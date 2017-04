Gaston County Arrests and Mugshots 04-06-2017 Name Bevily, Debra Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1965 Height 5′ 10" Weight 245.0 lbs Arrest Date Time Court Case 296754 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $0.00 Name Bevily, Fulvia Arrest Type Misdemeanor DOB 9/16/1968 Height 6′ 2" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312356 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $3,500.00 Name Bridges, Michael Lynn Arrest Type Felony DOB 1/30/1997 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 286939 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $50,000.00 Name Broome, Carmela Diflorio Arrest Type Felony DOB 10/10/1973 Height 5′ 1" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266029 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,500.00 Name Castle, Treme Shonill Arrest Type Misdemeanor DOB 9/14/1988 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 134357 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Clinton, Kimberly Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1979 Height 5′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 296130 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Cook, Dakota Lee Arrest Type Felony DOB 8/10/1991 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 197614 Charge Description Probation Violation Bond Amount $7,000.00 Name Durham, Khadijag Mercedes Arrest Type Felony DOB 11/29/1993 Height 5′ 3" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245571 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Eason, Dalton Chase Arrest Type Misdemeanor DOB 1/31/1998 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 294626 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name Feliciano, Benjamin Junior Arrest Type Traffic DOB 6/16/1969 Height 6′ 2" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312351 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Herbster, Angela Michelle Poteat Arrest Type Felony DOB 9/4/1983 Height 5′ 2" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 45621 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $35,000.00 Name Kelley, Cynthia Morris Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1974 Height 4′ 10" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312354 Charge Description Injury, Real Property Bond Amount $5,000.00 Name Mathis, Kelly Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1981 Height 5′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299123 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Mooring, Blake Robert Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1989 Height 6′ 2" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 215758 Charge Description Local Ordinance-Free Text Bond Amount $75,000.00 Name Mullins, Christopher Lee Arrest Type Felony DOB 2/5/1991 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312352 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $10,000.00 Name Nicholson, Mildred Kay Setzer Arrest Type Felony DOB 7/19/1972 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 27164 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $0.00 Name Robinson, Shaurice Lynnae Arrest Type Felony DOB 7/20/1999 Height 5′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300850 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Rogers, Prince Michael Arrest Type Felony DOB 6/7/1998 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312350 Charge Description Marijuana,Possess w/ Intent Manufacture Bond Amount $0.00 Name Sahms, Bryan Jerome Arrest Type Felony DOB 8/1/1975 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 165479 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $10,000.00 Name Smith, Elizabeth Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1983 Height 5′ 6" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 174201 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name Stacey, Carla Dawn Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1980 Height 5′ 4" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241442 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Stone, Ardath Hope Arrest Type DOB 7/18/1975 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 49966 Charge Description Parole Warrant Bond Amount $0.00 Name Tate, Jasmine Dominique Arrest Type Felony DOB 10/4/1996 Height 5′ 1" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312355 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Tinley, Brendan Eugene Arrest Type Felony DOB 10/20/1996 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284485 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name Tutterow, Cassey Leigh Arrest Type Traffic DOB 9/11/1990 Height 5′ 4" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 166927 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $26,000.00 Name Vallejos, Joshua Franklin Arrest Type Felony DOB 1/28/1992 Height 6′ 1" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299923 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Welch, David Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1947 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 183653 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Williams, Allen Scott Arrest Type Felony DOB 8/1/1981 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 31482 Charge Description Probation Violation Bond Amount $175,000.00 Name Williams, Larry Mark Arrest Type Felony DOB 4/18/1974 Height 5′ 10" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 25179 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $10,000.00 Name Williams, Tyler Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 9/4/1991 Height 5′ 8" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 264259 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Share Police in Gaston County Find Meth House With Infant Inside

