5′ 6" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 42078 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Rendleman, Jacobean Davail Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1983 Height 5′ 10" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255146 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Rivers, Christopher Alan Arrest Type Felony DOB 11/16/1982 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163508 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Robertson, Joseph Wayne Arrest Type Traffic DOB 6/6/1975 Height 5′ 8" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 88182 Charge Description DWI Bond Amount $150,000.00 Name Rutledge, Tasha Jane Arrest Type Misdemeanor DOB 1/2/1987 Height 5′ 7" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 256030 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Sill, Michael James Arrest Type Misdemeanor DOB 2/7/1961 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311616 Charge Description Police Report, False Bond Amount $1,500.00 Name Smith, CJ Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1990 Height 5′ 4" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 268071 Charge Description Sch IV, Possess, Simple Bond Amount $101,000.00 Name Smith, Darius Jonel Arrest Type Misdemeanor DOB 3/4/1995 Height 5′ 9" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308168 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Stamey, Sharon Rose Arrest Type Misdemeanor DOB 3/19/1978 Height 5′ 0" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 370 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Watson, Steven James Arrest Type Felony DOB 2/8/1993 Height 6′ 3" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232267 Charge Description POSS 5+ COUNTERFEIT INSTRUMENT Bond Amount $20,000.00 Name Worthy, Christopher Bryan Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1983 Height 6′ 0" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 98812 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Share Suspect Charged in Lincolnton Police-Involved Shooting

Gaston County Arrests and Mugshots 02-11-2017

