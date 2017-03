Gaston County Arrests and Mugshots 03-25-2017 Name Adams, Sirquentin Quante Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1987 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309424 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Barrett, Sosha Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1988 Height 5′ 1" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 271088 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $1,000.00 Name Branigan, Brian Keith Arrest Type Felony DOB 1/16/1991 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 194550 Charge Description Break/ Enter, Motor Vehicle Bond Amount $100,000.00 Name Bridges, Jesse James Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1984 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309881 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $310.00 Name Chisholm, Domonique Onterio Arrest Type Felony DOB 3/18/1993 Height 5′ 10" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310187 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Colon, Johnny Ivan Arrest Type Misdemeanor DOB 6/11/1976 Height 6′ 1" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21690 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Foster, Bobby Olando Junior Arrest Type Felony DOB 10/2/1970 Height 5′ 11" Weight 333.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311365 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Gonzalez-Vasquez, kelvin Arrest Type Traffic DOB 7/19/1979 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312187 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Greene, Jennifer Michelle Arrest Type Traffic DOB 5/10/1987 Height 5′ 4" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312186 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Houston, Shamori Laquent Arrest Type Misdemeanor DOB 12/8/1980 Height 6′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312194 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Hudspeth, Christie Ferguson Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1974 Height 5′ 2" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 36782 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Huffman, Brandon Chase Arrest Type Misdemeanor DOB 12/1/1993 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 250775 Charge Description Telephone, Interfere Emergency Communication Bond Amount $0.00 Name Hurrell, Daamon Emanuel Arrest Type Felony DOB 12/27/1977 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303349 Charge Description Awdwisi Bond Amount $10,000.00 Name Lewis, Dalton Andrew Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1997 Height 5′ 10" Weight 236.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266769 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Lindsay, Jarqueze Quashawn Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1995 Height 5′ 6" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298611 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $1,500.00 Name Mason, Rickey Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1969 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 283030 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name McAllister, Ashley Christinia Arrest Type Felony DOB 6/26/1993 Height 5′ 1" Weight 90.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308628 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $21,000.00 Name McGugan, Michael Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1969 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 11117 Charge Description Public Disturbance Bond Amount $0.00 Name Measmer, Matthew Blair Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1990 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312191 Charge Description Police Report, False Bond Amount $0.00 Name Melendez-Perez, Martin Alberto Arrest Type Felony DOB 10/1/1983 Height 6′ 2" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312190 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Montford, Travories Dewarn Arrest Type Misdemeanor DOB 6/10/1981 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307031 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Morrison, Maria Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 7/22/1973 Height 5′ 1" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 262351 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Morrow, Robert Third Arrest Type Felony DOB 10/13/1985 Height 6′ 1" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311770 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Perry, Renardo Rashad Arrest Type Felony DOB 1/21/1986 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312188 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Pettus, Jason Lane Arrest Type Misdemeanor DOB 8/29/1975 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 27798 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Reddick, Tramel DaShan Arrest Type Felony DOB 12/12/1982 Height 5′ 8" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312076 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Roseboro, Kevon Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/2000 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311378 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Russ, Steven Walter Arrest Type Misdemeanor DOB 11/26/1958 Height 6′ 0" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22135 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Scism, Christopher Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1987 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 165556 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $1,000.00 Name Spirlin, Justin Scott Arrest Type Traffic DOB 7/22/1987 Height 5′ 6" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 103673 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Stancil, Paul Leviticius Senior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/5/1976 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312193 Charge Description Contributing Delinquency of Juvenile Bond Amount $0.00 Name Starnes, Christopher Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 5/17/1981 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 834 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Turner, William Cosmo Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1981 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 80504 Charge Description Assault, Pointing A Gun Bond Amount $0.00 Name Walker, Christopher Michael Arrest Type Felony DOB 11/2/1978 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145302 Charge Description Fraud, Financial Card Bond Amount $5,000.00

