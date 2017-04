Gaston County Arrests and Mugshots 04-14-2017 Name Adkins, Robert Leo Arrest Type Felony DOB 3/8/1975 Height 6′ 1" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 162807 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Bell, Jimmie Dean Arrest Type Felony DOB 4/9/1989 Height 5′ 9" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232420 Charge Description Robbery, Dangerous Weapon Bond Amount $25,000.00 Name Bommaritto, Michael Dominick Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1971 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 19280 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Bridle, Shawn Scott Arrest Type DOB 8/13/1996 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312438 Charge Description Bond Amount Name Bridle, Shawn Scott Arrest Type Misdemeanor DOB 8/13/1996 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312439 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $2,500.00 Name Canup, Joseph Leroy Arrest Type Traffic DOB 6/17/1980 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 30782 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Chuop, Shi Ann Arrest Type Felony DOB 4/29/1994 Height 5′ 3" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 252298 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Eller, Tony Lynn Arrest Type Felony DOB 3/6/1992 Height 5′ 9" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298514 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Fortune, Shawn Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1993 Height 5′ 8" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312441 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,500.00 Name Galarza, Randolph Arrest Type Traffic DOB 4/4/1985 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 137635 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount $7,500.00 Name Glenn, Kirisha Starr Arrest Type Felony DOB 2/2/1986 Height 5′ 0" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298310 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Greene, Joshua Casey Arrest Type Misdemeanor DOB 10/19/1995 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312437 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $2,500.00 Name Gresham, Rebecca Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 10/6/1987 Height 5′ 1" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 285808 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Hall, Tyaira Desean Arrest Type Felony DOB 1/3/1991 Height 5′ 4" Weight 122.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305832 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Haney, Ricky Allen Arrest Type Traffic DOB 6/20/1979 Height 5′ 9" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241857 Charge Description Speed, Exceed Posted Bond Amount $25,000.00 Name Hanlin, Kenneth James Arrest Type Felony DOB 2/28/1975 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4429 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Hunter, Anthony Dewayne Arrest Type Felony DOB 11/9/1968 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17521 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $5,000.00 Name Jenkins, Jamaica Mandela Arrest Type Misdemeanor DOB 11/2/1988 Height 5′ 0" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312440 Charge Description Assault, Pointing A Gun Bond Amount $0.00 Name Johnson, Lamont Hakeem Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1992 Height 5′ 11" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309121 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Jones, Sharon Renee Arrest Type Felony DOB 11/28/1967 Height 5′ 4" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312443 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Keith, Jarit Lavon Arrest Type Felony DOB 9/3/1989 Height 5′ 5" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145630 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Kinley, Christine Barnett Arrest Type Misdemeanor DOB 6/5/1975 Height 5′ 4" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 197410 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Lipscomb, Quentin Lamer Arrest Type Traffic DOB 6/14/1978 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2160 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $10,000.00 Name Marshall, Shelia Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1973 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 90358 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name McCray, Dania Nichelle Arrest Type Misdemeanor DOB 3/11/1988 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255967 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Metakes, Taylor Anne Dimond Arrest Type Misdemeanor DOB 10/21/1997 Height 5′ 8" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311710 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $5,000.00 Name Mills, Todd Evan Arrest Type Misdemeanor DOB 1/17/1962 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5511 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Morris, Julie Chastain Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1984 Height 5′ 4" Weight 90.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312436 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Obryant, Samantha Leann Arrest Type Traffic DOB 6/24/1984 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163292 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Patterson, Joseph Brent Arrest Type Felony DOB 10/20/1985 Height 6′ 2" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 196527 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Price, Nathan Thomas Arrest Type Misdemeanor DOB 2/3/1971 Height 5′ 6" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 32512 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Ross, Nathan Charles Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1982 Height 5′ 9" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312442 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Sadler, Courtland Sonqwevious Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1999 Height 6′ 2" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302007 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $33,000.00 Name Shields, Ravenic Desiree Arrest Type Misdemeanor DOB 4/3/1994 Height 5′ 8" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304976 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Stephenson, Robert Arnold Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1983 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21986 Charge Description Receive Stolen Property Bond Amount $0.00 Name Tallent, Clayton Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 4/28/1981 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13910 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $11,000.00 Name Thomas, Christopher Centeno Arrest Type Traffic DOB 12/28/1992 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 261761 Name Watterson, Jacob Alexander Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1997 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298421 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $30,000.00 Name Willis, Kenneth James Arrest Type Misdemeanor DOB 4/3/1957 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309191 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $1,000.00 Name Worthy, George William Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1968 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 175920 Charge Description Fraud, Fail Work Paid Bond Amount $0.00

