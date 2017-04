Gaston County Arrests and Mugshots 04-20-2017 Name Badeaux, Betsy Schoenberg Arrest Type Misdemeanor DOB 8/20/1957 Height 5′ 3" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309187 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Barker, Emily Ann Arrest Type Traffic DOB 7/19/1997 Height 5′ 4" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312509 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Black, Glynn Arrest Type Felony DOB 1/14/1967 Height 6′ 6" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 6186 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Brow, Nikki Alicia Arrest Type Felony DOB 10/12/1980 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270952 Charge Description Break/ Enter, Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Craft, John Whitley Arrest Type Felony DOB 1/20/1970 Height 5′ 9" Weight 252.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179098 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $0.00 Name Daniels, Stephenie Marie Arrest Type Felony DOB 9/22/1988 Height 5′ 2" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 212392 Charge Description Counterfeit Subst,Sell/Deliver Bond Amount $20,000.00 Name Davis, Derrick Timothy Arrest Type Felony DOB 3/21/1971 Height 6′ 1" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312508 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Faw, Shane Rashon Arrest Type Felony DOB 4/5/1988 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312505 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Goode, Timothy Avery Junior Arrest Type Traffic DOB 12/21/1969 Height 5′ 7" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15716 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount $3,000.00 Name Henderson, Marlowe William Arrest Type Felony DOB 6/10/1969 Height 6′ 4" Weight 340.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10126 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Hull, Andrew Quentin Arrest Type Misdemeanor DOB 7/16/1990 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310912 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name Hulon, Rodney Alex Arrest Type Felony DOB 2/12/1991 Height 6′ 0" Weight 152.0 lbs Arrest Date Time Court Case 247173 Charge Description POSS 5+ COUNTERFEIT INSTRUMENT Bond Amount $3,000.00 Name Isom, O’Shay Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1993 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312502 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Johnson, Joshua Kyle Arrest Type Felony DOB 3/30/1992 Height 6′ 3" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284159 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Jones, Anthony Lewis Arrest Type Felony DOB 4/20/1971 Height 5′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2165 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $55,000.00 Name Kirkman, Erin Helen Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1976 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 260140 Charge Description Child Abuse Bond Amount $0.00 Name Lawrence, Zachary Scott Arrest Type Felony DOB 7/19/1993 Height 6′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 273845 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $10,000.00 Name Lee, Rebekah Judith Arrest Type Felony DOB 4/25/1992 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 210491 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Lewis, Jaylan Damon Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1994 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312498 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Marshall, Maranda Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1980 Height 5′ 5" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 217008 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Mcdonald, Brandon Michael Arrest Type Felony DOB 6/16/1996 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312504 Charge Description Attempt Obtain Property False Pretense Bond Amount $10,000.00 Name Meeks, Anthony Antwan Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 7/30/1995 Height 6′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266226 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Nicholson, India Deanna Arrest Type Felony DOB 10/9/1992 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 259233 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Noblett, Craig Brian Arrest Type Misdemeanor DOB 8/29/1987 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 121504 Charge Description Firearm, Carry Concealed Bond Amount $0.00 Name Robles, Jimmy Arrest Type Misdemeanor DOB 6/12/1992 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311461 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Schiene, Justin Charles Arrest Type Misdemeanor DOB 12/11/1987 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265925 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $60,000.00 Name Self, Scott Nelson Arrest Type Misdemeanor DOB 5/11/1973 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 11739 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Shronce, Brandon Stewart Arrest Type Misdemeanor DOB 12/5/1983 Height 5′ 7" Weight 151.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43738 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Smart, John David Junior Arrest Type Traffic DOB 7/22/1993 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312510 Charge Description Fict/Alt Title/Reg Card/Tag Bond Amount $0.00 Name Sutton, Chris Sheldon Arrest Type Misdemeanor DOB 8/25/1964 Height 5′ 10" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312507 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Vandyke, Anthony Jackson Second Arrest Type Felony DOB 9/7/1991 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312500 Charge Description Rape/ Sex Offense, Statutory, 6 Yrs Old Or Older 