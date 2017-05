Gaston County Arrests and Mugshots 05-10-2017 Name Anthony, Brooklyn Danielle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1993 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300879 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Bailey, Jessica Joanna Arrest Type Felony DOB 11/1/1992 Height 5′ 4" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 249785 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $2,000.00 Name Bracey, Antonio Jermaine Arrest Type Felony DOB 11/17/1986 Height 6′ 1" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 292094 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $50,000.00 Name Bridgewater, Kevin Owen Arrest Type Misdemeanor DOB 1/8/1989 Height 6′ 2" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312746 Charge Description Child Abuse Bond Amount $25,000.00 Name Burchfield, Floyd Lester Arrest Type Misdemeanor DOB 5/19/1965 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 190100 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $505.00 Name Coplen, Angela Weaver Arrest Type Misdemeanor DOB 1/3/1975 Height 5′ 0" Weight 80.0 lbs Arrest Date Time Court Case 107291 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Crowder, Keshawn Darrin Arrest Type Felony DOB 11/20/1999 Height 6′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310686 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Dandridge, Chablis Dior Arrest Type Felony DOB 1/24/1977 Height 6′ 2" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312745 Charge Description Cocaine, Deliver Bond Amount $0.00 Name Davidson, Joshua Chad Arrest Type Misdemeanor DOB 10/1/1985 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 74729 Charge Description Assault, Female Bond Amount $1,000.00 Name Dellinger, Nacy Alisa Arrest Type Traffic DOB 12/14/1960 Height 5′ 4" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312742 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Dulaney, Heather Marie Arrest Type Felony DOB 3/10/1990 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 257295 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $500,000.00 Name Fralick, Jackie Lee Junior Arrest Type Felony DOB 11/25/1975 Height 5′ 11" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 16172 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Gibson, Joseph Ross Arrest Type Traffic DOB 6/12/1971 Height 5′ 6" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 56148 Charge Description PASSENGER FLEE ACC PROP DAM Bond Amount $0.00 Name Givens, Tracy Rae Arrest Type Felony DOB 9/28/1984 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179969 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Green, Dawn Elizabeth Arrest Type Felony DOB 1/25/1985 Height 5′ 2" Weight 107.0 lbs Arrest Date Time Court Case 216549 Charge Description Possess Stolen Motor Vehicle Bond Amount $1,500.00 Name Griffin, Christy Brooke Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1986 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 299967 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Howell, William Edgar Arrest Type Felony DOB 12/30/1982 Height 6′ 2" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 123767 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Hoyle, Dustin Ray Arrest Type Felony DOB 8/16/1980 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 20329 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $10,000.00 Name Hyman, Joshua Lee Arrest Type Felony DOB 2/28/1984 Height 5′ 9" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 280791 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $10,000.00 Name Johnson, Willie Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 9/27/1972 Height 5′ 9" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 202327 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Jones, Lonnie Dale Arrest Type Felony DOB 5/19/1965 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 40785 Charge Description Sch I, Possess Bond Amount $30,000.00 Name Lane, Randy Travis Arrest Type Felony DOB 9/2/1987 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312741 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name Lynch, Doil Lackey Junior Arrest Type DOB 10/5/1984 Height 5′ 10" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 50820 Charge Description Bond Amount Name Lynch, Doil Lakely Senior Arrest Type Traffic DOB 6/25/1963 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3573 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Mack, William Dwight Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/1970 Height 5′ 9" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309738 Charge Description Non Support, Child, Non Iv D Bond Amount $24,074.00 Name Moore, Henry Cornelius Junior Arrest Type Felony DOB 3/20/1964 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 236839 Charge Description Financial Identity Fraud Bond Amount $15,000.00 Name Okoduwa, Abamenzele Benedict Arrest Type Felony DOB 12/5/1973 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 297717 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Pleasant, Byron Keith Arrest Type Misdemeanor DOB 2/17/1991 Height 5′ 9" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312748 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Richards, Jamie Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 9/17/1988 Height 5′ 1" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312747 Charge Description Telephone, Misuse Of 911 System Bond Amount $5,000.00 Name Roseboro, Samantha Nichelle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1985 Height 5′ 3" Weight 161.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245750 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Rozzelle, Edward Timothy Arrest Type Felony DOB 11/4/1966 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 87196 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Sanders, Christopher Shane Arrest Type Felony DOB 8/26/1983 Height 5′ 7" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 213603 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $0.00 Name SANDERS, JARKEVIUS T Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1993 Height 5′ 8" Weight 138.0 lbs Arrest Date Time Court Case 247367 Charge Description Non Support, Child, Non Iv D Bond Amount $950.00 Name Sisk, Caleb Jay Arrest Type Traffic DOB 11/2/1993 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 104124 Charge Description Hit/Run Fail Stop Property Damage Bond Amount $0.00 Name Thompson, Robert Oscar Junior Arrest Type Felony DOB 6/2/1970 Height 5′ 0" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 20827 Charge Description Robbery, Common Law Bond Amount $0.00 Name Truelove, Anthony Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 1/18/1977 Height 5′ 10" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 19127 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $2,500.00 Name Vernon, Johnny Ray Senior Arrest Type Misdemeanor DOB 8/19/1963 Height 5′ 6" Weight 226.0 lbs Arrest Date Time Court Case 37967 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Watts, Ricky Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 12/10/1966 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 41119 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $3,000.00 Name Williams, Diashon Travis Arrest Type Felony DOB 11/10/1998 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310137 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Share "Possible Mass Casualty" Prevented at Forest Hills High School

