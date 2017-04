Gaston County Arrests and Mugshots 04-29-2017 Name Bess, Gregory Leon Arrest Type Infraction DOB 12/25/1957 Height 6′ 0" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312621 Charge Description Poss Open Container/Cons Alc PSG Area Bond Amount $0.00 Name Bridges, Ausburn Jerry Arrest Type Felony DOB 3/4/1986 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 100930 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Carthran, Tony Lamar Arrest Type Felony DOB 3/2/1995 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 277338 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Espinal-Meza, Daniel Antonio Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1996 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308722 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Fewell, Byron Tyler Arrest Type Traffic DOB 7/26/1989 Height 5′ 10" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312624 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Guiton, Christopher Douglas Arrest Type Traffic DOB 11/11/1993 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 259561 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $3,500.00 Name Hairston, Shawn Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1988 Height 5′ 8" Weight 222.0 lbs Arrest Date Time Court Case 263398 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Harris, Shawn Keith Arrest Type Felony DOB 2/15/1974 Height 6′ 0" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305523 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Henley, Matthew James Arrest Type Traffic DOB 12/10/1982 Height 6′ 3" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 92410 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Hines, Todd Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 6/27/1988 Height 5′ 1" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312622 Charge Description Assault, Female Bond Amount $2,500.00 Name Hopper, Bakari Tyrone Arrest Type Traffic DOB 5/4/1989 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267245 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Hughes, Inigo Monyata Arrest Type Misdemeanor DOB 8/6/1991 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 271157 Charge Description Assault, Female Bond Amount $765.00 Name Keese, Jeffrey Brian Arrest Type Misdemeanor DOB 8/8/1980 Height 6′ 4" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 15532 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Lecompte, Brandon Lee Arrest Type Felony DOB 2/2/1992 Height 6′ 3" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300144 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $15,000.00 Name Lee, Chris Carl Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1983 Height 6′ 2" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 36044 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $25,000.00 Name Lewis, Ricky jerome Arrest Type Felony DOB 10/29/1977 Height 5′ 7" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312627 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name McCaskill, Rekale Marvella Arrest Type Traffic DOB 9/13/1998 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302876 Charge Description Hit/Run Leave Scene Property Damage Bond Amount $0.00 Name McKinney, Larry Evan Arrest Type Misdemeanor DOB 7/28/1988 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 148789 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $0.00 Name Moose, Donald Steven Arrest Type Traffic DOB 4/7/1984 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 51256 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Newell, Casey Leigh Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1988 Height 5′ 3" Weight 158.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310944 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Newell, Christopher Patton Arrest Type Misdemeanor DOB 6/16/1980 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312555 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Nguyen, Kathy Thi Arrest Type Traffic DOB 7/2/1997 Height 5′ 2" Weight 103.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312626 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Nixon, Danielle Arrest Type Traffic DOB 12/28/1973 Height 6′ 1" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22351 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Partlow, Juan Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1967 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 70657 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Pineda, Victor Arrest Type Felony DOB 10/25/1991 Height 5′ 11" Weight 162.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312296 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Ray, Bobby Glenn Junior Arrest Type Felony DOB 3/27/1984 Height 5′ 10" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 30147 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Ruffin, James Dean Arrest Type Felony DOB 4/29/1969 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 218806 Charge Description Awdwisi Bond Amount $25,000.00 Name Smith, Marty Lee Arrest Type Traffic DOB 3/21/1980 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 58590 Charge Description POSS STOLEN GOODS/PROP (M) Bond Amount $7,500.00 Name Wandell, Quintin Ray Arrest Type Traffic DOB 9/14/1992 Height 6′ 3" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312623 Charge Description DWI Bond Amount $7,000.00 Name Welsh, Richard Alton Arrest Type Felony DOB 10/3/1982 Height 5′ 10" Weight 137.0 lbs Arrest Date Time Court Case 18127 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $10,000.00 Share Stupid Crime of the Week: Burglar Caught Making Chicken in the Kitchen

High School Teacher Injured After Intervening in Fight

Union County Arrests and Mugshots 04-29-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 04-29-2017

York County Arrests and Mugshots 04-29-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Smith, Antoine Clarence Charged With 1) Larceny By Anti-Inventory Device (F) And 2) Larceny-Misdemeanor (M),.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line