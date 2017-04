Gaston County Arrests and Mugshots 04-15-2017 Name Best, Brandon Scott Arrest Type Felony DOB 2/27/1989 Height 5′ 10" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 223298 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Bryan, Ronald Terrell Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1984 Height 6′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 201062 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Coleman, Justin Ray Arrest Type Felony DOB 8/7/1990 Height 5′ 9" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312453 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $150,000.00 Name Compton, Jonathan Ross Arrest Type Misdemeanor DOB 11/9/1982 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310677 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $4,000.00 Name Crawford, Christopher Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/1986 Height 5′ 9" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 100701 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Crider, Brian Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1967 Height 6′ 3" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 181146 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $3,500.00 Name Cuthbertson, Freddie Wendell Arrest Type Felony DOB 3/16/1972 Height 6′ 0" Weight 285.0 lbs Arrest Date Time Court Case 72576 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $0.00 Name Deese, Amy Marie Arrest Type Traffic DOB 4/7/1982 Height 5′ 0" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 50981 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Ervin, Seth Cordell Arrest Type Felony DOB 10/8/1994 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 293377 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Estes, Harry Leroy Junior Arrest Type Traffic DOB 3/11/1960 Height 5′ 10" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 68205 Charge Description DWI Bond Amount $50,000.00 Name Fisher, Crystal Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 8/18/1983 Height 5′ 7" Weight 139.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312447 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Flores-Anell, Carlos Yair Arrest Type Traffic DOB 2/9/1990 Height 6′ 4" Weight 169.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312451 Charge Description License, No Operators Bond Amount $0.00 Name Friday, Erick Todd Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 2/9/1998 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 146146 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Froneberger, Ronald Keith Arrest Type Misdemeanor DOB 8/10/1954 Height 6′ 1" Weight 325.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312454 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Giles, Brandon Marquis Arrest Type Misdemeanor DOB 6/10/1983 Height 5′ 8" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312450 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Gordon, Rodney Shane Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1988 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 224017 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Green, Kristi Machell Arrest Type Felony DOB 4/4/1990 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 187634 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $50,000.00 Name Hailey, Ayana Jhane Arrest Type Misdemeanor DOB 2/24/1994 Height 5′ 10" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312449 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Harper, Grady Odell Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1964 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 36733 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $0.00 Name Harris, Christopher Lee Arrest Type Traffic DOB 8/23/1990 Height 5′ 5" Weight 16.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270390 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Harris, Shawn Keith Arrest Type Felony DOB 2/15/1974 Height 6′ 0" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305523 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Ledford, Bobby Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1969 Height 5′ 9" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 136556 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Littlejohn, Latonia Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1994 Height 5′ 1" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312446 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Luckey, William Brett Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1988 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270605 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,000.00 Name Mccorkle, Marcus Antonio Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1972 Height 5′ 11" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 28716 Charge Description Trespass, Domestic Criminal Bond Amount $0.00 Name McGinnis, Donald Harry Arrest Type Felony DOB 11/21/1979 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1953 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $50,000.00 Name Mcvickers, Van Rae Arrest Type Misdemeanor DOB 3/17/1972 Height 5′ 7" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8937 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Meeler, Ashley Kay Arrest Type Felony DOB 7/3/1986 Height 5′ 3" Weight 171.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312455 Charge Description Probation Violation Bond Amount $50,000.00 Name Moran, Adam Marley Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1999 Height 6′ 1" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311163 Charge Description Contributing Delinquency of Juvenile Bond Amount $5,000.00 Name Nixon, Jimmy Ray Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1966 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 27217 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $2,000.00 Name Pace, David William Arrest Type Felony DOB 2/23/1973 Height 6′ 2" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3265 Charge Description Flee/Elude Arrest, Motor Vehicle Bond Amount $100,000.00 Name Philbeck, Brandon Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1985 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 79380 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,000.00 Name Pineda, Victor Arrest Type Felony DOB 10/25/1991 Height 5′ 11" Weight 162.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312296 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Pritchard, Melinda Diane Arrest Type Felony DOB 11/10/1981 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308096 Charge Description Attempt Obtain Property False Pretense Bond Amount $25,000.00 Name Rumfelt, Michael Harding Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1976 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267193 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Skodney, James Patrick Arrest Type Traffic DOB 2/21/1969 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304807 Charge Description DWI Bond Amount $2,500.00 Name Tate, James Avery Junior Arrest Type Felony DOB 5/2/1980 Height 5′ 10" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 67437 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $25,000.00 Name Walker, Angela Marie Arrest Type Felony DOB 5/28/1984 Height 5′ 4" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267653 Charge Description Attempt Obtain Property False Pretense Bond Amount $25,000.00 Name Whitehead, Robert Joseph Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1987 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312448 Charge Description AWDW MINOR PRESENT Bond Amount $0.00 Share Police Investigate Shooting in West Charlotte

Lancaster Man Arrested After Firing Gun Towards Occupied Cars

Stupid Crime of the Week: Man Sexually Assaults Worker, Then Signs His Name on a Comment Card

Union County Arrests and Mugshots 04-15-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-15-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots KIAFUSHISHE, FANNY YAMWILNA Charged With SIMPLE ASSAULT.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line