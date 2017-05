Gaston County Arrests and Mugshots 05-05-2017 Name Arnold, Victoria Denise Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1975 Height 5′ 1" Weight 154.0 lbs Arrest Date Time Court Case 120322 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Beason, Sherry Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1955 Height 5′ 3" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 140863 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Bell, Winashia Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 6/5/1989 Height 5′ 5" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 234910 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $20,000.00 Name Bridges, Jamie Chad Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1979 Height 6′ 1" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43149 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Burris, Jontiana Oshana Arrest Type Misdemeanor DOB 3/17/1993 Height 5′ 2" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 250791 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Carr, Aaron DeQuan Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1992 Height 5′ 10" Weight 154.0 lbs Arrest Date Time Court Case 194632 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Connell, Leslie Dawn Arrest Type Felony DOB 1/25/1983 Height 5′ 3" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 110391 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Crosby, Devon Scott Arrest Type Felony DOB 6/25/1993 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 235163 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $5,000.00 Name Denton, David Eric Arrest Type Misdemeanor DOB 9/23/1969 Height 5′ 11" Weight 201.0 lbs Arrest Date Time Court Case 19704 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Eller, Tony Lynn Arrest Type Felony DOB 3/6/1992 Height 5′ 9" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 298514 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Fuentes-Orellana, Eduardo Enrique Arrest Type Traffic DOB 8/13/1994 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307855 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Goforth, Jonathan Oneil Arrest Type Felony DOB 5/10/1987 Height 6′ 0" Weight 191.0 lbs Arrest Date Time Court Case 130548 Charge Description Kidnapping, Second Degree Bond Amount $0.00 Name Ham, James Dean Arrest Type Felony DOB 1/10/1966 Height 6′ 3" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 162560 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Haymaker, Harlie Jessica Arrest Type Misdemeanor DOB 1/5/2001 Height 5′ 1" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312689 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Houser, Allen Eugene Arrest Type Traffic DOB 5/6/1983 Height 6′ 1" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 90666 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Jamison, Dmartin Muhammad Arrest Type Misdemeanor DOB 10/20/1986 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 86151 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Jenkins, Mandy Dianne Arrest Type Felony DOB 9/11/1982 Height 5′ 6" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306753 Charge Description Probation Violation Bond Amount $15,000.00 Name Keith, Jarit Lavon Arrest Type Felony DOB 9/3/1989 Height 5′ 5" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145630 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Lackey, Craig Harrill Arrest Type Traffic DOB 2/27/1961 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 63657 Charge Description DWI, 2nd Offense Bond Amount $0.00 Name Ledford, Olivia Blake Arrest Type Misdemeanor DOB 11/5/1988 Height 5′ 4" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 131730 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Lester, Brandon James Arrest Type Misdemeanor DOB 10/5/1985 Height 5′ 10" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 279052 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Lowery, Cedric Danate Junior Arrest Type Traffic DOB 5/26/1993 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251830 Charge Description Reckless Driving, To Endanger Bond Amount $1,000.00 Name Mills, Todd Evan Arrest Type Misdemeanor DOB 1/17/1962 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5511 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Moore, Daniel Thomas Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1991 Height 6′ 1" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310150 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Nix, Jody Michael Arrest Type Felony DOB 3/14/1973 Height 5′ 11" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4506 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Obryant, Samantha Leann Arrest Type Traffic DOB 6/24/1984 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163292 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Parton, Kirstin Nichole Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1995 Height 5′ 1" Weight 290.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303293 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Rice, Deangelo Oston Arrest Type Felony DOB 6/26/1997 Height 6′ 1" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302635 Charge Description Burglary, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Ruffin, James Dean Arrest Type Felony DOB 4/29/1969 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 218806 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $50,000.00 Name Saggese, John Anthony Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1994 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305352 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $300.00 Name Saunders, Raekwon Dontonio Arrest Type Misdemeanor DOB 11/6/1995 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 293207 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $2,500.00 Name Sharpe, Deasia Yvonne Arrest Type Misdemeanor DOB 12/16/1995 Height 5′ 3" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 278989 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Sheets, Joshua Spencer Arrest Type Felony DOB 8/13/1991 Height 5′ 6" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270672 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name simmons, robert thomas Arrest Type Felony DOB 12/10/1958 Height 6′ 0" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312690 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $10,000.00 Name Simmons, Sahniqua Lashon Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1991 Height 5′ 1" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312686 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Smith, Ralph Joseph Arrest Type Traffic DOB 8/1/1954 Height 5′ 8" Weight Arrest Date Time Court Case 312687 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Starrette, Stephanie June Arrest Type Misdemeanor DOB 11/18/1986 Height 5′ 5" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306951 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $18,310.00 Name Steele, Oscar Eugene Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 9/10/1988 Height 5′ 8" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312688 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $87,100.00 Name Tate, Anthony Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 12/21/1967 Height 5′ 4" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 120293 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Ward, Ryan Kendrick Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1979 Height 6′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3487 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Williams, Christopher Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1981 Height 5′ 9" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 176409 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00

