Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-05-2017 Name MERCY, MICHAEL Arrest Type Non-Arrest DOB 1/17/1973 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 00:30:00 Court Case Charge Description Immigration Bond Amount Name SAVIN-TORRES, DIANA Arrest Type Non-Arrest DOB 6/29/1977 Height 5.2 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-05 00:23:00 Court Case Charge Description Immigration Bond Amount Name GREGG, DYQUAN MARQUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 12/7/1994 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-05 00:18:00 Court Case 1202016707659 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount Name KUHN, HALEY ANN Arrest Type Traffic DOB 9/5/1991 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-05 00:25:00 Court Case 5902017204601 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name CRIBB, JASON LEE Arrest Type DOB 6/22/1979 Height 5.11 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-05 02:15:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DURANTE, JASON MICHAEL Arrest Type Felony DOB 11/13/1978 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 01:00:00 Court Case 5902017204608 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 1500.00 Name MCRAE, MIKAL HAMIN Arrest Type Misdemeanor DOB 4/12/1978 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-05 00:00:00 Court Case 5902012209077 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name RAMIREZ-AVARCA, ROBERTO Arrest Type Traffic DOB 4/20/1985 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 00:30:00 Court Case 5902017204606 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 500.00 Name BACKLUND, MICHAEL MATTHEW Arrest Type Traffic DOB 11/8/1991 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-05 02:11:00 Court Case 5902017204618 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name CAMPO, ALEXANDREA MICHELLE Arrest Type Traffic DOB 3/3/1992 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-05 01:29:00 Court Case 5902017204616 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name GOODWIN, STEVIE Arrest Type Felony DOB 4/8/1982 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-05 00:53:00 Court Case 5902017204615 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 500.00 Name HIGGS, JIMMY ALBART Arrest Type Misdemeanor DOB 2/25/1969 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-05 01:13:00 Court Case 5902016032541 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name OVERTON, JAVON Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1989 Height 5.9 Weight 167 Arrest Date Time 2017-02-05 00:53:00 Court Case 5902016216281 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 2000.00 Name DEVEREAUX, BRIAN KEITH Arrest Type Misdemeanor DOB 3/14/1983 Height 6.4 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-05 02:05:00 Court Case 5902017204620 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name LIVINGSTON, KEONTAYE ANTOINETTE Arrest Type Traffic DOB 5/8/1994 Height 5.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-05 02:40:00 Court Case 5902017204619 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name SLAWON, MARCUS DARR Arrest Type Felony DOB 7/4/1995 Height 5.7 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 00:01:00 Court Case 5902017204319 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 10000.00 Name SMITH, DESZMOND Arrest Type Misdemeanor DOB 9/21/1988 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-05 04:28:00 Court Case 5902016026236 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 2000.00 Name LETSKY, JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 4/20/1985 Height 5.8 Weight 155 Arrest Date Time 2017-02-05 05:20:00 Court Case 5902017204621 Charge Description DOMESTIC CRIM TRESPASS(M) Bond Amount Name JONES, JAMAL SEQUAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1990 Height 5.4 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-05 06:50:00 Court Case 5902017204624 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name YAO, AGBEGBON Arrest Type Traffic DOB 12/26/1966 Height 5.7 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-05 07:06:00 Court Case 5902017200751 Charge Description BUY/SELL VEHICLE NO LICENSE Bond Amount 1000.00 Name WILLIAMS, CHAUNCEY LAVON Arrest Type Misdemeanor DOB 7/14/1996 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-05 08:39:00 Court Case 5902017204138 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 500.00 Name COOPER, ANTONIO Arrest Type Misdemeanor DOB 2/11/1985 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-05 09:20:00 Court Case 5902017203514 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name THOMBLIN, KAREEM ABDUL Arrest Type Misdemeanor DOB 5/13/1992 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-05 08:01:00 Court Case 5902017203625 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JORDAN, DENI Arrest Type Misdemeanor DOB 11/29/1993 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-05 10:31:00 Court Case 5902017204629 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 300.00 Name MONTALVO, JUAN ANTONIO-HERNANDEZ Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1994 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-05 09:36:00 Court Case 5902017204630 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ANDREWS, JOSEPH DWAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/4/1993 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-05 11:29:00 Court Case 5902017204633 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name BRANTLEY, ANGELA PATRICIA Arrest Type Misdemeanor DOB 2/14/1971 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-05 12:03:00 Court Case 5902016026568 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name FETSKO, THOMAS ANDREW Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1969 Height 6.3 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-05 12:04:00 Court Case 5902017204637 Charge Description INDECENT EXPOSURE Bond Amount 500.00 Name MARSHALL, ADRIEN LADRAIL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/14/1982 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 12:06:00 Court Case 5902016247158 Charge Description CITY/TOWN VIOLATION (M) Bond Amount 1000.00 Name MCCAIN, RAMSEY RASHEEM Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1986 Height 6.2 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-05 11:59:00 Court Case 5902017204431 Charge Description ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 Bond Amount 1000.00 Name TURNER, CALVIN NELSON Arrest Type Misdemeanor DOB 7/14/1962 Height 6.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-05 11:29:00 Court Case 5902017204622 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MERRIKEN, RONALD KENNETH Arrest Type Misdemeanor DOB 9/29/1960 Height 5.11 Weight 215 Arrest Date Time 2017-02-05 13:00:00 Court Case 1202010004258 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name AUSTIN, BORIS MARION Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1996 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-05 14:33:00 Court Case 5902016236203 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 500.00 Name BYRD, ERIC Arrest Type Misdemeanor DOB 10/7/1969 Height 6.0 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-05 15:30:00 Court Case 5902017204656 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 5000.00 Name HASTY, ERIKA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/28/1972 Height 5.4 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-05 14:30:00 Court Case 5902017204657 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 5000.00 Name SZUMOWSKI, MICHAEL EDWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 4/24/1956 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-05 15:40:00 Court Case 5902017204302 Charge Description MISUSE OF 911 SYSTEM Bond Amount 2500.00

