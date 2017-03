Gaston County Arrests and Mugshots 03-19-2017 Name Boulware, Waddell Patrice Arrest Type Traffic DOB 8/23/1987 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312103 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Cloninger, Susan Michelle Arrest Type Traffic DOB 3/6/1974 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308902 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Corbett, Tyson Champion Arrest Type Traffic DOB 3/25/1983 Height 5′ 10" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312094 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Crawford, Jordan Austin Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1990 Height 5′ 10" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 253471 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $30,000.00 Name Davenport, Charles Jordan Arrest Type Traffic DOB 2/12/1980 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312091 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Davis, Eric Lamont Arrest Type Misdemeanor DOB 7/19/1964 Height 5′ 10" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312098 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Dwight, Malik Lamar Arrest Type Felony DOB 7/5/1996 Height 5′ 10" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312102 Charge Description Probation Violation Bond Amount $31,000.00 Name Evans, Nicholas Robert Arrest Type Traffic DOB 11/26/1988 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312097 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Fowler, Walter Kenneth Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1972 Height 5′ 10" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 211582 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Gillespie, Maurice Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1981 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 40032 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $497.50 Name Glenn, Rafeal Kemond Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1989 Height 6′ 1" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 148143 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Hayward, Kelli Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1971 Height 5′ 2" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311665 Charge Description Affray Bond Amount $1,000.00 Name Jones, Coley Monroe Arrest Type Misdemeanor DOB 9/26/1995 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312101 Charge Description Trespass, All Terrain Vehicle Bond Amount $0.00 Name McGee, David Craig Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1963 Height 6′ 3" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 231874 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,925.00 Name Mills, Jmarkius lLenelle Arrest Type Traffic DOB 4/23/1988 Height 6′ 0" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312100 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Morales, Eunicer Morales Arrest Type Traffic DOB 7/6/1988 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312089 Charge Description DWI Bond Amount $2,500.00 Name Morgan, Julius Arrest Type Traffic DOB 2/4/1962 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312095 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Parton, Kirsten Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1995 Height 5′ 1" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312093 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Pavlik, Melissa Lyn Arrest Type Felony DOB 1/16/1977 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 118999 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Phillips, Gary Anthony Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1962 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14256 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $10,000.00 Name Phillips, Stephen Thomas Junior Arrest Type Felony DOB 4/16/1990 Height 6′ 4" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 207462 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Quinn, Connie Kay Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1970 Height 5′ 2" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17879 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $1,000.00 Name Ramos, Jose Eduardo Maceil Arrest Type Traffic DOB 1/25/1989 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295388 Charge Description DWI Bond Amount $3,000.00 Name Rudisill, Dennis Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 12/11/1969 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2915 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $2,500.00 Name Savely, Carrie Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 9/11/1982 Height 5′ 0" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312099 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Sherrill, Matthew Rhyne Second Arrest Type Traffic DOB 7/3/1995 Height 6′ 0" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312096 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Silvers, Brandon Scott Arrest Type Felony DOB 3/25/1991 Height 6′ 1" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312090 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $10,000.00 Name Terry, Richard Wayne Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 6/26/1969 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1151 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $1,000.00 Name Waddell, Austin Scott Arrest Type Felony DOB 9/2/1987 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 254840 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name Yang, John Arrest Type Traffic DOB 6/3/1990 Height 5′ 9" Weight 255.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312092 Charge Description DWI Bond Amount $0.00

