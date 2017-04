Gaston County Arrests and Mugshots 04-10-2017 Name Armstrong, Jalexus Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/2000 Height 5′ 2" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312388 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $0.00 Name Arnold, Tracey Ruth Arrest Type Felony DOB 8/28/1965 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 203320 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Barrett, Natasha Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1981 Height 5′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 249749 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Becknell, Robert Taylor Arrest Type Traffic DOB 5/24/1989 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312397 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Bennett, James Lee Third Arrest Type Felony DOB 6/26/1977 Height 5′ 6" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 23990 Charge Description Cocaine, Manufacture Bond Amount $0.00 Name Black, Katelynn Suzanne Arrest Type Felony DOB 10/31/1997 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 294565 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $1,000.00 Name Brooks, Ethan Andrew Arrest Type Felony DOB 5/9/1989 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 209731 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Cheeks, Tiffany Danielle Arrest Type Felony DOB 3/29/1991 Height 5′ 4" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302385 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Day, Wayne Jackson Arrest Type Misdemeanor DOB 7/5/1963 Height 5′ 10" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 16562 Charge Description Probation Violation, Other County, M Bond Amount $10,000.00 Name Deason, Chad Wista Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1972 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2437 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Donald, Eddie Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 4/2/1955 Height 5′ 6" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312391 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Edwards, Seirra Shenae Arrest Type Infraction DOB 11/1/1988 Height 5′ 0" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312393 Charge Description Speed, Exceed Posted, I Bond Amount $0.00 Name Flowers, Joseph Allen Arrest Type Felony DOB 4/12/1979 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312385 Charge Description Marijuana, Possess with Intent Sell/Deliver Bond Amount $10,000.00 Name Frankum, Rhonda D Arrest Type Felony DOB 11/27/1975 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 268790 Charge Description Marijuana, Possess with Intent Sell/Deliver Bond Amount $200,000.00 Name Gary, Thomas Adrian Arrest Type Felony DOB 2/27/1988 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312392 Charge Description Obtain Controlled Subst Fraud, Attempt Bond Amount $5,000.00 Name Hannibal, Darrell Eugene Arrest Type Traffic DOB 2/16/1983 Height 5′ 8" Weight 171.0 lbs Arrest Date Time Court Case 25463 Charge Description DWI Bond Amount $2,000.00 Name Hansel, Travis Dean Arrest Type Felony DOB 4/28/1972 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306460 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Hanson, Thomas Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1967 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 296043 Charge Description Sch IV, Possess, Simple Bond Amount $102,500.00 Name Hayes, Bryan Oneal Arrest Type Felony DOB 10/6/1987 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312387 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Hinson, Dustan Evona Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1984 Height 5′ 10" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46941 Charge Description Non Support, Illegitimate Child, Iv D Bond Amount $0.00 Name Ledbetter, Mark Antthony Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1983 Height 6′ 3" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 81450 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Lineberger, Melissa Smith Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1982 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 217657 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Lynn, James Russell Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1962 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5046 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name McCarver, Justin Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 2/8/1982 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22984 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount $10,000.00 Name McCleary, Jerard Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1969 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17644 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $1,000.00 Name Murdock, Lisa Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 7/21/1980 Height 5′ 1" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 29053 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $0.00 Name Price, Frank Anthony Arrest Type Traffic DOB 2/14/1966 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312394 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Reeves, April Dawn Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1989 Height 5′ 4" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 109920 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Revels, Andera Maritza Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1977 Height 5′ 11" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312386 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount $4,000.00 Name Rhodes, Rodney Toledana Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1990 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 148773 Charge Description Contempt, Criminal Bond Amount $0.00 Name Ridenour, Jonathan Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 2/8/1993 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312396 Charge Description Profane Language On Highway Bond Amount $2,500.00 Name Sanders, Tyrus Terrill Arrest Type Felony DOB 10/4/1976 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 37836 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $275.00 Name Snyder, Saxon Christopher Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1997 Height 6′ 1" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 293805 Charge Description Injury, Real Property Bond Amount $1,000.00 Name Stewart, Nina Ovalee Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1983 Height 5′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 89209 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Taylor, Dustin Shane Eric Arrest Type Felony DOB 11/8/1990 Height 5′ 11" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308154 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $4,500.00 Name Waters, Timothy Justin Arrest Type Felony DOB 8/7/1984 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 289498 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $3,000.00 Name Watterson, Joshua Brandon Arrest Type Felony DOB 1/21/1995 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309845 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $25,000.00 Name Welch, Kerri Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 8/12/1984 Height 5′ 3" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 269187 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Whitley, William Hunter Arrest Type Misdemeanor DOB 12/29/1997 Height 5′ 7" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312395 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Share Man Arrested in Connection With East Charlotte Hate Crime

Police Investigate Fatal Stabbing in North Charlotte

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-10-2017

Union County Arrests and Mugshots 04-10-2017

York County Arrests and Mugshots 04-10-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Alvarez-Rios, Edi Guillermo Charged With Crime











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line