Gaston County Arrests and Mugshots 05-18-2017 Name Adkins, Shaquan Jonathan Arrest Type Felony DOB 9/11/1987 Height 5′ 4" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312866 Charge Description Flee/Elude Arrest, Motor Vehicle Bond Amount $50,000.00 Name Alford, Jonathan Scott Arrest Type Felony DOB 12/12/1994 Height 5′ 10" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 259369 Charge Description Probation Violation Bond Amount $15,000.00 Name Allison, Tierre Monyel Arrest Type Misdemeanor DOB 8/12/1980 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14714 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Allmon, Eboney Michelle Arrest Type Felony DOB 1/13/1977 Height 4′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312877 Charge Description Larceny, Employee Bond Amount $0.00 Name Alpi, Michelle Lee Arrest Type Felony DOB 10/31/1989 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305862 Charge Description Probation Violation, Other County, F Bond Amount $80,000.00 Name Beatty, Kaelyn Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 1/11/2001 Height 5′ 4" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312875 Charge Description DISORDERLY CONDUCT-SCHOOL Bond Amount $0.00 Name Beaty, Jerid Todd Arrest Type Traffic DOB 11/16/1986 Height 6′ 0" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307827 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Boyd, Shalisa Quartz Arrest Type Misdemeanor DOB 3/4/1991 Height 5′ 5" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303830 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $120,507.00 Name Dills, Robin Edward Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1967 Height 6′ 5" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 9042 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Downs, Elisea Taylor Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/2000 Height 5′ 2" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312011 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Franklin, Roger Dale Junior Arrest Type Felony DOB 11/2/1971 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43897 Charge Description Possession of Immediate Precursor Bond Amount $5,000.00 Name Gaddis, Matthew Parks Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1992 Height 6′ 1" Weight 241.0 lbs Arrest Date Time Court Case 214678 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Galarza, Randolph Arrest Type Felony DOB 4/4/1985 Height 5′ 11" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 137635 Charge Description Sch II, Possess W/ I Manuf/sell/del Bond Amount $75,000.00 Name Garrett, Justin Tyler Arrest Type Felony DOB 8/16/1982 Height 5′ 9" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22945 Charge Description Sch II, Sell/ Deliver, Conspire Bond Amount $0.00 Name Graham, Brian Antwoin Arrest Type Felony DOB 3/24/1984 Height 5′ 7" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312867 Charge Description Bomb, False Report, F Bond Amount $0.00 Name Groves, Shawna Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 7/18/1991 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312087 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $20,000.00 Name Hardin, Gregory Carroll Arrest Type Felony DOB 3/23/1970 Height 5′ 9" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 283679 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $15,000.00 Name Heafner, Morgan Katelyn Arrest Type Felony DOB 10/1/1994 Height 5′ 7" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300529 Charge Description Probation Violation Bond Amount $120,000.00 Name Helms, Bryan Daniel Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1973 Height 6′ 1" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255269 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Henderson, Michael Scott Arrest Type Felony DOB 3/7/1975 Height 5′ 11" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312288 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $10,000.00 Name Hooper, Kimberly Helton Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1965 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 53238 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $15,000.00 Name Jones, Xavier Maurice Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1995 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309930 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Kelley, Darren Dwayne Arrest Type Misdemeanor DOB 4/16/1972 Height 5′ 9" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 268190 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Kuhrt, David Joseph Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1983 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 84283 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $25,000.00 Name Lamar, Sierra Danielle Arrest Type Felony DOB 3/4/1998 Height 5′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 308784 Charge Description Larceny, Employee Bond Amount $0.00 Name Mcandrews, Carroll Judson Arrest Type Misdemeanor DOB 4/19/1963 Height 5′ 7" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 84640 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $10,000.00 Name Mcmiller, Lashara Patick Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1974 Height 5′ 4" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 124217 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $1,000.00 Name McMiller, Marquita Patique Arrest Type Misdemeanor DOB 5/1/1991 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 258508 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $1,000.00 Name Mcqueary, Mac Wesley Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/1963 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1766 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $2,000.00 Name Means, Darren Tyler Arrest Type Felony DOB 12/21/1994 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 287095 Charge Description Probation Violation Bond Amount $100,000.00 Name MetCalf, Frank Hubert Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 11/26/1989 Height 5′ 6" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 202108 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Miller, Keyana Monea Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1996 Height 5′ 6" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 226523 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name Patton, Darren Trazell Arrest Type Felony DOB 12/29/1994 Height 5′ 8" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312878 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Porter, Michael James Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1990 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312212 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $12,500.00 Name Sigmon, Zachariah Keith Arrest Type Misdemeanor DOB 3/29/1988 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304698 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $11,296.07 Name Starnes, James Anthony Junior Arrest Type Felony DOB 1/30/1983 Height 5′ 10" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 227489 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Story, Brenda Misty Danielle Arrest Type Misdemeanor DOB 3/27/1977 Height 5′ 6" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 137559 Charge Description Possess Drug Paraphernalia Bond Amount $0.00 Name Swancy, Jamie Harold Arrest Type Traffic DOB 5/27/1961 Height 5′ 2" Weight 285.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312876 Charge Description DWI Bond Amount $2,500.00 Name SWANSON, JIMMY LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/18/1979 Height 5′ 6" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 282555 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $5,235.00 Name Tims, Jarvis Kenta Arrest Type Felony DOB 6/19/1982 Height 6′ 1" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 30689 Charge Description Probation Violation Bond Amount $100,000.00 Name Tyler, Michael Anthony Arrest Type Traffic DOB 9/29/1969 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22880 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Vassey, Jonathan Adam Arrest Type Misdemeanor DOB 12/14/1984 Height 6′ 0" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179152 Charge Description Non Support Child Iv D Bond Amount $650.00 Name Weathers, Crystal Jewel Arrest Type Traffic DOB 11/9/1975 Height 5′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 161891 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Wratchford, Dana Lorin Arrest Type Felony DOB 12/25/1986 Height 5′ 3" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312868 Charge Description Probation Violation Bond Amount $5,000.00

