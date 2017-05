Gaston County Arrests and Mugshots 05-25-2017 Name Adams, Ezell Junior Arrest Type Felony DOB 10/28/1965 Height 5′ 11" Weight 205.0 lbs Arrest Date Time Court Case 38545 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Alexander, Billy Reid Arrest Type Misdemeanor DOB 2/22/1984 Height 5′ 8" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 60439 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $4,000.00 Name Arnold, Brian David Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1980 Height 6′ 0" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 21324 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Baumgardner, Cody Lloyd Arrest Type Felony DOB 7/5/1993 Height 6′ 0" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 278968 Charge Description Sch I,Manufacture Bond Amount $60,000.00 Name Bell, Icy Mae Arrest Type Misdemeanor DOB 7/19/1976 Height 5′ 8" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312971 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Benson, Lowell Rodney Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1959 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 307866 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $0.00 Name Biggers, Dashon Vichelle Arrest Type Misdemeanor DOB 12/22/1993 Height 5′ 4" Weight 275.0 lbs Arrest Date Time Court Case 261202 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Brown, Billy Eugene Arrest Type Misdemeanor DOB 3/2/1973 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 38282 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Brown, Jonathan Seth Arrest Type Misdemeanor DOB 12/30/1985 Height 6′ 3" Weight 185.0 lbs Arrest Date Time Court Case 162696 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Carter, Porsha Dashay Arrest Type Misdemeanor DOB 6/11/1996 Height 6′ 0" Weight 300.0 lbs Arrest Date Time Court Case 261778 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Crowder, Darius Ramonz Arrest Type Felony DOB 5/30/1991 Height 6′ 1" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311371 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Davis, Tineo Alphrizer Arrest Type Felony DOB 1/10/1979 Height 6′ 4" Weight 240.0 lbs Arrest Date Time Court Case 4394 Charge Description Vehicle, Possess Stolen Bond Amount $0.00 Name Deal, Kelly Michelle Arrest Type Felony DOB 10/19/1969 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 51313 Charge Description Break/ Enter Bond Amount $5,000.00 Name Durham, Tammie T Arrest Type Misdemeanor DOB 10/16/1967 Height 5′ 0" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312974 Charge Description Fraud, Employment Security, Misrepresent Bond Amount $0.00 Name Flores, Trevor Lewis Arrest Type Felony DOB 6/30/1998 Height 5′ 10" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312963 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Fowler, Elijah Paul Arrest Type Misdemeanor DOB 5/25/1997 Height 5′ 10" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 310079 Charge Description Trespass, 1st Degree Bond Amount $0.00 Name Gardner, Kimberly Shannon Warren Arrest Type Felony DOB 4/12/1979 Height 5′ 7" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 179435 Charge Description LAR REMOVE/DEST/DEA CT COMPO Bond Amount $3,000.00 Name Gibson, Lisa Maria Arrest Type Misdemeanor DOB 7/18/1983 Height 5′ 0" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 41983 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $2,760.00 Name Groves, Chad Stephen Arrest Type Felony DOB 1/9/1988 Height 5′ 11" Weight 250.0 lbs Arrest Date Time Court Case 260392 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Haas, Arlan Micah Arrest Type Misdemeanor DOB 8/27/1985 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 204166 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Hughes, Qualeb Johntail Arrest Type Felony DOB 10/3/1992 Height 6′ 1" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 217773 Charge Description Probation Violation, Other County, F Bond Amount $30,000.00 Name Hurley, Brianna Danielle Arrest Type Felony DOB 11/10/1990 Height 5′ 3" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304602 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $65,000.00 Name Johnson, Dashawn Franklin Arrest Type Misdemeanor DOB 5/14/1999 Height 6′ 2" Weight 190.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312972 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Littlejohn, Dejaundrell Tavious Arrest Type Felony DOB 3/1/1994 Height 6′ 1" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 273291 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $0.00 Name Marshall, Maranda Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1980 Height 5′ 5" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 217008 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount $15,000.00 Name McClure, Antonio Maurice Arrest Type Felony DOB 7/15/1986 Height 5′ 11" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 148133 Charge Description Habeas Corpus Bond Amount $0.00 Name Moore, Brandon Keith Arrest Type Misdemeanor DOB 5/20/1985 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 62806 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $6,500.00 Name Poepoe, Lisa Brown Arrest Type Traffic DOB 11/4/1963 Height 5′ 5" Weight 130.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312973 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Rodriguez, Adrian Eric Arrest Type Felony DOB 8/19/1982 Height 5′ 8" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312962 Charge Description Cocaine, Possess Bond Amount $2,500.00 Name Schaller, Brittney Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 8/2/1990 Height 5′ 6" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 306469 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $0.00 Name Schaller, Christopher Michael Arrest Type Misdemeanor DOB 9/21/1988 Height 5′ 11" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 206276 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Sharpe, Jeffrey Lamar Junior Arrest Type Felony DOB 11/11/1984 Height 5′ 9" Weight 195.0 lbs Arrest Date Time Court Case 189326 Charge Description Sch II , Possess Bond Amount $0.00 Name Sherrill, Rufus Cornelius Junior Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1966 Height 6′ 4" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 17729 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Shirley, Stephaine Ann Arrest Type Felony DOB 2/1/1979 Height 5′ 7" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 289177 Charge Description True Bill of Indictment Bond Amount $90,000.00 Name Skelton, Sterling Bryan Arrest Type Felony DOB 3/21/1997 Height 5′ 10" Weight 210.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312961 Charge Description ALTER/REMOVE GUN SERIAL NUMBER Bond Amount $5,000.00 Name Stanley, Ashley Nicole Arrest Type Misdemeanor DOB 7/4/1987 Height 5′ 8" Weight 125.0 lbs Arrest Date Time Court Case 210766 Charge Description Marijuana, Possess,= 0.5oz Bond Amount $0.00 Name Swann, Patrick Christian Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1991 Height 5′ 5" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 201693 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $620.00 Name Thompson, Lamesha Rasheda Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1986 Height 5′ 6" Weight 260.0 lbs Arrest Date Time Court Case 210060 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Tinley, Brendan Eugene Arrest Type Felony DOB 10/20/1996 Height 5′ 10" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 284485 Charge Description Heroin, Possess Bond Amount $56,000.00 Name Walker, Carrie Elizabeth Arrest Type Traffic DOB 10/31/1985 Height 5′ 2" Weight 145.0 lbs Arrest Date Time Court Case 267560 Charge Description License, Driving While Revoked Bond Amount $10,000.00 Name Warren, Dawn Michelle Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1984 Height 5′ 3" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 303690 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $0.00 Name Wright, Breona Jamya Arrest Type Misdemeanor DOB 3/18/1998 Height 5′ 6" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312964 Charge Description Injury, Personal Property Bond Amount $0.00 Name Wright, Kynlon Rochelleo Arrest Type Misdemeanor DOB 2/16/1981 Height 6′ 0" Weight 166.0 lbs Arrest Date Time Court Case 312965 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00

