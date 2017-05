Gaston County Arrests and Mugshots 05-29-2017 Name Barker, Reno William Arrest Type Traffic DOB 5/16/1969 Height 6′ 1" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313010 Charge Description Hit/Run Leave Scene Property Damage Bond Amount $1,000.00 Name Barnwell, Ronnie Markeiths Arrest Type Misdemeanor DOB 12/25/1988 Height 5′ 9" Weight 215.0 lbs Arrest Date Time Court Case 130350 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Beaty, Lauren Brooke Arrest Type Traffic DOB 9/11/1990 Height 5′ 6" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313009 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Bell, Jimmie Dean Arrest Type Felony DOB 4/9/1989 Height 5′ 9" Weight 135.0 lbs Arrest Date Time Court Case 232420 Charge Description Kidnapping Bond Amount $75,000.00 Name Biddix, Michael Jason Arrest Type Misdemeanor DOB 7/10/1985 Height 6′ 1" Weight 180.0 lbs Arrest Date Time Court Case 63544 Charge Description Failure to Appear, Misdemeanor Bond Amount $5,000.00 Name Burchfield, Brandon Dock Arrest Type Felony DOB 6/10/1986 Height 6′ 1" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 102163 Charge Description Assault by Strangulation Bond Amount $125,000.00 Name Burke, Richard Anthony Arrest Type Misdemeanor DOB 12/7/1974 Height 6′ 1" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309666 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Dougherty, Michael Paul Arrest Type Misdemeanor DOB 11/21/1986 Height 5′ 7" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313019 Charge Description Sch II, Possess, Simple Bond Amount $0.00 Name Duncan, Robert Anthony-Lee Arrest Type Misdemeanor DOB 3/4/1993 Height 5′ 9" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 300397 Charge Description Failure to Comply Bond Amount $365.00 Name Fulwiley, Darris Arrest Type Felony DOB 10/28/1978 Height 6′ 3" Weight 350.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313014 Charge Description Break/ Enter, Motor Vehicle Bond Amount $35,000.00 Name Godsey, Adam Dane Arrest Type Misdemeanor DOB 7/19/1983 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313012 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Goodwin, Wendy Joann Arrest Type Misdemeanor DOB 8/16/1978 Height 5′ 6" Weight 270.0 lbs Arrest Date Time Court Case 302945 Charge Description School Attendance Law Violation Bond Amount $18,500.00 Name Guffey, Brandon Tyler Arrest Type Felony DOB 5/6/1993 Height 6′ 2" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 247085 Charge Description Possess Stolen Property Bond Amount $15,000.00 Name Jackson, Sara Elizabeth Arrest Type Felony DOB 12/29/1995 Height 5′ 4" Weight 100.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311491 Charge Description Sch II, Possess W/ I Manuf/sell/del Bond Amount $50,000.00 Name Johns, Darryl Lynn Arrest Type Misdemeanor DOB 5/30/1959 Height 5′ 6" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313011 Charge Description Probation Violation, Other County, M Bond Amount $0.00 Name Jones, Jenna Marie Arrest Type Felony DOB 12/31/1985 Height 5′ 7" Weight 150.0 lbs Arrest Date Time Court Case 304169 Charge Description Larceny, Motor Vehicle Bond Amount $5,000.00 Name Lamtman, Jamie Lee Arrest Type Felony DOB 9/20/1985 Height 5′ 2" Weight 120.0 lbs Arrest Date Time Court Case 113670 Charge Description Larceny, Larceny Bond Amount $25,000.00 Name McCaskill, Jacob John Arrest Type Traffic DOB 2/3/1989 Height 5′ 10" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 230288 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name McKinney, George Walden Arrest Type Misdemeanor DOB 10/18/1956 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 1194 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $0.00 Name Mills, Stephen Edward Arrest Type Felony DOB 11/14/1985 Height 5′ 4" Weight 105.0 lbs Arrest Date Time Court Case 301468 Charge Description Failure to Appear, Felony Bond Amount $20,000.00 Name Oleary, Dshonte Arrest Type Misdemeanor DOB 11/3/1995 Height 5′ 0" Weight 155.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313018 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $10,000.00 Name Peters, David Allen Arrest Type Traffic DOB 11/1/1991 Height 6′ 4" Weight 160.0 lbs Arrest Date Time Court Case 285132 Charge Description License, No Operators Bond Amount $0.00 Name Roark, Angela Marie Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1987 Height 5′ 2" Weight 170.0 lbs Arrest Date Time Court Case 265642 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $2,500.00 Name Schneider, Melissa Susan Arrest Type Misdemeanor DOB 9/9/1986 Height 5′ 2" Weight 132.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313016 Charge Description Assault, Simple Bond Amount $0.00 Name Smarr, Jarion Markel Arrest Type Felony DOB 12/16/1996 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 309222 Charge Description Obtain Property False Pretense Bond Amount $20,000.00 Name Smith, Derek Lamar Arrest Type Misdemeanor DOB 7/12/1989 Height 6′ 1" Weight 165.0 lbs Arrest Date Time Court Case 205415 Charge Description Larceny, Misdemeanor Bond Amount $45,000.00 Name Suarez, Dawn Arrest Type DOB 4/22/1969 Height Weight Arrest Date Time Court Case 313017 Charge Description Bond Amount Name Vieros, Jose Manuel Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1971 Height 5′ 6" Weight 175.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313013 Charge Description Assault, Female Bond Amount $0.00 Name Whitley, Amanda Grigg Arrest Type Misdemeanor DOB 11/13/1985 Height 5′ 2" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 148479 Charge Description Trespass, 2nd Degree Bond Amount $3,000.00 Name Williams, Rashad Deray Arrest Type Felony DOB 11/30/1989 Height 6′ 0" Weight 200.0 lbs Arrest Date Time Court Case 311421 Charge Description Sch VI, Possess Bond Amount $0.00 Name Wise, William Ray Arrest Type Traffic DOB 12/21/1984 Height 6′ 0" Weight 140.0 lbs Arrest Date Time Court Case 241943 Charge Description DWI Bond Amount $0.00 Name Workman, Remington Alexander Arrest Type Felony DOB 2/23/1985 Height 6′ 2" Weight 220.0 lbs Arrest Date Time Court Case 313015 Charge Description Break/ Enter, Motor Vehicle Bond Amount $210,000.00 Share Third Homicide of Memorial Day Weekend in Charlotte

Police Investigating Rock Hill Drive-By Shooting

Union County Arrests and Mugshots 05-29-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 05-29-2017

York County Arrests and Mugshots 05-29-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Helms, Bryan Daniel Charged With Firearm, Possess, Felon.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line