Gaston County Arrests and Mugshots 04-05-2017 Name Anders, William David Arrest Type Felony DOB 7/16/1989 Height 6′ 0" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 278385 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Bacchus, Anthony Sean Arrest Type Misdemeanor DOB 1/4/1996 Height 6′ 1" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308732 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Barber, Jakwon Marquest Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1999 Height 6′ 8" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299102 Charge Description Marijuana, Possess Bond Amount $0.00 Name Barnett, Leon Jr Junior Arrest Type Traffic DOB 2/6/1977 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 16395 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Bryan, Ronald Terrell Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1984 Height 6′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 201062 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Carson, Heather Brook Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1994 Height 5′ 6" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302537 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Cheshire, Moneik Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 2/20/1976 Height 5′ 6" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163670 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Claros, Jose Carlos Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1982 Height 5′ 5" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312340 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Combs, Rashad Jay Arrest Type Felony DOB 10/6/1987 Height 5′ 10" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311677 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $52,500.00 Name Cousar, Alontae Marqasian Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1996 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312347 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Delong, Raymond Eugene Third Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1990 Height 5′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 200340 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,500.00 Name Eaker, Matthew Christian Arrest Type Misdemeanor DOB 10/6/1980 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 127726 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Eaker, Stephanie Marie Arrest Type Felony DOB 6/30/1987 Height 5′ 5" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 294929 Charge Description Traffic, Methamphetamine Bond Amount $0.00 Name Edwards, Jerry Franklin Arrest Type Misdemeanor DOB 6/6/1969 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 104927 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $750.00 Name Elwell, Felicia Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1985 Height 5′ 5" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312339 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Gafford, Michael Kent Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1978 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310743 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,500.00 Name Hall, April Shannae Arrest Type Misdemeanor DOB 8/31/1991 Height 5′ 0" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312348 Charge Description DISORDERLY CONDUCT-SCHOOL Bond Amount $0.00 Name Harbin, Ronnie Cruz Arrest Type Felony DOB 12/15/1991 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 260261 Charge Description Kidnapping, Second Degree Bond Amount $0.00 Name Hyde, Bruce O’dell Arrest Type Felony DOB 9/26/1988 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 144595 Charge Description Probation Violation Bond Amount $50,000.00 Name Kendrick, Johnathan Thomas Arrest Type Felony DOB 1/29/1989 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 259507 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Kennedy, Kaycee Lynn Whitaker Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1978 Height 5′ 7" Weight 350.0 lbs Arrest Date Time Court Case 40765 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Laskowski, Lisa Anne Arrest Type Felony DOB 12/21/1995 Height 5′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312343 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Lynch, Felicia Shernel Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1990 Height 5′ 0" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251209 Charge Description DISORDERLY CONDUCT-SCHOOL Bond Amount $0.00 Name McCall, Jonathan Eric Arrest Type Misdemeanor DOB 9/11/1970 Height 6′ 3" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 39686 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name McGill, Phillip Tarror Junior Arrest Type Felony DOB 3/6/1996 Height 6′ 2" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305077 Charge Description Sch IV,Possess W/ Intent Manfacture/Sell/Deliver Bond Amount $50,000.00 Name McKinney, George Walden Arrest Type Misdemeanor DOB 10/18/1956 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1194 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Messick, Danielle Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1984 Height 5′ 1" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 173777 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Mulwee, Christina Dianne Arrest Type Felony DOB 3/19/1987 Height 5′ 1" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 200291 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Nations, Wade Nelson Arrest Type Misdemeanor DOB 10/11/1963 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306337 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,320.00 Name Parker, Brian Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1987 Height 5′ 5" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 169356 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $16,255.00 Name Pless, Tamika Deshoun Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1987 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 208701 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Ramirez, Guadalupe Olivera Arrest Type Misdemeanor DOB 11/22/1988 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270018 Charge Description Weapon, Carry Concealed Bond Amount $1,000.00 Name Reinhardt, Michael Andrew Arrest Type Felony DOB 9/29/1989 Height 5′ 8" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298770 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Riddick, Ervin Alexander Arrest Type Misdemeanor DOB 10/28/1965 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302692 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,500.00 Name Robbins, Dwayne Allen Arrest Type Felony DOB 7/7/1978 Height 6′ 5" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 25607 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $25,000.00 Name Robinson, Terence Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1964 Height 5′ 9" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312349 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Starnes, Kasey Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 3/11/1989 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312342 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $10,000.00 Name States, Casey Chapman Arrest Type Felony DOB 4/30/1987 Height 5′ 7" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 98778 Charge Description Cocaine,Possess w/ Intent Sell/Deliver Bond Amount $150,000.00 Name Stevens, Brian Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 5/29/1971 Height 6′ 4" Weight 290.0 lbs Arrest Date Time Court Case 248946 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $26,000.00 Name Stone, Ardath Hope Arrest Type Felony DOB 7/18/1975 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 49966 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $0.00 Name Torrence, Tony Bryan Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1994 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310685 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Tudor, Travis James Arrest Type Misdemeanor DOB 5/16/1982 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312345 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $32,000.00 Name Vereen, Aaliyah Arrest Type Felony DOB 8/27/1996 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311839 Charge Description Local Ordinance-Free Text Bond Amount $10,000.00 Name Weege, John Joseph Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1995 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 263716 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Woods, Kelly James Cornwell Arrest Type Traffic DOB 6/24/1952 Height 5′ 7" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304594 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Worsham, Kalum Lionelle Arrest Type Traffic DOB 4/20/1984 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 62876 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $5,000.00 Share Woman to Also be Charged in Double Homicide Case

