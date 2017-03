Gaston County Arrests and Mugshots 03-11-2017 Name Allen, Kobe Winfield Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1998 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305670 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Baynard, Jonathon Corey Arrest Type Misdemeanor DOB 9/17/1989 Height 6′ 0" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311991 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Blakeney, Ada Keyon Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1980 Height 5′ 8" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3606 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Burdett, Charles Kenneth Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1976 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 20997 Charge Description Sch III, Possess, Simple Bond Amount $1,000.00 Name Bynum, Maria Shawndell Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1992 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311989 Charge Description Possess Stolen Property Bond Amount $0.00 Name Catoe, Amanda Lynn Arrest Type Felony DOB 5/9/1983 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267664 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $0.00 Name Clark, Clarither Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1986 Height 5′ 4" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312001 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Craig, Lewis Lamarr Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/1984 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 87606 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Crawford, Cherrelle Shondel Arrest Type Traffic DOB 1/13/1993 Height 5′ 3" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 231125 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Ersek, April Arrest Type Misdemeanor DOB 12/13/1981 Height 5′ 5" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312000 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Floyd, Rodney Ja’Mond Arrest Type Felony DOB 3/27/1989 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265479 Charge Description Marijuana,Possess w/ Intent Manufacture Bond Amount $0.00 Name Green, Ronald Arrest Type Misdemeanor DOB 1/16/1964 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311997 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Grice, Artemus Vaughn Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1978 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 38216 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount $0.00 Name Guffey, Patrick Karl Arrest Type Felony DOB 11/27/1989 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 194481 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $105,052.49 Name Helms, Wesley Shane Arrest Type Felony DOB 2/25/1975 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 134833 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name Hobgood, Kenneth Edward Second Arrest Type Felony DOB 5/20/1987 Height 5′ 10" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311992 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $5,000.00 Name Hollingsworth, Mitchell Cole Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1989 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311990 Charge Description Injury, Real Property Bond Amount $0.00 Name Howze, Joshua McKennon Arrest Type Misdemeanor DOB 12/16/1998 Height 6′ 3" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309985 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Hudspeth, Christie Ferguson Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1974 Height 5′ 2" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 36782 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Hullender, Eddie Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1990 Height 5′ 9" Weight 255.0 lbs Arrest Date Time Court Case 87792 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $52,000.00 Name Hussey, Derek Landon Arrest Type Felony DOB 2/23/1994 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 249295 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $10,000.00 Name Jones, Dakwane Kwame Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1990 Height 6′ 2" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 183540 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $25,000.00 Name Lopez, Elvis Orellana Arrest Type Misdemeanor DOB 4/28/1984 Height 5′ 10" Weight 174.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232082 Charge Description Police Report, False Bond Amount $0.00 Name Martin, Heather Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1990 Height 5′ 1" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 238821 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name McCaskill, Reginald Earl Arrest Type Misdemeanor DOB 8/31/1962 Height 5′ 5" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13310 Charge Description Non Support, Child, Non Iv D Bond Amount $40,347.16 Name McNabb, Misty Williams Arrest Type Misdemeanor DOB 5/19/1979 Height 5′ 4" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 53175 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $11,000.00 Name Morton, Sharon Denise Arrest Type Misdemeanor DOB 3/11/1972 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265161 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Nelson, Cheyenne Alexandria Rose Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1996 Height 5′ 3" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 296431 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $11,000.00 Name Osorio Hernandez, Luis Alberto Arrest Type Misdemeanor DOB 2/13/1988 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 293520 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Owens, Eric Tyson Arrest Type Felony DOB 9/25/1987 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311995 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $5,000.00 Name Pendergrass, Terry NMN Arrest Type Felony DOB 10/10/1953 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 39088 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $0.00 Name Ross, Chavis Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1980 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 11685 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Setzer, Daniel Ross Arrest Type Felony DOB 2/26/1992 Height 5′ 10" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 242938 Charge Description Robbery, Dangerous Weapon, Attempted Bond Amount $10,000.00 Name Smith, Ruale Labrittion Arrest Type Felony DOB 3/17/1989 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312002 Charge Description Heroin, Possess w/Intent Manufacture/Sell/Deliver Bond Amount $5,000.00 Name Stywall, Larry Berron Arrest Type Felony DOB 10/27/1976 Height 5′ 6" Weight 177.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311993 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Thomas, Calvin Eugene Junior Arrest Type Traffic DOB 7/17/1981 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311994 Charge Description DWI Bond Amount $10,000.00 Name Walls, Michael Shawn Arrest Type Felony DOB 1/19/1988 Height 6′ 0" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 264300 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,500.00 Name Ware, Misty Dawn-Lemley Arrest Type Felony DOB 3/16/1977 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1696 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $0.00 Name Yarborough, Heather Brooke Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1991 Height 5′ 10" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312003 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Zeuner, Joseph James Arrest Type Misdemeanor DOB 3/2/1994 Height 6′ 0" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304496 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Share Stupid Crime of the Week: Drunk Man Tips Over Golf Car While Trying to Run Over a Rooster

