Gaston County Arrests and Mugshots 05-08-2017 Name Aiken-Whittington, Lethia Shana Arrest Type Felony DOB 5/24/1993 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 252297 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $10,000.00 Name Atkins, Douglas Odell Arrest Type Traffic DOB 8/23/1963 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8365 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Bame, William John Paul Arrest Type Felony DOB 2/6/1971 Height 5′ 8" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14738 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Bay, Timothy Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1986 Height 5′ 6" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 253997 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Blair-King, Cassandra Marie Arrest Type Felony DOB 9/17/1990 Height 5′ 8" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284233 Charge Description Probation Violation Bond Amount $50,000.00 Name Braly, Sandra Pickle Arrest Type Traffic DOB 6/10/1968 Height 5′ 1" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265027 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Braswell, Patrick Scott Arrest Type Felony DOB 7/10/1979 Height 5′ 10" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 31333 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $2,500.00 Name Campbell, Trenity Glenn Arrest Type Felony DOB 7/15/1974 Height 6′ 1" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266980 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $0.00 Name Carter, Travis Allen Arrest Type Felony DOB 8/24/1980 Height 5′ 11" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312706 Charge Description Indecent Liberties, Child Bond Amount $100,000.00 Name Carver, Amber Renae Arrest Type Misdemeanor DOB 5/11/1990 Height 5′ 3" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 164046 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Cassada, Shawn Leon Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1982 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 30023 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $5,000.00 Name Cummings, Jennifer Lynn Arrest Type Felony DOB 5/23/1991 Height 5′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312710 Charge Description Forgery, Instrument Bond Amount $0.00 Name Curry, Jumarian Keshawn Arrest Type Felony DOB 11/16/2000 Height 5′ 4" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312721 Charge Description DIS WEAP OCC DWELL/MOVING VEH Bond Amount $0.00 Name Des-Autels, Justin Arrest Type Felony DOB 4/23/1998 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312725 Charge Description Larceny, Employee Bond Amount $0.00 Name Drumm, Leslie Perkins Arrest Type Traffic DOB 11/8/1970 Height 5′ 3" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 49085 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Featherston, Charles Anthony Arrest Type Felony DOB 7/8/1970 Height 6′ 1" Weight 252.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312720 Charge Description Theft, Financial Card Bond Amount $0.00 Name Foust, Cory Deshawn Arrest Type Misdemeanor DOB 4/18/1974 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10541 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $10,000.00 Name Freeman, Shaun Arrest Type Misdemeanor DOB 3/6/1984 Height 5′ 10" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312723 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Greene, Mitchell Mckinley Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1988 Height 6′ 2" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 191139 Charge Description Assault, Female Bond Amount $25,000.00 Name Griffeth, Destiny Lynne Arrest Type Misdemeanor DOB 2/19/1992 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 292101 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $770.00 Name Griffith, David Kern Arrest Type Felony DOB 6/5/1957 Height 5′ 7" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3055 Charge Description Probation Violation Bond Amount $15,000.00 Name Guess, Jonathan Arrest Type Felony DOB 8/25/1995 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312722 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $2,500.00 Name Gunn, Robbie King Arrest Type Felony DOB 2/13/1993 Height 6′ 1" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 238657 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $50,000.00 Name Hibberts, Christopher Donald Arrest Type Felony DOB 8/8/1991 Height 6′ 3" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232568 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $0.00 Name Hicks, Tommy Joe Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1989 Height 5′ 9" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 181546 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Holland, Phillip Winton Second Arrest Type Felony DOB 7/6/1993 Height 5′ 11" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311795 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,000.00 Name Howell, William Edgar Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1959 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101663 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Howze, Ralph Napoleon Arrest Type Felony DOB 12/19/1955 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300336 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $6,000.00 Name Hughes, Rodrecus Antonio Arrest Type Misdemeanor DOB 5/22/1983 Height 5′ 10" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 184596 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Isenhour, Steven Lewis Arrest Type Misdemeanor DOB 6/7/1978 Height 5′ 5" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14660 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Johnson, Christopher Bryan Arrest Type Misdemeanor DOB 4/18/1985 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 142426 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Laforte, Virginia Ann Arrest Type Misdemeanor DOB 10/31/1984 Height 5′ 1" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312724 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Lawing, Tracy Keelyn Arrest Type Felony DOB 2/2/1983 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 228639 Charge Description BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE Bond Amount $10,000.00 Name Lee, Kenyatha Deshaun Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1985 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 70587 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $3,000.00 Name Leonhardt, Noah Levi Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1999 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312709 Charge Description Probation Violation, Other County, M Bond Amount $10,000.00 Name Lineberger, Melissa Smith Arrest Type Felony DOB 8/2/1982 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 217657 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Luckey, William Brett Arrest Type Misdemeanor DOB 6/17/1988 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 270605 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name McBride, Terence Gerod Arrest Type Felony DOB 10/2/1986 Height 5′ 11" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 131202 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name McCaskill, Jacob John Arrest Type Traffic DOB 2/3/1989 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 230288 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Mishoe, Joshua Lee Arrest Type Felony DOB 12/31/1990 Height 6′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 189743 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Pate, Jay Suvesh Arrest Type Misdemeanor DOB 12/27/1973 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312708 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Penny, Jessica Meagan Arrest Type Felony DOB 6/1/1986 Height 5′ 7" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 144944 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Penny, Matthew Eric Arrest Type Felony DOB 1/25/1983 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 139920 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $2,500.00 Name Postell, Vanessa Owens Arrest Type Felony DOB 1/20/1986 Height 5′ 4" Weight 183.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312711 Charge Description Attempt Obtain Property False Pretense Bond Amount $2,000.00 Name Sandt, Dennis Lee Junior Arrest Type Felony DOB 6/10/1970 Height 5′ 9" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 251071 Charge Description Probation Violation Bond Amount $30,000.00 Name Sawyer, Brian Wilson Arrest Type Felony DOB 4/2/1987 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 227920 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Self, Penny Moore Arrest Type Felony DOB 1/6/1975 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 277583 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Self, Richard Allen Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 4/2/1985 Height 5′ 10" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 55108 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Slade, Leonard Rhyne Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 6/2/1957 Height 6′ 0" Weight 184.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13223 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Smith, Heather Leann Arrest Type Misdemeanor DOB 5/19/1986 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101442 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $3,000.00 Name Smith, James William Junior Arrest Type Felony DOB 6/8/1979 Height 5′ 11" Weight 245.0 lbs Arrest Date Time Court Case 120691 Charge Description Sch II, Possess W/ I Manuf/sell/del Bond Amount $0.00 Name Stowe, Douglas Blake Second Arrest Type Felony DOB 10/13/1992 Height 6′ 0" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 264828 Charge Description Probation Violation Bond Amount $500,000.00 Name Toledano, Juan Pablo Arrest Type Felony DOB 6/1/1981 Height 5′ 7" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 277178 Charge Description Cocaine,Possess w/ Intent Sell/Deliver Bond Amount $50,000.00 Name Toler, John Edward Third Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/1986 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 82509 Charge Description Assault, Female Bond Amount $20,000.00 Name Turner, Deanna Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 8/7/1982 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 24354 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Wise, William Ray Arrest Type Traffic DOB 12/21/1984 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241943 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Share One Arrested, One Injured After Sunday Shooting

Police Search for 8-Year-Old Daughter of Murdered Woman

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-08-2017

Union County Arrests and Mugshots 05-08-2017

York County Arrests and Mugshots 05-08-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots DUPREE, JOHN TODD Charged With MISDEMEANOR LARCENY.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line