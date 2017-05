Gaston County Arrests and Mugshots 05-24-2017 Name Abernathy, Jeanne Smith Arrest Type Felony DOB 10/12/1967 Height 5′ 7" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266744 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $0.00 Name allison, tierra shuntese Arrest Type Misdemeanor DOB 4/22/1990 Height 5′ 5" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 250008 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name BLANTON, TRACIE LAINE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/7/1970 Height 5′ 1" Weight 107.0 lbs Arrest Date Time Court Case 2466 Charge Description Resist Public Officer Bond Amount $0.00 Name Carothers, Martell Deavis Arrest Type Felony DOB 8/7/1988 Height 6′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 137590 Charge Description Probation Violation Bond Amount $0.00 Name Carver, Tamara Mae Arrest Type Misdemeanor DOB 9/5/1984 Height 5′ 1" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 147212 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Chavis, Elisho Ray Arrest Type Felony DOB 8/9/1976 Height 6′ 0" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 10102 Charge Description Sch I, Sell/ Deliver Bond Amount $100,000.00 Name Clark, Erin Morgan Arrest Type Felony DOB 6/10/1992 Height 5′ 2" Weight 110.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255236 Charge Description Larceny, Firearm Bond Amount $25,000.00 Name Colon, Leslie Christine Arrest Type Felony DOB 7/22/1988 Height 5′ 0" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 252296 Charge Description Sch I, Possess Bond Amount $40,000.00 Name Crocker, Craig Steven Junior Arrest Type Felony DOB 10/21/1999 Height 6′ 4" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312957 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $10,000.00 Name Cunningham, Delmond Demonte Arrest Type Misdemeanor DOB 9/12/1983 Height 5′ 11" Weight 230.0 lbs Arrest Date Time Court Case 214643 Charge Description Assault, Female Bond Amount $15,000.00 Name Degree, Rodney Obrian Arrest Type Misdemeanor DOB 8/14/1982 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 3193 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Elliot, Theodore Junior Second Arrest Type Felony DOB 1/23/1970 Height 5′ 11" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 201845 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $0.00 Name Fuller, Jeffery Chance Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1993 Height 6′ 2" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 255191 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $20,000.00 Name Glenn, Donterrius Malik Arrest Type Misdemeanor DOB 7/25/1997 Height 5′ 5" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303468 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Haney, Elzie Eugene Second Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1963 Height 5′ 6" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 230121 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $1,928.59 Name Haney, Matthew McKinley Arrest Type Misdemeanor DOB 8/23/1991 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 253476 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Hedgepeth, Boyce Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 2/16/1981 Height 6′ 2" Weight 235.0 lbs Arrest Date Time Court Case 261896 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $10,000.00 Name Hill, Judy Hope Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1957 Height 5′ 1" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 187506 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Hulon, Brandon Tyler Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1993 Height 5′ 8" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 257151 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $500.00 Name Humphries, Amanda Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 1/23/1991 Height 5′ 4" Weight 178.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312960 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,000.00 Name Hunter, Kyrisa Monett Arrest Type Misdemeanor DOB 8/12/1992 Height 4′ 11" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 266373 Charge Description Public Disturbance Bond Amount $0.00 Name Jordan, Meghan Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1995 Height 4′ 11" Weight 90.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312954 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $0.00 Name Kraft, Alyssa Lynn Arrest Type Felony DOB 5/31/1993 Height 5′ 5" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300982 Charge Description Larceny, Firearm Bond Amount $0.00 Name Long, Steven Alonzo Arrest Type Misdemeanor DOB 8/16/1991 Height 5′ 9" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 228613 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $7,000.00 Name McMillan, Julie Ann Arrest Type Felony DOB 10/14/1976 Height 5′ 2" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312958 Charge Description Possess Stolen Property Bond Amount $10,000.00 Name Milhomme, Michael Robert Arrest Type Misdemeanor DOB 11/12/1983 Height 5′ 9" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 276210 Charge Description Awdw Bond Amount $0.00 Name Moore, Amanda Leigh Arrest Type Felony DOB 7/23/1987 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 244512 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $50,000.00 Name Nichols, James Allen Arrest Type Misdemeanor DOB 10/31/1971 Height 6′ 3" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 39205 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $2,000.00 Name Nichols, James Marshall Arrest Type Felony DOB 2/12/1987 Height 5′ 9" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 131193 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $15,000.00 Name Nixon, Jimmy Ray Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1966 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 27217 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Rippy, Mercedes Ilma Arrest Type Misdemeanor DOB 1/9/1985 Height 5′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312955 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $575.00 Name Robertson, Robert Anthony Arrest Type Felony DOB 5/14/1951 Height Weight Arrest Date Time Court Case 312953 Charge Description Firearm, Possess, Felon Bond Amount $25,000.00 Name Roseboro, Samantha Nichelle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1985 Height 5′ 3" Weight 161.0 lbs Arrest Date Time Court Case 245750 Charge Description Probation Violation, M Bond Amount $0.00 Name Sanders, Devonte Arrest Type Felony DOB 10/2/1992 Height 5′ 6" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312956 Charge Description Possess Stolen Property Bond Amount $27,000.00 Name Sewell, Edward Ray Arrest Type Traffic DOB 8/21/1960 Height 5′ 11" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17829 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Slade, Leonard Rhyne Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 6/2/1957 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 13223 Charge Description Unauthorized Use Of Motor Vehicle Bond Amount $0.00 Name Tate, Jason Eric Arrest Type Misdemeanor DOB 4/28/1973 Height 5′ 5" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 48951 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Thomspaseuth, Anousone Kevin Arrest Type Misdemeanor DOB 9/21/1985 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312959 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $290.00 Name Tinley, Kyle Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1997 Height 5′ 6" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 288517 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $12,840.00 Name Torrence, Herbert Lamar Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 12/31/1988 Height 5′ 9" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 146718 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $1,805.00 Name Woods, Aaron Terrell Arrest Type Misdemeanor DOB 2/10/1985 Height 5′ 8" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 51895 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00

Charlotte Mugshots MAHATHA, WAYMOND RONCHELLE Charged With SECOND DEGREE TRESPASS.











