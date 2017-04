Gaston County Arrests and Mugshots 04-18-2017 Name Baker, Reanna Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1992 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 297684 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Bevily, Debra Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1965 Height 5′ 10" Weight 245.0 lbs Arrest Date Time Court Case 296754 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $0.00 Name Brice, Embrecia Shanique Arrest Type Felony DOB 7/26/1995 Height 4′ 11" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312475 Charge Description Embezzlement Bond Amount $0.00 Name Butler, John Benjamin Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1979 Height 6′ 4" Weight 320.0 lbs Arrest Date Time Court Case 45127 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Crawford, Sherman Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 1/22/1978 Height 5′ 11" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4411 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Crawford, Walter Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1968 Height 5′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 7209 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name David, Clifford Dewayne Arrest Type Misdemeanor DOB 9/18/1972 Height 6′ 2" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 16283 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $7,500.00 Name Day, David Shane Arrest Type Felony DOB 8/21/1974 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17019 Charge Description Probation Violation Bond Amount $15,000.00 Name Dunn, Lisa Deal Arrest Type Misdemeanor DOB 3/25/1960 Height 5′ 4" Weight 136.0 lbs Arrest Date Time Court Case 229549 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $0.00 Name Friday, Devanta Antonia Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1993 Height 6′ 5" Weight 350.0 lbs Arrest Date Time Court Case 253253 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $310.00 Name Gainey, Tabatha Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1983 Height 5′ 8" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 102866 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $11,000.00 Name Ghorley, Terry Lee Arrest Type Traffic DOB 4/16/1985 Height 5′ 2" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 55760 Charge Description Seat Belt, Fail To Wear Bond Amount $0.00 Name Hall, Reginald Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1981 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245775 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $2,000.00 Name Harris, Christy Danielle Arrest Type Felony DOB 12/22/1983 Height 5′ 4" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 113559 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Hill, Robert Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1967 Height 5′ 6" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21694 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Hinson, Dustan Evona Arrest Type Felony DOB 2/3/1984 Height 5′ 10" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46941 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Ledbetter, William Kevin Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1991 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 199876 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $30,000.00 Name Logeais, Patty Love Arrest Type Traffic DOB 12/25/1984 Height 5′ 2" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 51490 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $0.00 Name Lynch, Darren Quinton Arrest Type Misdemeanor DOB 4/2/1992 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295219 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name McMiller, Dequan Rashud Arrest Type Felony DOB 6/20/1995 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 292252 Charge Description Assault, Malicious, In Secret Bond Amount $150,000.00 Name Meeks, Michael Third Arrest Type Felony DOB 1/24/1996 Height 6′ 2" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 285841 Charge Description Assault, Malicious, In Secret Bond Amount $150,000.00 Name Moore, RObert Daniel Arrest Type Felony DOB 6/21/1990 Height 6′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299195 Charge Description Robbery, Dangerous Weapon, Attempted Bond Amount $0.00 Name Murray, Christopher Bobby Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1987 Height 6′ 2" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310619 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Pitts, Montavis Obrian Arrest Type Felony DOB 4/2/1990 Height 5′ 5" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308021 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Robinson, William David Third Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1967 Height 5′ 10" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8923 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Roseberry, Christopher James Arrest Type Felony DOB 2/18/1987 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 100825 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $5,000.00 Name Roseberry, Christopher Jay Arrest Type Felony DOB 3/14/1998 Height 6′ 2" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312482 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $5,000.00 Name Velezcoba, Bruno Alessandro Arrest Type Misdemeanor DOB 3/27/1998 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312483 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Waldrup, Robert Victor Arrest Type Felony DOB 12/22/1962 Height 5′ 5" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 12654 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name West, Michael Roger Arrest Type Felony DOB 1/27/1991 Height 5′ 7" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 292191 Charge Description Probation Violation Bond Amount $50,000.00 Name Williams, Jonathan Dean Arrest Type Felony DOB 2/1/1974 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2223 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $16,000.00 Name Wilson, Darrick Devon Arrest Type Felony DOB 4/15/1973 Height 5′ 7" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5441 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $0.00 Name Wright, Charles Edward Arrest Type Felony DOB 12/22/1977 Height 6′ 3" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22051 Charge Description Cocaine,Possess w/ Intent Sell/Deliver Bond Amount $0.00

