Gaston County Arrests and Mugshots 04-12-2017 Name Boyter, Joshua Andrew Arrest Type Felony DOB 11/21/1978 Height 6′ 5" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 42030 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Capps, Darvin Wayne Arrest Type Felony DOB 12/12/1981 Height 6′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13240 Charge Description Possess Stolen Firearm Bond Amount $0.00 Name Carlton, Warren Lewis Arrest Type Felony DOB 4/8/1972 Height 5′ 10" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 218851 Charge Description Cocaine,Possess w/ Intent Sell/Deliver Bond Amount $0.00 Name Cathcart, Thomas Marquis Arrest Type Felony DOB 5/17/1986 Height 5′ 11" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 112654 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $0.00 Name Conklin, Wendy Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1968 Height 5′ 4" Weight 156.0 lbs Arrest Date Time Court Case 20212 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $20,000.00 Name Edwards, Brianna Hadiya Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1995 Height 5′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312415 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $1,000.00 Name Falls, Travarius Montrell Arrest Type Felony DOB 11/5/1980 Height 6′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 9262 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Floyd, Montrell Dominique Arrest Type Felony DOB 5/21/1986 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 87324 Charge Description Countrfit Subs, Poss W/Intent Create/Sell/Deliver Bond Amount $100,000.00 Name Gibson, Ashley Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 4/16/1991 Height 5′ 3" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276101 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $2,000.00 Name Haupt, Tyler Alan Arrest Type Misdemeanor DOB 7/15/1988 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241646 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $0.00 Name Helms, Spencer Ryan Arrest Type Felony DOB 2/24/1999 Height 5′ 10" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311768 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $0.00 Name Hensley, Christopher Ashton Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1994 Height 5′ 11" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 254189 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Houser, Allen Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1983 Height 6′ 1" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 90666 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Hunter, Jeremy Louis Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1991 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 274031 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $380.00 Name Isenhour, Steven Lewis Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1978 Height 5′ 5" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14660 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Jones, Christopher Todd Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1969 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8552 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $2,500.00 Name Joseph, Levi Wade Arrest Type Misdemeanor DOB 2/25/1998 Height 6′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312424 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Lineberger, Marty David Junior Arrest Type Felony DOB 5/31/1994 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312419 Charge Description PWIMSD METHAMPHETAMINE Bond Amount $20,000.00 Name Littlejohn, Derrick Leonard Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1989 Height 5′ 10" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284727 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $4,038.03 Name Logan, Eugene Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/1993 Height 6′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 301158 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Lomick, Terry Antonio Arrest Type Felony DOB 11/25/1980 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5489 Charge Description Flee/Elude Arrest, Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Lynch, Gloria Celeste Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1990 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312416 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Manyvong, Lassamy Arrest Type Misdemeanor DOB 12/12/1978 Height 5′ 3" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311309 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Martin, Allie Otis Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1954 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312412 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name McCleary, Jerard Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1969 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17644 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $10,000.00 Name Pedley, Brittany Nicole Arrest Type Felony DOB 6/24/1995 Height 5′ 2" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312417 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Phillips, Glynda Danielle-Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 8/10/1984 Height 5′ 5" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 69684 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $15,000.00 Name Pressley, Debra Dawkins Arrest Type Traffic DOB 8/4/1954 Height 5′ 3" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312425 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Ray, Katrina Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 4/17/1982 Height 4′ 10" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 279734 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $3,000.00 Name Reeves, Joseph Lee Arrest Type Felony DOB 12/21/1990 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 180911 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name Rutland, Misty Dawn Arrest Type Misdemeanor DOB 9/7/1979 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 186905 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Shaffer, Leanna Rose Arrest Type Felony DOB 10/6/1990 Height 5′ 2" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303411 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $0.00 Name Thompson, Luther Cleveland Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 5/23/1970 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5075 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $290.00 Name Truesdell, Patrick Dontae Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1992 Height 5′ 8" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295883 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Vasquez, Alexander Ramon Arrest Type Felony DOB 1/20/1995 Height 6′ 0" Weight 183.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312423 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $0.00 Name Vincent, Cayla Reid Arrest Type Misdemeanor DOB 5/27/1997 Height 5′ 1" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312414 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Wallace, Gyagus Abdul Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1993 Height 6′ 0" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 246585 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name White, John Louis Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1957 Height 5′ 7" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101878 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Wilson, Anthony Bernard Arrest Type Misdemeanor DOB 2/8/1986 Height 5′ 8" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 205639 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Worthey, Ricky Lewis Arrest Type Misdemeanor DOB 8/13/1963 Height 5′ 10" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22651 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Young, William Robert Arrest Type Misdemeanor DOB 7/21/1990 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 197091 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $100,000.00 Share Officers Initiate DWI Campaign, Arrest 16 Youthful Drivers

