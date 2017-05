Gaston County Arrests and Mugshots 05-12-2017 Name Addair, Nakayla Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 5/4/1996 Height 5′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311180 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Bolin, Dustin Lee Arrest Type Traffic DOB 5/7/1989 Height 5′ 3" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 193790 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Borland, Shea Amber Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1981 Height 5′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309593 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Bridges, Jamie Chad Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1979 Height 6′ 1" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43149 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Bruce, Itacha Won Arrest Type Misdemeanor DOB 11/2/1996 Height 5′ 8" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 277819 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $2,500.00 Name Burrow, Ashley Victoria Arrest Type Misdemeanor DOB 3/9/1991 Height 5′ 0" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312777 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Canup, Candice Rose Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1986 Height 5′ 7" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308576 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $55,000.00 Name Caraballo, Karen Denise Arrest Type Misdemeanor DOB 1/15/1990 Height 5′ 7" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312769 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Chandler, Hugh Dorsey Arrest Type Felony DOB 4/30/1994 Height 6′ 1" Weight 142.0 lbs Arrest Date Time Court Case 274403 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $100,000.00 Name Collier, Chelsea Inez Arrest Type Misdemeanor DOB 9/12/1996 Height 5′ 6" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312776 Charge Description Shoplifting/ Conceal Goods Bond Amount $0.00 Name Connell, Leslie Dawn Arrest Type Felony DOB 1/25/1983 Height 5′ 3" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 110391 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Cruz, Eric Arrest Type Misdemeanor DOB 3/25/1981 Height 5′ 6" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312774 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Ham, James Dean Arrest Type Felony DOB 1/10/1966 Height 6′ 3" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 162560 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Hampton, Gary Louis Arrest Type Felony DOB 1/30/1988 Height 5′ 10" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179999 Charge Description Probation Violation Bond Amount $60,000.00 Name Hanlin, Kenneth James Arrest Type Misdemeanor DOB 2/28/1975 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4429 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Harrell, Careen Lee Arrest Type Felony DOB 1/3/1984 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 194455 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $25,000.00 Name Harrison, James Quincy Arrest Type Felony DOB 5/25/1972 Height 5′ 7" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306124 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Helms, Christopher Daniel Arrest Type Traffic DOB 8/18/1990 Height 5′ 10" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 175045 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount $15,000.00 Name Hensley, Christopher Ashton Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1994 Height 5′ 11" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 254189 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Hill, Jack Randall Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1978 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 19936 Charge Description Assault, Female Bond Amount $10,000.00 Name Hull, Andrew Quentin Arrest Type Felony DOB 7/16/1990 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310912 Charge Description Possess Stolen Motor Vehicle Bond Amount $25,000.00 Name Hussey, Derek Landon Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/1994 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 249295 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $13,000.00 Name Keith, Jarit Lavon Arrest Type Felony DOB 9/3/1989 Height 5′ 5" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145630 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Lamtman, Jamie Lee Arrest Type Felony DOB 9/20/1985 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 113670 Charge Description Larceny, Firearm Bond Amount $0.00 Name Lorca, Joshua Adams Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1986 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312775 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Lowe, Nancy Powell Arrest Type Misdemeanor DOB 9/16/1962 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5130 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name McCleary, Jerard Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1969 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17644 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name McCurdy, Courtney Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 1/28/1993 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 231310 Charge Description Contempt, Criminal Bond Amount $0.00 Name McDowell, George Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1984 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 46621 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Mcgill, Swantron Arrest Type Misdemeanor DOB 1/13/1987 Height 6′ 2" Weight 183.0 lbs Arrest Date Time Court Case 274817 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Merriam, James Norman Arrest Type Felony DOB 7/8/1977 Height 5′ 6" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 242383 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Mills, Todd Evan Arrest Type Misdemeanor DOB 1/17/1962 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5511 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Millwood, Daniel Paul Arrest Type Misdemeanor DOB 11/9/1987 Height 5′ 6" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 291704 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Miskell, Mary Nicole Arrest Type Felony DOB 3/16/1980 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 243529 Charge Description PWIMSD METHAMPHETAMINE Bond Amount $40,000.00 Name Moore, Joquasia Monae Roshalea Arrest Type Misdemeanor DOB 11/22/1991 Height 5′ 2" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309454 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Nichols, Angie Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1987 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312778 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Obryant, Samantha Leann Arrest Type Traffic DOB 6/24/1984 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163292 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Oleary, Vance Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/1979 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310580 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Owens, Cameron Luther Arrest Type Misdemeanor DOB 9/12/1988 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 141164 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Pace, David William Arrest Type Felony DOB 2/23/1973 Height 6′ 2" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3265 Charge Description Awdwisi Bond Amount $0.00 Name Paulley, Ronald James Senior Arrest Type Misdemeanor DOB 2/2/1963 Height 5′ 5" Weight 152.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310453 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Peterson, Tonya Vassey Arrest Type Felony DOB 9/25/1973 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10354 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Pike, Angela Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/13/1968 Height 5′ 11" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 27748 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,500.00 Name Rawlings, James Leverne Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1975 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307256 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Rudisill, Courtney Danielle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1988 Height 5′ 7" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 195128 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Smith, Kyanna Chiquita Arrest Type Misdemeanor DOB 9/7/1994 Height 5′ 10" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310092 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Strong, Ondrea Sherroid Lee Arrest Type Felony DOB 3/9/1989 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 278991 Charge Description Probation Violation Bond Amount $61,500.00 Name Watson, Scotty Shelton Arrest Type Misdemeanor DOB 7/30/1974 Height 5′ 8" Weight Arrest Date Time Court Case 312768 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Welch, Jennifer Lee Arrest Type Traffic DOB 8/2/1980 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 44266 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Share Charlotte Man Sentenced to 7 1/2 Years For Identity Theft Crimes

Charlotte Mugshots MCCABE, MICHAEL CREGO Charged With HARASSING PHONE CALL.











