Gaston County Arrests and Mugshots 05-16-2017 Name Akinlabi, Kiley Sue Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1990 Height 5′ 9" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312847 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Allison, Montorio Darell Arrest Type Felony DOB 7/17/1979 Height 5′ 7" Weight 188.0 lbs Arrest Date Time Court Case 173917 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Ayers, Lisa Carol Arrest Type Misdemeanor DOB 6/3/1970 Height 5′ 2" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311362 Charge Description Contempt, Criminal Bond Amount $0.00 Name Brinkley, Kendrick Arrest Type Felony DOB 2/4/1989 Height 6′ 2" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312819 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Carter, Joel Stephen Arrest Type Felony DOB 10/5/1963 Height 6′ 0" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312821 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Conner, Michelle Laverine Arrest Type Felony DOB 6/16/1961 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312849 Charge Description Larceny, Employee Bond Amount $0.00 Name Cortez, Jonathan Arrest Type Felony DOB 1/4/1993 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312834 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Cunningham, Ralph Delane Junior Arrest Type Felony DOB 9/3/1973 Height 5′ 8" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2558 Charge Description Robbery, Dangerous Weapon Bond Amount $250,000.00 Name Ellis, Joshua Lane Arrest Type Felony DOB 5/8/1981 Height 6′ 0" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312823 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Flores, Isidro Albarran Arrest Type Felony DOB 12/26/1978 Height 5′ 5" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312842 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Flores, Victor Manuel Arrest Type Felony DOB 1/5/1982 Height 6′ 0" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312835 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Gervacio, Israel Cruz Arrest Type Felony DOB 3/9/1978 Height 5′ 10" Weight 207.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312839 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Hanline, Hannah Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 7/11/1990 Height 5′ 2" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 237971 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $1,000.00 Name Hanline, Heather Yvonne Arrest Type Misdemeanor DOB 6/23/1986 Height 5′ 1" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 121607 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $325.00 Name Hardin, James Michael Arrest Type Felony DOB 8/2/1963 Height 5′ 9" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4527 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Harris, Hayden Thomas Arrest Type Misdemeanor DOB 11/18/1990 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267994 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Hass, Johnny Allen Arrest Type Felony DOB 3/30/1968 Height 6′ 1" Weight 248.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312831 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Helsdon, Robert Max Arrest Type Misdemeanor DOB 8/31/1994 Height 6′ 2" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 256767 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Hinkle, Amanda Ashley Arrest Type Misdemeanor DOB 2/21/1988 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310653 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $25,000.00 Name Hunt-Dixon, Ta’him Daquan Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1993 Height 5′ 7" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232584 Charge Description Sexual Battery Bond Amount $0.00 Name Jones, Jeremy Brian Arrest Type Misdemeanor DOB 7/8/1982 Height 5′ 8" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308091 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Kerr, Jana Beth Arrest Type Misdemeanor DOB 12/17/1975 Height 5′ 2" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295934 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Khoury, Azure Babs Arrest Type Felony DOB 11/4/1993 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312837 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Knox, Terry Jacob Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1988 Height 5′ 11" Weight 212.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312815 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount $0.00 Name Lamphier, Taylor Christine Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1995 Height 5′ 1" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 280634 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Land, James David Arrest Type Felony DOB 9/27/1980 Height 5′ 8" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 117662 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Lawing, Tracy Keelyn Arrest Type Felony DOB 2/2/1983 Height 5′ 7" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 228639 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Leonhardt, Sarah Elizabeth Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1988 Height 5′ 6" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 279459 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $52,500.00 Name London, Lawton Brandon Ashley Arrest Type Traffic DOB 4/6/1987 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308901 Charge Description DWI Bond Amount $50,000.00 Name Mathis, Tiffany Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 6/6/1989 Height 5′ 4" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 275703 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name McCleary, Jerard Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1969 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17644 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $1,000.00 Name Meeks, Dejeda Tanyette Arrest Type Misdemeanor DOB 7/13/1976 Height 5′ 4" Weight 306.0 lbs Arrest Date Time Court Case 101872 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Mitchell, Exavier Lamonte Arrest Type Misdemeanor DOB 3/7/1970 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276211 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $25,000.00 Name Moore, Vorale Avante Arrest Type Felony DOB 2/6/1991 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312825 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Neagle, Chastity Leann Arrest Type Misdemeanor DOB 1/8/1974 Height 5′ 1" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 35833 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Okoduwa, Abamenzele Benedict Arrest Type Felony DOB 12/5/1973 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 297717 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Oliveras, Martin William Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1998 Height 6′ 4" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312845 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $2,500.00 Name Pablo, Amanda Sue Arrest Type Felony DOB 8/18/1978 Height 5′ 5" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 52324 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Peralta, Bryan Rendon Arrest Type Felony DOB 10/6/1994 Height 5′ 8" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312828 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Pettway, Justin Frank Arrest Type Felony DOB 8/26/1987 Height 5′ 9" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312832 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Phang, Gary Richardo Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1978 Height 5′ 9" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312841 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Picklesimer, Melissa Dawn Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1973 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4568 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $3,000.00 Name Quinn, Christopher Wylie Arrest Type Misdemeanor DOB 3/29/1979 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 188159 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $16,046.95 Name Rhyne, Henry Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1966 Height 5′ 8" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312850 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Richardson, Samuel Dallas Arrest Type Felony DOB 4/20/1995 Height 5′ 9" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311745 Charge Description Cocaine, Traffick Bond Amount $21,000.00 Name Sellers, Jessica Nichole Arrest Type Misdemeanor DOB 3/10/1984 Height 5′ 6" Weight 158.0 lbs Arrest Date Time Court Case 111972 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Short, Melissa Dawn Arrest Type Traffic DOB 12/12/1987 Height 5′ 2" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302600 Charge Description Insurance, Operate Veh, No Liability Bond Amount $0.00 Name Smiley, James Gregory Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1986 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 111419 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $5,000.00 Name Spurling, Harold Preston Second Arrest Type Misdemeanor DOB 9/14/1975 Height 6′ 2" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 49018 Charge Description Intoxicated and Disruptive Bond Amount $1,000.00 Name Tellez-Crisanto, Hector Arrest Type Felony DOB 10/20/1980 Height 5′ 1" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312840 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Vause, Derek Arrest Type Misdemeanor DOB 8/16/1988 Height 6′ 3" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312848 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $1,000.00 Name Ward, Jonathan Eric Arrest Type Felony DOB 1/8/1982 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267434 Charge Description Probation Violation Bond Amount $80,500.00 Name Ward, Joshua Wade Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1989 Height 5′ 9" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 109745 Charge Description Assault, Handicapped Bond Amount $0.00 Name Watkins, Thomas Lamor 