Gaston County Arrests and Mugshots 02-26-2017 Name Barker, Kenneth James Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1985 Height 5′ 11" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46589 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Barnett, Jaquais Deshawn Arrest Type Felony DOB 11/5/1997 Height 5′ 9" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307055 Charge Description Larceny, Aid And Abet Bond Amount $35,000.00 Name Bickley, Claude Anthony Arrest Type Misdemeanor DOB 6/12/1965 Height 6′ 0" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311794 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Bingham, Dustin Lamar Arrest Type Felony DOB 7/23/1996 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 286940 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Black, Fredrick Steven Arrest Type Misdemeanor DOB 8/16/1985 Height 5′ 9" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 110053 Charge Description Assault, Government Official Bond Amount $0.00 Name Castillo, Anderson Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1996 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310742 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $5,000.00 Name Duncan, Robert Anthony-Lee Arrest Type Felony DOB 3/4/1993 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300397 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $1,000.00 Name Farmer, Robert Eugene Arrest Type Traffic DOB 11/20/1968 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 215788 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Faulkner, Elizabeth Danielle Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/1989 Height 5′ 8" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311798 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Fuller, Shereena Ravon Arrest Type Misdemeanor DOB 8/3/1992 Height 5′ 4" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311790 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Garcia, Adrian Martinez Arrest Type Traffic DOB 2/20/1998 Height 5′ 11" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311797 Charge Description Speed, Exceed Posted Bond Amount $0.00 Name Goins, Christopher Tyler Arrest Type Misdemeanor DOB 4/24/1992 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311791 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Goode, Timothy Avery Junior Arrest Type Traffic DOB 12/21/1969 Height 5′ 7" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15716 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $3,000.00 Name Gosnell, Amy Celesta Arrest Type Felony DOB 11/30/1983 Height 5′ 8" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 102705 Charge Description Larceny, After Break/ Enter Bond Amount $62,000.00 Name Greene, Phillip Lamar Second Arrest Type Misdemeanor DOB 7/22/1991 Height 5′ 7" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 188879 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Griffey, Kristen Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 12/15/1995 Height 5′ 6" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311801 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Hamilton, Arsenio Lewis Senior Arrest Type Misdemeanor DOB 9/21/1989 Height 6′ 5" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 197923 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Harris, Roy Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 12/16/1972 Height Weight Arrest Date Time Court Case 311793 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Holland, Phillip Winton Second Arrest Type Felony DOB 7/6/1993 Height 5′ 11" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311795 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $5,000.00 Name Jenkins, Ashley Leighann Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1983 Height 5′ 1" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311803 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Moore, Calvin Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 5/28/1960 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 37594 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Moran, Adam Marley Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1999 Height 6′ 1" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311163 Charge Description Contributing Delinquency of Juvenile Bond Amount $0.00 Name ODUMS, TAJA TRENAE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/9/1998 Height 5′ 4" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311802 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Parker, Monica Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1977 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 222165 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Penley, Dustin Blair Arrest Type Misdemeanor DOB 10/17/1986 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 126447 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $15,233.06 Name Ross, Franklin David Arrest Type Misdemeanor DOB 1/23/1953 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15433 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Singleton, Jermaine Arrest Type Traffic DOB 4/24/1980 Height 5′ 11" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311792 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Stafford, Jason Daniel Arrest Type Felony DOB 11/2/1991 Height 5′ 5" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 229611 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,000.00 Name Stuart, Donald Charles Arrest Type Felony DOB 8/18/1985 Height 5′ 9" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 28584 Charge Description Sch I, Possess Bond Amount $2,500.00 Name Truesdale, Latoya Kiera Arrest Type Felony DOB 2/16/1990 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311800 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $1,000.00 Name Turner, George Arrest Type Traffic DOB 2/13/1960 Height 5′ 9" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22768 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Ware, Simone Renee Arrest Type Traffic DOB 9/17/1990 Height 5′ 4" Weight 143.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179700 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount $0.00 Name Watkins, Tonya Dawn Arrest Type Traffic DOB 12/6/1979 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 48386 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Welch, Jennifer Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1980 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 44266 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Welcome, Donald Enrie Arrest Type Infraction DOB 3/31/1957 Height 6′ 2" Weight 238.0 lbs Arrest Date Time Court Case 7252 Charge Description Drive Left Of Center,I Bond Amount $0.00 Name Williams, Taurus Octavis Arrest Type Traffic DOB 7/14/1995 Height 5′ 10" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 282112 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount $0.00 Name Wilson, Howard Wayne Arrest Type Felony DOB 7/28/1986 Height 6′ 0" Weight 290.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302548 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $5,000.00 Share 100 Shots Targetting Young Dolph Fired in Uptown Charlotte

Gaston County Arrests and Mugshots 02-26-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-26-2017

Union County Arrests and Mugshots 02-26-2017

York County Arrests and Mugshots 02-26-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Brown, Vincent Henry Charged With Crime











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line