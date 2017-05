Gaston County Arrests and Mugshots 05-22-2017 Name Allison, Takenya Latrice Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1972 Height 5′ 3" Weight 162.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312927 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Barnett, Alfred Mitchell Arrest Type Misdemeanor DOB 3/5/1957 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 262010 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Biggers, Tonja Dangelo Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1990 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 164005 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Buckner, Summer Lauren Arrest Type Misdemeanor DOB 5/29/1980 Height 5′ 6" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 41290 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Buff-Spencer, April Phillips Arrest Type Misdemeanor DOB 12/23/1966 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 60437 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $314.00 Name Dover, Amy Nicole Arrest Type Felony DOB 2/5/1988 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312929 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $15,000.00 Name Fox, Chris Jerry Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1993 Height 5′ 6" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 283998 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Harrison, Jeffery Blake Arrest Type Felony DOB 11/19/1993 Height 6′ 2" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295692 Charge Description Probation Violation Bond Amount $15,000.00 Name Jimenez, Tameeka Denene Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1986 Height 5′ 5" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 260979 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Jolly, Debra Elaine McAllister Arrest Type Felony DOB 2/27/1972 Height 5′ 2" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267872 Charge Description Probation Violation Bond Amount $10,000.00 Name Jones, Bessie Hicks Arrest Type Felony DOB 6/9/1976 Height 5′ 0" Weight 95.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312928 Charge Description POS/SELL/BUY ALT GUN SERIAL NO Bond Amount $0.00 Name Jones, Christopher Michael Arrest Type Felony DOB 9/13/1995 Height 5′ 11" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312934 Charge Description Extradition/Fugitive Other State Bond Amount $0.00 Name Lancaster, Robert Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 1/23/1971 Height 5′ 8" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 210575 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Leach, Johnny Obrian Arrest Type Felony DOB 10/23/1986 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 112513 Charge Description Firearm, Possess, Felon Bond Amount $20,000.00 Name McCaskill, Jacob John Arrest Type Traffic DOB 2/3/1989 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 230288 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name McCleary, Jerard Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 4/13/1969 Height 5′ 8" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17644 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Mccorkle, Marcus Antonio Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1972 Height 5′ 11" Weight 225.0 lbs Arrest Date Time Court Case 28716 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $1,000.00 Name McManus, Steven Wayne Arrest Type Felony DOB 6/25/1977 Height 6′ 4" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 178359 Charge Description Probation Violation Bond Amount $22,500.00 Name Melton, Wesley Bruce Arrest Type Misdemeanor DOB 11/16/1981 Height 5′ 11" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 193300 Charge Description Noise Ordinance Violation Bond Amount $0.00 Name Mitchell, Jennifer Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1982 Height 5′ 3" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 240246 Charge Description Domestic Violence Protection Order Bond Amount $0.00 Name Moore, Tara Summer Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1982 Height 5′ 7" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 139119 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Moses, Jeffery Robert Arrest Type Felony DOB 8/30/1988 Height 5′ 5" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 297849 Charge Description Sch I, Possess Bond Amount $0.00 Name Nichols, Dalexus Starasia Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1997 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309370 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Nichols, Wesley Allen Arrest Type Traffic DOB 12/10/1996 Height 5′ 5" Weight 115.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312925 Charge Description Speed, Exceed Posted Bond Amount $0.00 Name Powell, Justin Wesley Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1980 Height 6′ 3" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312933 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Rhyne, Kelly Taylor Arrest Type Felony DOB 4/25/1981 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 161738 Charge Description Probation Violation Bond Amount $25,000.00 Name Rushing, James Wesely Arrest Type Misdemeanor DOB 2/4/1972 Height 6′ 0" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312932 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,000.00 Name Stafford, Donald Wayne Arrest Type Misdemeanor DOB 11/19/1963 Height 5′ 8" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303901 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Stafford, Kellie Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1981 Height 5′ 7" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310602 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $9,000.00 Name Stubbs, Kelsy Grace Arrest Type Felony DOB 10/27/1991 Height 5′ 4" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265574 Charge Description Forgery, Instrument Bond Amount $15,000.00 Name Thompson, Jessica Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 11/1/1990 Height 5′ 5" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 295817 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Thompson, Luther Cleveland Junior Arrest Type Traffic DOB 5/23/1970 Height 5′ 6" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 5075 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $1,000.00 Name Tinsley, Christopher Oneal Arrest Type Felony DOB 6/20/1990 Height 5′ 8" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 235021 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Trull, Anthony James Junior Arrest Type Felony DOB 11/13/1980 Height 5′ 6" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 263022 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Walls, Jennifer Turnel Arrest Type Misdemeanor DOB 3/1/1974 Height 5′ 1" Weight 117.0 lbs Arrest Date Time Court Case 43337 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Webb, Amanda Hardendorf Arrest Type Traffic DOB 9/29/1980 Height 5′ 5" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303282 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount $5,000.00 Name Wise, William Ray Arrest Type Traffic DOB 12/21/1984 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241943 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Wright, Shane Allen Arrest Type Traffic DOB 8/1/1972 Height 5′ 9" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10436 Charge Description DWI Bond Amount $5,000.00 Share Charlotte Teacher Arrested After Sex With Student

