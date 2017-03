Gaston County Arrests and Mugshots 03-05-2017 Name Adair, Daniel Raymond Arrest Type Felony DOB 8/9/1980 Height 6′ 0" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17771 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $10,000.00 Name Arrowood, Billy Terrance Arrest Type Misdemeanor DOB 7/13/1955 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 19524 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $0.00 Name Barnett, Elaina Marie Arrest Type Felony DOB 3/25/1983 Height 5′ 1" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300571 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Carr, Ishenika Ona Arrest Type Misdemeanor DOB 8/28/1990 Height 5′ 2" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 264719 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Case, Shannon Gerald Arrest Type Felony DOB 5/15/1971 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 11140 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $50,000.00 Name Charles, Quentin Nathaniel Arrest Type Traffic DOB 2/7/1989 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245387 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Coplen, River Storm Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1996 Height 5′ 7" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310738 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Crawford, Christopher Charles Arrest Type Misdemeanor DOB 12/5/1996 Height 5′ 0" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 301219 Charge Description Injury, Real Property Bond Amount $0.00 Name Day, Catherine Jean Arrest Type Misdemeanor DOB 6/18/1973 Height 4′ 9" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 254208 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $7,500.00 Name Demby, Jordan Charles Arrest Type Felony DOB 6/22/1988 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311892 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $1,000.00 Name Dettweiler, Michelle Aileen Arrest Type Misdemeanor DOB 6/1/1982 Height 5′ 5" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300358 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Flowers, Gerald Matthew Arrest Type Traffic DOB 10/15/1979 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1937 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Garver, Matthew James Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1974 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17658 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name Ghorley, Terry Lee Arrest Type Traffic DOB 4/16/1985 Height 5′ 2" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 55760 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $5,000.00 Name Goins, Kristie Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1974 Height 5′ 4" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 12460 Charge Description Disorderly Conduct Bond Amount $1,000.00 Name Gonzalez, Darling Arrest Type Misdemeanor DOB 6/13/1983 Height 5′ 4" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311896 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Grier, Jylik Ahmad Devoecion Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/2000 Height 5′ 10" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309864 Charge Description Larceny, Aid And Abet Bond Amount $0.00 Name Grimsley, Melissa Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 5/10/1988 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306670 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Herre, Brianna Kathryn Arrest Type Traffic DOB 7/11/1985 Height 5′ 3" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 208530 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Hibberts, Joshua Charles Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1981 Height 6′ 2" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311893 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Hunt, Dylan Kyle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1996 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311890 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Little, James Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1990 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 227563 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $2,500.00 Name Lynch, Dominique Antwon Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1993 Height 5′ 7" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251365 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name McGill, Zacharey Wade Arrest Type Traffic DOB 11/19/1992 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311891 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name McKinney, Nathan Daniel Arrest Type Felony DOB 5/6/1981 Height 6′ 4" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255928 Charge Description Flee/Elude Arrest, Motor Vehicle Bond Amount $15,000.00 Name Morrow, Shawna Maria Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1981 Height 5′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21984 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Patterson, Charles Aaron Arrest Type Misdemeanor DOB 6/3/1972 Height 5′ 8" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309958 Charge Description Public Disturbance Bond Amount $500.00 Name Pavlik, Melissa Lyn Arrest Type Felony DOB 1/16/1977 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 118999 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Penland, Delta-Dawn Pandora Arrest Type Misdemeanor DOB 7/3/1972 Height Weight Arrest Date Time Court Case 311898 Charge Description Sch III, Possess, Simple Bond Amount $0.00 Name Peterson, Travis Chase Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1987 Height 5′ 9" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304795 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Philbeck, Thomas William Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1993 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245302 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $28,500.00 Name Pinson, Tammy lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 12/22/1973 Height 5′ 0" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 223537 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Queen, Earl Wayne Junior Arrest Type Felony DOB 5/31/1976 Height 5′ 11" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303351 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Seaferd, Brittany Palmer Arrest Type Misdemeanor DOB 7/21/1988 Height 5′ 9" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 215246 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Smith, Valentine Herbert Arrest Type Felony DOB 11/27/1967 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311894 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Stroupe, Jacob Scott Arrest Type Misdemeanor DOB 5/30/1985 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 201814 Charge Description Probation Violation, Other County, M Bond Amount $25,000.00 Name Vasquez, Hector Edgardo Name Vasquez, Hector Edgardo Arrest Type Misdemeanor DOB 5/19/1980 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311897 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Watkins, Donald Eric Junior Arrest Type Felony DOB 3/12/1993 Height 6′ 1" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311895 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $0.00

