Gaston County Arrests and Mugshots 04-01-2017 Name Abbott, Thomas Joseph Arrest Type Felony DOB 12/28/1972 Height 6′ 0" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312300 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $2,500.00 Name Adams, Jacqueline Madigan Arrest Type Misdemeanor DOB 5/15/1979 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 211061 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $1,000.00 Name Biggers, Tonja Dangelo Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1990 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 164005 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Blake, Theodore Arrest Type Felony DOB 3/3/1963 Height 6′ 0" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312297 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Breedlove, Derek Ryan Arrest Type Felony DOB 2/13/1975 Height 6′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 223128 Charge Description Kidnapping Bond Amount $0.00 Name Brezeale, Chad Ervin Arrest Type Felony DOB 4/27/1976 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163272 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $0.00 Name Brumbles, Brandi Leigh Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1989 Height 5′ 1" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312302 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Burkhart, Emily Paige Arrest Type Traffic DOB 8/22/1988 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312294 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Carter, Heather Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1991 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 243841 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Comer, Felicia Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 9/7/1975 Height 5′ 3" Weight 113.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312305 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Coyle, David Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 12/7/1982 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312306 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Coyle, Jamie Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1986 Height 5′ 3" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312304 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Crumbley, Leona Postell Arrest Type Felony DOB 7/9/1939 Height 5′ 6" Weight Arrest Date Time Court Case 312303 Charge Description Fraud, Insurance Bond Amount $0.00 Name Erwin, Justin Lamar Arrest Type Felony DOB 8/25/1988 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 257804 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Everly, Robert Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1964 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15418 Charge Description Mix Bev/Fort Wine, Consume, Public Bond Amount $1,000.00 Name Harper, Jonathan Todd Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1965 Height 6′ 1" Weight 206.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298739 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,500.00 Name Hillyer, Wesley Andrew Arrest Type Misdemeanor DOB 11/23/1988 Height 5′ 6" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276185 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $2,000.00 Name Horton, Phillip Jerome Arrest Type Misdemeanor DOB 5/28/1967 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 135230 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,305.00 Name Johnson, Joshua Kyle Arrest Type Felony DOB 3/30/1992 Height 6′ 3" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284159 Charge Description POSS 5+ COUNTERFEIT INSTRUMENT Bond Amount $0.00 Name Jones, Brian keith Arrest Type Felony DOB 10/9/1964 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312299 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Ledford, Jon Ashton Arrest Type Felony DOB 9/10/1998 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312307 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $7,500.00 Name Lineberger, Tahi Rashad Arrest Type Misdemeanor DOB 4/14/1987 Height 5′ 5" Weight 121.0 lbs Arrest Date Time Court Case 190145 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Lockridge, Anthony Shane Second Arrest Type Traffic DOB 3/26/1987 Height 5′ 6" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 226952 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Maxwell, Faiza Arrest Type Felony DOB 3/1/1974 Height 5′ 7" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312079 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name May, Matthew Dillon Arrest Type Felony DOB 9/16/1987 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309939 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name McDaniel, Dashon Samir Arrest Type Misdemeanor DOB 2/12/1993 Height 5′ 8" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300383 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name McElveen, Linda Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1964 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17004 Charge Description Mix Bev/Fort Wine, Consume, Public Bond Amount $1,000.00 Name Moore, Damien monrell Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1997 Height 5′ 8" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312298 Charge Description Assault, Female Bond Amount $5,000.00 Name Newton, Fred Roy Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 1/29/1958 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 188065 Charge Description Mix Bev/Fort Wine, Consume, Public Bond Amount $1,000.00 Name Nguyen, Tina Lynne Arrest Type Misdemeanor DOB 5/28/1985 Height 5′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312292 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Pinida, Victor Arrest Type Felony DOB 10/25/1991 Height 5′ 11" Weight 162.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312296 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Poole, Laura Elaine Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1959 Height 5′ 9" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312293 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Pope, Kristin Danielle Arrest Type Misdemeanor DOB 5/13/1987 Height 5′ 6" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 184111 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Quinn, Connie Kay Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1970 Height 5′ 2" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17879 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $3,000.00 Name Roseberry, Jennifer Friday Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/1982 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 28636 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Rudisill, Dennis Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 12/11/1969 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2915 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Smith, Shanesha Lashea Arrest Type Felony DOB 3/19/1990 Height 5′ 7" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312295 Charge Description Flee/Elude Arrest, Motor Vehicle, 3 Agr Factors Bond Amount $25,000.00 Name Stokes, Stephen Reid Arrest Type Felony DOB 7/10/1995 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312301 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Stripling, Jennifer Lyn Arrest Type Felony DOB 8/23/1978 Height 5′ 9" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309830 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Townsend, Alfred Clyde Arrest Type Misdemeanor DOB 4/28/1982 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2599 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Trivette, James Donald Arrest Type Felony DOB 10/23/1965 Height 6′ 0" Weight 216.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305334 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Truong, Mike Arrest Type Misdemeanor DOB 2/15/1988 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312291 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Welch, Fonda Kristin Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1985 Height 5′ 2" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312309 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Wilson, Vanita Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1973 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13676 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Youngblood, Shaquana Aisha Louise Arrest Type Misdemeanor DOB 6/10/1983 Height 5′ 8" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 279587 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Share Police Initiate Crackdown for Dangerous Drivers in Charlotte

