Gaston County Arrests and Mugshots 04-03-2017 Name Abernathy, Melissa Renee Arrest Type Felony DOB 10/6/1982 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8149 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Addair, Nakayla Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1996 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311180 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Alexander, Billy Reid Arrest Type Misdemeanor DOB 2/22/1984 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 60439 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Ayers, Joshua Cody Arrest Type Felony DOB 1/29/2000 Height 5′ 8" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310781 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Barker, Kenneth James Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1985 Height 5′ 11" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46589 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Bell, Brandon Richard Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1997 Height 5′ 10" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312251 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $5,000.00 Name Black, Nicholas Colton Arrest Type Felony DOB 12/5/1990 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 195501 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Bolen, George David Arrest Type Felony DOB 3/2/1985 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 80262 Charge Description Probation Violation Bond Amount $150,000.00 Name Brown, Jeffrey Lee Arrest Type Felony DOB 3/18/1961 Height 5′ 10" Weight 335.0 lbs Arrest Date Time Court Case 263239 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Buchanan, Samantha Annette Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1968 Height 5′ 8" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 79109 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $50,000.00 Name Burrows, Byron Charles Arrest Type Misdemeanor DOB 7/10/1978 Height 5′ 10" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 81177 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $30,000.00 Name Carver, Dennis Claude Arrest Type Felony DOB 12/22/1970 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310234 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Causey, Donald Carlton Junior Arrest Type Felony DOB 9/11/1989 Height 6′ 3" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276473 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $80,000.00 Name George, Adam Hawk Arrest Type Traffic DOB 11/29/1985 Height 6′ 2" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299827 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $2,000.00 Name Habdas, David Stephen Arrest Type Felony DOB 4/15/1974 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308339 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $697.77 Name Hall, Brooke Nina Arrest Type Felony DOB 8/12/1989 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306148 Charge Description Probation Violation Bond Amount $30,000.00 Name Hardin, Darlene Arrest Type Felony DOB 9/11/1965 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 105057 Charge Description Burn, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Harrison, Carol Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 10/18/1970 Height 5′ 3" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2712 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Hicks, Tiffany Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1990 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 247682 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Kirby, Kristin Dianne Duncan Arrest Type Misdemeanor DOB 12/13/1981 Height 5′ 0" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308357 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $100,000.00 Name Lamtman, Jamie Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1985 Height 5′ 2" Weight 136.0 lbs Arrest Date Time Court Case 113670 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Lipscomb, Quentin Lamer Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1978 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2160 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Mcswain, Sharon Smith Arrest Type Felony DOB 7/14/1967 Height 5′ 6" Weight 123.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311304 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $50,000.00 Name Messer, Lowell Thomas Arrest Type Misdemeanor DOB 3/14/1956 Height 5′ 8" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 116317 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Millwood, Daniel Paul Arrest Type Felony DOB 11/9/1987 Height 5′ 6" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 291704 Charge Description Probation Violation Bond Amount $50,000.00 Name Miskell, Mary Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1980 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 243529 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Morgan, Francis Mauney Arrest Type Felony DOB 2/25/1971 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 176505 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $30,000.00 Name Nations, Amber Leeanne Arrest Type Felony DOB 4/23/1989 Height 5′ 1" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309463 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $0.00 Name Page, John Daniel Arrest Type Misdemeanor DOB 12/22/1971 Height 5′ 7" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 12045 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Pilkington, Charles Michael Arrest Type Felony DOB 9/17/1974 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 228006 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $10,000.00 Name Pressley, Windell James Arrest Type Felony DOB 1/23/1981 Height 5′ 10" Weight 162.0 lbs Arrest Date Time Court Case 69943 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $10,000.00 Name Rankin, Joshua Shawn Arrest Type Traffic DOB 2/2/1992 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 219494 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount $0.00 Name Reid, John Garland Junior Arrest Type Felony DOB 3/15/1984 Height 6′ 2" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 193006 Charge Description Break/ Enter, Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Smith, Jonathan Lamar Arrest Type Felony DOB 3/18/1977 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1886 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $25,000.00 Name Spurling, Austin James Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1988 Height 5′ 8" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 106827 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Suber, Laday Lasaun Arrest Type Misdemeanor DOB 1/5/1984 Height 5′ 11" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 54073 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Thomas, Nathaniel Arrest Type Misdemeanor DOB 4/29/1956 Height 6′ 1" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312323 Charge Description Affray Bond Amount $0.00 Name Toler, Joshua Dwayne Arrest Type Felony DOB 7/1/1979 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 9696 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $5,000.00 Name Willard, Brenda Keeter Arrest Type Felony DOB 8/27/1970 Height 5′ 3" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17944 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Williams, Daron Marqise Rashard Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1991 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308335 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Williams, Laurone Maurice Arrest Type Felony DOB 5/2/1978 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 6848 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Share Police Investigate a Shooting in East Charlotte

Suspect Arrested After Double Killing and Kidnapping in Charlotte

Union County Arrests and Mugshots 04-03-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-03-2017

York County Arrests and Mugshots 04-03-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Marsh, Dimitrick Devon Charged With Assault On Female (M),.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line