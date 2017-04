Gaston County Arrests and Mugshots 04-24-2017 Name Adams, Jody Crawford Junior Arrest Type Felony DOB 8/26/1994 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 290767 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Banks, Addison Jerome Arrest Type DOB 5/22/1992 Height 6′ 2" Weight 226.0 lbs Arrest Date Time Court Case 252589 Charge Description Parole Warrant Bond Amount $0.00 Name Barlowe, Lynn Lancaster Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1954 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312554 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Benson, Lowell Rodney Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1959 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307866 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name Bland, Ira Thomas Arrest Type Misdemeanor DOB 11/10/1945 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 9987 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,320.00 Name Brown, Marvin Deshawn Arrest Type Felony DOB 4/16/1989 Height 5′ 7" Weight 132.0 lbs Arrest Date Time Court Case 198280 Charge Description Kidnapping, Second Degree Bond Amount $250,000.00 Name Cagle, Brandon Samuel Arrest Type Misdemeanor DOB 1/12/1992 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312549 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Chavis, Elisho Ray Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1976 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10102 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Clark, Erin Morgan Arrest Type Misdemeanor DOB 6/10/1992 Height 5′ 2" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255236 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Cooke, Madisen Elizabeth Arrest Type Misdemeanor DOB 4/15/1996 Height 5′ 3" Weight Arrest Date Time Court Case 302114 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Cossette, Sarah Jordyn Arrest Type Misdemeanor DOB 7/20/1996 Height 5′ 6" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312077 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Crump, Ashley Nicole Arrest Type Felony DOB 5/14/1991 Height 5′ 6" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 218923 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $0.00 Name Crutchfield, Wayland Timothy Arrest Type Felony DOB 11/15/1972 Height 5′ 10" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311285 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $25,000.00 Name Degree, Cory Jonathan Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1989 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 141750 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $15,000.00 Name Eagle, Robin Inez Anderson Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1961 Height 5′ 4" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 72324 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Early, Robert Lee Arrest Type Felony DOB 2/17/1984 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311101 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Evans, Jeffrey Steven Arrest Type Felony DOB 6/16/1981 Height 5′ 9" Weight 163.0 lbs Arrest Date Time Court Case 249120 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Frye, Robin Morris Arrest Type Misdemeanor DOB 10/15/1956 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312558 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Garcia, Enadria Sacoya Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1995 Height 5′ 2" Weight 201.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265926 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $5,000.00 Name Givens, Tracy Rae Arrest Type Traffic DOB 9/28/1984 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179969 Charge Description DWI Bond Amount $10,000.00 Name Hulon, Rodney Alex Arrest Type Felony DOB 2/12/1991 Height 6′ 0" Weight 152.0 lbs Arrest Date Time Court Case 247173 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $25,000.00 Name Huntley, Raford Scott Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1957 Height 5′ 8" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311229 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $15,000.00 Name Lamtman, Jamie Lee Arrest Type Felony DOB 9/20/1985 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 113670 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $20,000.00 Name Lay, Nicholos Ross Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1987 Height 6′ 2" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 140874 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Logan, Desmin Martez Arrest Type Misdemeanor DOB 5/3/1989 Height 5′ 6" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312548 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,500.00 Name Logeais, Patty Love Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1984 Height 5′ 2" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 51490 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name McGerrigle, James Ross Arrest Type Felony DOB 9/22/1991 Height 5′ 7" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 224747 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $50,000.00 Name Moore, Amanda Leigh Arrest Type Misdemeanor DOB 7/23/1987 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 244512 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Newell, Casey Leigh Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1988 Height 5′ 3" Weight 158.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310944 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Newell, Christopher Patton Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1980 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312555 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Oates, Christian Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 6/15/1991 Height 5′ 1" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312559 Charge Description Violate Court Order Bond Amount $500.00 Name Philbeck, Brandon Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1985 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 79380 Charge Description Affray Bond Amount $0.00 Name Phillips, Latavius Antuaine Arrest Type Misdemeanor DOB 3/25/1984 Height 5′ 4" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46073 Charge Description Affray Bond Amount $0.00 Name Rudisill, Dennis Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 12/11/1969 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2915 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name Sexton, Crystal Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 1/31/1983 Height 5′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 71431 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $5,000.00 Name Shaw, Christina Alexander Arrest Type Misdemeanor DOB 1/2/1981 Height 5′ 7" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312550 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $21,000.00 Name Sheffey, Elijah Za’hee Cornelion Arrest Type Felony DOB 3/12/1997 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309258 Charge Description Financial Identity Fraud Bond Amount $0.00 Name Singleton, Julisa Sherece Arrest Type Felony DOB 2/3/1992 Height 5′ 4" Weight 258.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312557 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Slamcik, Tracie Barefoot Arrest Type Misdemeanor DOB 5/16/1965 Height 5′ 2" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5860 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,315.00 Name Stephenson, Robert Arnold Arrest Type Traffic DOB 6/29/1983 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21986 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount $1,000.00 Name Tadlock, Ronald David Arrest Type Felony DOB 4/9/1985 Height 5′ 8" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 83126 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name VanDyke, Larry Jerome Arrest Type Misdemeanor DOB 6/21/1956 Height 5′ 5" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 214972 Charge Description Larceny, Name Whittaker, Tabatha Carman Arrest Type Misdemeanor DOB 2/19/1979 Height 5′ 3" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310707 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Xiong, Samantha Rae Arrest Type Felony DOB 7/9/1989 Height 5′ 3" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311195 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00

