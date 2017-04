Gaston County Arrests and Mugshots 04-19-2017 Name Allen, Jazzman Brea Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1999 Height 5′ 4" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312496 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Barnett, William Keith Arrest Type Felony DOB 9/25/1985 Height 5′ 10" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312494 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $10,000.00 Name Bland, Pamela Dawn Arrest Type Misdemeanor DOB 3/18/1984 Height 5′ 3" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 97467 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Brown, Daion Marquese Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1992 Height 5′ 8" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312215 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Burris, Aaron Marquis Arrest Type Misdemeanor DOB 6/21/1997 Height 5′ 8" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303526 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Clayton, Amy Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 10/3/1988 Height 5′ 0" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 130871 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Colon, Mildred Marie Arrest Type Felony DOB 12/11/1988 Height 5′ 4" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 142512 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $20,000.00 Name Dodson, Jared Kelsey Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1988 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251195 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $100.00 Name Eller, Lori Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 11/18/1990 Height 5′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 223858 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Griffin, Drakkar Denzel Arrest Type Felony DOB 4/14/1994 Height 6′ 3" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312495 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Griffin, Shirly Renia Arrest Type Misdemeanor DOB 4/10/1986 Height 4′ 9" Weight 102.0 lbs Arrest Date Time Court Case 242227 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Hovis, Samuel Kendrick Arrest Type Felony DOB 10/9/1964 Height 5′ 10" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 110909 Charge Description Sch II, Possess W/ I Manuf/sell/del Bond Amount $50,000.00 Name Howard, Markeze Carvario Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1983 Height 5′ 9" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276613 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $3,000.00 Name Kendrick, Christopher Quintwan Arrest Type Felony DOB 1/27/1989 Height 5′ 9" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 170434 Charge Description Probation Violation Bond Amount $10,000.00 Name Lyles, Christopher Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1976 Height 6′ 4" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 39028 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $114,000.00 Name McAbee, Gerald Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 11/20/1975 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5991 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $14,515.49 Name McCaskill, Ronald Duran Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1987 Height 5′ 7" Weight 157.0 lbs Arrest Date Time Court Case 283055 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name McEachron, John Shannon Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1981 Height 5′ 10" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15985 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $0.00 Name McKinney, Nathan Daniel Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1981 Height 6′ 4" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255928 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Mcnabb, George Lawrence Arrest Type Infraction DOB 9/24/1943 Height 5′ 7" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312484 Charge Description Poss Open Container/Cons Alc PSG Area Bond Amount $0.00 Name McNeil, Gregory Deandre Arrest Type Felony DOB 5/5/1987 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101871 Charge Description Firearm, Possess, Felon Bond Amount $110,000.00 Name Midgett, Isaiah Shane Arrest Type Misdemeanor DOB 1/25/1988 Height 6′ 0" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299677 Charge Description Disorderly Conduct Bond Amount $5,000.00 Name Miller, Dereese Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1994 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312497 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $75,000.00 Name Mitchell, Robert Mitchell Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1977 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312492 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Peterson, Tonya Vassey Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1973 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10354 Charge Description Trespass, Forcible Bond Amount $0.00 Name Plemmons, Christopher Gavin Arrest Type Misdemeanor DOB 3/2/1987 Height 5′ 10" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 291534 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Price, Tiffany Starr Arrest Type Misdemeanor DOB 11/9/1983 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312491 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Showers, Deavante Tyrell Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1993 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312487 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Smith, Ralph Edward Arrest Type Felony DOB 4/20/1980 Height 6′ 0" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312490 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Smith, Ralph Edward Arrest Type Felony DOB 4/20/1980 Height 6′ 0" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312493 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Tadlock, Kristopher Lee Arrest Type Felony DOB 8/5/1987 Height 5′ 11" Weight 157.0 lbs Arrest Date Time Court Case 234492 Charge Description Probation Violation Bond Amount $2,500.00 Name Velez, Duvanny Correa Arrest Type Misdemeanor DOB 7/10/1997 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302539 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Waters, Alex Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 9/7/1991 Height 5′ 10" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 226121 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Weaver, Justin Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1989 Height 5′ 10" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312485 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $18,000.00 Name Welch, Casey Ryan Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1980 Height 6′ 4" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311019 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $10,000.00 Share Police Charge Seven, Arrest Three in Lincoln County Drug Operation

