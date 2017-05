Gaston County Arrests and Mugshots 05-19-2017 Name Alexander, Billy Reid Arrest Type Misdemeanor DOB 2/22/1984 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 60439 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Baker, Jeremy David Arrest Type Felony DOB 6/12/1980 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312882 Charge Description Sch I, Possess Bond Amount $0.00 Name Banks, Jermaine Antwan Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1984 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 229948 Charge Description Threat, Communicate Bond Amount $0.00 Name Belk, Jasmine Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 5/1/1998 Height 5′ 3" Weight 148.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312886 Charge Description Affray Bond Amount $0.00 Name Boone, Thomas Vernon Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 3/28/1967 Height 6′ 4" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 31098 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Boulware, Dalonte Marquee Arrest Type Traffic DOB 7/23/1988 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 293376 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Bradley, Christy Michelle Arrest Type Felony DOB 8/24/1982 Height 5′ 7" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8045 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Bridges, Jamie Chad Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1979 Height 6′ 1" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43149 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Chuop, Shi Ann Arrest Type Felony DOB 4/29/1994 Height 5′ 3" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 252298 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Crawford, Sherman Dean Arrest Type Traffic DOB 1/22/1978 Height 5′ 11" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4411 Charge Description DWI Bond Amount $100,000.00 Name Cribb, Robert Cleveland Arrest Type Traffic DOB 12/1/1969 Height 5′ 8" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145064 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Daniels, Donald Dean Arrest Type Misdemeanor DOB 9/23/1986 Height 5′ 10" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 291481 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Deese, Bridjet W Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/2000 Height 5′ 9" Weight 197.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312889 Charge Description Affray Bond Amount $0.00 Name Foster, John Stephen Arrest Type Traffic DOB 8/10/1999 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312892 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount $0.00 Name Ginyard, Tony Bernard Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1963 Height 6′ 3" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1810 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Hanlin, Kenneth James Arrest Type Misdemeanor DOB 2/28/1975 Height 6′ 0" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4429 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Harrison, James Quincy Arrest Type Felony DOB 5/25/1972 Height 5′ 7" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306124 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Hayes, Haley Elizabeth Arrest Type Felony DOB 7/8/1987 Height 5′ 5" Weight 114.0 lbs Arrest Date Time Court Case 220965 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Honeycutt, Dana Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1981 Height 5′ 3" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306615 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Huskins, Jordan Matthew Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1985 Height 5′ 11" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 218625 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Isaacs, Ashanti Tydassi Arrest Type Felony DOB 4/14/1996 Height 5′ 8" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312890 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $0.00 Name Jeter, Alana Jolaunda Arrest Type Felony DOB 6/26/1977 Height 5′ 10" Weight 253.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312895 Charge Description Awdwik Bond Amount $0.00 Name Keith, Jarit Lavon Arrest Type Felony DOB 9/3/1989 Height 5′ 5" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 145630 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Knox, Terrell Jemal Arrest Type Misdemeanor DOB 4/17/1975 Height 5′ 5" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 14195 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name Kos, Thomas Benjamin Arrest Type Misdemeanor DOB 9/18/1979 Height 5′ 10" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 8620 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Lafollette, David Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 6/12/1980 Height 6′ 0" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5322 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $22,500.00 Name Lynch, Orlando Tyrell Arrest Type Misdemeanor DOB 1/25/1993 Height 5′ 4" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309843 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Marcum, Sarah Gene Arrest Type Felony DOB 5/28/1997 Height 5′ 3" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312888 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount $0.00 Name McMiller, Marquita Patique Arrest Type Misdemeanor DOB 5/1/1991 Height 5′ 5" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 258508 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $0.00 Name McMiller, Tanya Arrest Type Misdemeanor DOB 1/7/1977 Height 5′ 5" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 468 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name McMiller, Tysheim Natavian Arrest Type Misdemeanor DOB 2/23/2000 Height 5′ 8" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309887 Charge Description Assault And Battery Bond Amount $5,000.00 Name Meeks, Worley Seaton Arrest Type Misdemeanor DOB 3/1/1951 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 136827 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Melendez-Suarez, Jamie Joel Junior Arrest Type Felony DOB 4/15/1999 Height 5′ 10" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312891 Charge Description Possess Stolen Motor Vehicle Bond Amount $25,000.00 Name Miller, Benjamin Tate Arrest Type Traffic DOB 8/19/1999 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312893 Charge Description SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) Bond Amount $0.00 Name Mills, Todd Evan Arrest Type Misdemeanor DOB 1/17/1962 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5511 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Moore, Kayla Ann Arrest Type Traffic DOB 2/24/1997 Height 5′ 1" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312887 Charge Description License, No Operators Bond Amount $500.00 Name Morris, Kevin Jerome Arrest Type Felony DOB 10/8/1977 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 174553 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Natt, Dallas Trevon Arrest Type Misdemeanor DOB 3/27/1995 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312883 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Obryant, Samantha Leann Arrest Type Traffic DOB 6/24/1984 Height 5′ 6" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 163292 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Patton, Brandon Tyler Arrest Type Felony DOB 9/22/1984 Height 5′ 4" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312881 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Philbeck, Brandon Dean Arrest Type Felony DOB 12/21/1985 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 79380 Charge Description Arson, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Powell, Hayley Morgan Arrest Type Traffic DOB 8/13/1992 Height 5′ 2" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 209677 Charge Description DWLR IMPAIRED REV Bond Amount $0.00 Name Ray, Roger Lamar Arrest Type Felony DOB 4/13/1960 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 230511 Charge Description Cocaine, Sell/Deliver Bond Amount $0.00 Name Rivera, Jakwan Anthony Arrest Type Misdemeanor DOB 5/8/1996 Height 5′ 9" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312879 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Ruff, Scottie Antonio Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1975 Height 6′ 2" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 105424 Charge Description Assault, Government Official Bond Amount $5,000.00 Name Russ, Steven Walter Arrest Type Misdemeanor DOB 11/26/1958 Height 6′ 0" Weight 280.0 lbs Arrest Date Time Court Case 22135 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Russell, Savannah Nicole Arrest Type Felony DOB 7/25/1996 Height 5′ 10" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 287057 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $10,000.00 Name Saggese, John Anthony Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1994 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 305352 Charge Description Solicit Alms/Beg for Money Bond Amount $0.00 Name Scism, Christopher Lee Arrest Type Felony DOB 9/20/1987 Height 5′ 10" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 165556 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $33,000.00 Name Smith, Chelsea Leigh Arrest Type Misdemeanor DOB 8/12/1991 Height 5′ 0" Weight 119.0 lbs Arrest Date Time Court Case 286158 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Smith, Gregory Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 4/26/1966 Height 5′ 8" Weight 158.0 lbs Arrest Date Time Court Case 200242 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name Sturgis, Cody Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 4/30/1998 Height 5′ 11" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302082 Charge Description Toxic Vapors, Inhale Bond Amount $2,000.00 Name White, Tina Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 5/13/1984 Height 5′ 8" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312880 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Williams, Christopher Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1981 Height 5′ 9" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 176409 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Share Possible Carjacking Leads to Police Chase

