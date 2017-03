Gaston County Arrests and Mugshots 03-12-2017 Name Bell, Angelia Geneva Arrest Type Misdemeanor DOB 1/12/1990 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 191121 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $25,257.00 Name Black, Matthew Steven Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1971 Height 5′ 9" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22726 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Carroll, Amy Gosnell Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1983 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 102705 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $0.00 Name Craig-Penamon, Mildred Delores Arrest Type Misdemeanor DOB 3/8/1967 Height 5′ 5" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312005 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Curry-Marable, Angela Denise Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1965 Height 5′ 2" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312009 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Downs, Elisea Taylor Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/2000 Height 5′ 2" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312011 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Elliot, Corey Deshawn Arrest Type Misdemeanor DOB 11/28/1997 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312007 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Houser, Aquavius Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 3/22/1998 Height 6′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298161 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Kuhrt, David Joseph Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1983 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 84283 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $27,500.00 Name Little, Jeffrey Dion Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1972 Height 6′ 4" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312004 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Marable, Robert Eric Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1966 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312010 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name McCleave, Torry DeJarvis Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1994 Height 5′ 11" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 261522 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Milhomme, Michael Robert Arrest Type Traffic DOB 11/12/1983 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276210 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $0.00 Name Mosteller, SAMUEL COLE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/26/1997 Height 5′ 7" Weight 189.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312013 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $300.00 Name Pack, Rocky Eugene Second Arrest Type Felony DOB 5/12/1981 Height 5′ 8" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 18234 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Paulsen, Jayne Michele Arrest Type Traffic DOB 9/4/1960 Height 5′ 2" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312012 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Pavlik, Melissa Lyn Arrest Type Felony DOB 1/16/1977 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 118999 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Poarch, Kevin Kyle Arrest Type Misdemeanor DOB 8/8/1984 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 196547 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Pressley, Tammy Bingham Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1982 Height 5′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 177565 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Reynolds, Marvin Marlon Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1998 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312008 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Ryall, Virginia Ruth Arrest Type Felony DOB 1/9/1977 Height 5′ 7" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5613 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,500.00 Name Taylor, Ashley Juanita Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1987 Height 5′ 10" Weight 193.0 lbs Arrest Date Time Court Case 291744 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Thompson, Freddie Keith Junior Arrest Type Felony DOB 8/15/1986 Height 5′ 7" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 132436 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Tyson, Jason Dwayne Arrest Type Traffic DOB 10/26/1980 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43167 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $0.00 Name Williams, Cole Austin Arrest Type Traffic DOB 9/30/1997 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312014 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Woodson, A-Keem Larry Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1990 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312006 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Share Series Gaston County Arrests and Mugshots 03-12-2017

