Gaston County Arrests and Mugshots 04-16-2017 Name Bridges, Ausburn Jerry Arrest Type Felony DOB 3/4/1986 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 100930 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Byrd, Jewetta Arrest Type Misdemeanor DOB 2/21/1972 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312457 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $2,500.00 Name Carpenter, William Scott Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1958 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5484 Charge Description Sexual Battery Bond Amount $10,000.00 Name Garcia, Enadria Sacoya Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1995 Height 5′ 2" Weight 201.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265926 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Gardner, Ava Elizabeth Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1995 Height 5′ 4" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312461 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Gonzalez-Perez, Julian Alejandro Arrest Type Misdemeanor DOB 2/26/1996 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312459 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Honeycutt, Dana Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1981 Height 5′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306615 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $864.00 Name Hyder, Jarrad Chase Arrest Type Misdemeanor DOB 1/1/1991 Height 6′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 258455 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Johnson, Jerry Jerome Arrest Type Traffic DOB 2/27/1980 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15725 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Lose, John Preston Arrest Type Misdemeanor DOB 8/10/1966 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295923 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Lose, Tracy Lynn Arrest Type DOB 7/17/1968 Height 5′ 1" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312462 Charge Description Bond Amount $0.00 Name Mayfield, Ahkeia Jwantona Arrest Type Traffic DOB 3/1/1994 Height 5′ 2" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251333 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Mills, Anjelica Seymone Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1992 Height 5′ 6" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 256565 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Millsaps, Christopher Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1985 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266484 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $27,000.00 Name Nance, Markeveus Sentrail Arrest Type Misdemeanor DOB 12/23/1984 Height 5′ 10" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 48567 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Rachalla, Chyenne Elizabeth Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1998 Height 5′ 6" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312460 Charge Description Child Abuse Bond Amount $0.00 Name Stamey, Mark Dewayne Arrest Type Felony DOB 7/14/1973 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 178187 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Sturgis, Cody Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 4/30/1998 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302082 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Vazquez-Rodriguez, William Antonio Arrest Type Traffic DOB 6/12/1983 Height 5′ 5" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312456 Charge Description DWI Bond Amount $5,000.00 Name Walker, Crystal Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 12/24/1983 Height 5′ 2" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 48710 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Wall, Billy Joe Junior Arrest Type Felony DOB 7/31/1980 Height 5′ 9" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 48948 Charge Description Awdwisi Bond Amount $143,000.00 Name Waters, Anthony Demon Arrest Type Misdemeanor DOB 7/23/1984 Height 6′ 3" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312463 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00

