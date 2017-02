Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-09-2017 Name COFFMAN, DUSTIN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/3/1982 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-09 00:30:00 Court Case 5902017203497 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HOOVER, ARTRAIL Arrest Type Traffic DOB 11/21/1989 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-09 00:30:00 Court Case 5902013022467 Charge Description DWLR Bond Amount 500.00 Name SALINAS, CHRISTIAN ARTURO Arrest Type Misdemeanor DOB 2/18/1997 Height 5.9 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-09 00:52:00 Court Case 5902017205174 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name ARMSTRONG, SYLVESTER AYUB Arrest Type Traffic DOB 11/12/1981 Height 5.10 Weight 250 Arrest Date Time 2017-02-09 01:57:00 Court Case 5902016030982 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name COUSAR, JEFFERY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/6/1959 Height 5.11 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-09 01:26:00 Court Case 5902017205154 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ROSALES, CARLOS Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1997 Height 5.7 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-09 03:32:00 Court Case 5902015041876 Charge Description POSS F-WN/LQ/MXBV < 21 Bond Amount 500.00 Name FERRELL, STEVEN Arrest Type Felony DOB 7/21/1964 Height 6.1 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-09 01:20:00 Court Case 3102017050825 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 25000.00 Name SHEA, JOHN KENNETH Arrest Type Traffic DOB 12/29/1971 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-09 00:27:00 Court Case 5902017205184 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name CARPENTER, KENDALL RA’SHAD Arrest Type Misdemeanor DOB 8/26/1992 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-09 03:24:00 Court Case 5902017205186 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 1000.00 Name BUTLER, ROBERT Arrest Type DOB 2/9/1979 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-09 08:24:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GILMORE, SAMUEL Arrest Type Felony DOB 4/16/1968 Height 5.9 Weight 225 Arrest Date Time 2017-02-09 06:09:00 Court Case 5902017205192 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name REID, JUSTIN DERRICK Arrest Type Traffic DOB 12/12/1986 Height 5.10 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-09 06:24:00 Court Case 5902017205194 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name BELL, ALFONZO Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1971 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-09 09:34:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name EVANS, JASON OBRIANT Arrest Type Felony DOB 7/16/1993 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-09 08:11:00 Court Case 5902017205070 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name MONROE, FREDERICK Arrest Type DOB 7/21/1996 Height 5.11 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-09 09:49:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name REID, CAMERON DEION Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1993 Height 6.4 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-09 08:57:00 Court Case 5902015241194 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount Name SIMPSON-CAMPBELL, LAVIDA M Arrest Type Traffic DOB 3/7/1972 Height 5.5 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-09 02:00:00 Court Case 5902017205198 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name TILLMAN, TOOKIE MAURICE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/13/1990 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-09 08:03:00 Court Case 8902017050582 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ANDERSON, AARON RYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1986 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-09 09:13:00 Court Case 5902017205060 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name BROWN, ROSALYN DENISE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1992 Height 5.4 Weight 115 Arrest Date Time 2017-02-09 08:30:00 Court Case 5902016004492 Charge Description DEFRAUDING TAXI DRIVER Bond Amount 1000.00 Name STEVENSON, SIM EMANUEL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/8/1989 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-09 08:03:00 Court Case 8902017050585 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 3500.00 Name WORTHY, SHARIKA DENISE Arrest Type Felony DOB 3/18/1984 Height 5.5 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-09 08:30:00 Court Case 5902016238737 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name BLOUNT, LAWRENCE JOSEPH Arrest Type Traffic DOB 9/10/1984 Height 5.7 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-09 09:16:00 Court Case 4802016709982 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 3000.00 Name BROWN-DAVIS, RASHOD Arrest Type DOB 2/28/1995 Height 6.5 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-09 11:35:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FORD, LEROY Arrest Type Misdemeanor DOB 7/1/1989 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-09 08:35:00 Court Case 5902015212699 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name FOSTER, ISIS ANTRELL-LOVE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/27/1998 Height 5.6 Weight 127 Arrest Date Time 2017-02-09 09:30:00 Court Case 5902017204691 Charge Description INTERFERE EMERG COMMUNICATION Bond Amount 500.00 Name MAYWAL, ALBENO BOL Arrest Type Felony DOB 1/1/1983 Height 5.8 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-09 10:45:00 Court Case 5902017201537 Charge Description INSURANCE FRAUD Bond Amount 1500.00 Name ROBBINS, STEPHEN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/4/1979 Height 5.9 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-09 09:11:00 Court Case 5902017205054 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name ADAMS, DEMICHAEL TYE Arrest Type Felony DOB 11/28/1998 Height 6.2 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-09 08:50:00 Court Case 5902017205204 Charge Description FEL HIT/RUN INJURY Bond Amount 5000.00 Name MUJIHAD, RAASHID Arrest Type Misdemeanor DOB 9/6/1999 Height 6.2 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-09 10:50:00 Court Case 5902017205213 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1500.00 Name BLALOCK, RUDY MARLON Arrest Type Misdemeanor DOB 6/29/1964 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-09 12:11:00 Court Case 5902017205222 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 300.00 Name CASPER, JOE NEIL Arrest Type Misdemeanor DOB 3/15/1980 Height 6.6 Weight 185 Arrest Date Time 2017-02-09 11:58:00 Court Case 7902017050513 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 300.00 Name CORPENING, BRIAN LAMOUNT Arrest Type DOB 6/30/1981 Height 6.0 Weight 250 Arrest Date Time 2017-02-09 13:47:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PIERCE, MATTHEW TRAVIS Arrest Type Misdemeanor DOB 10/21/1986 Height 6.0 Weight 210 Arrest Date Time 2017-02-09 12:01:00 Court Case 5902016233152 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SHARP, PERCELL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/16/1966 Height 6.0 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-09 09:00:00 Court Case 1202014054352 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 5000.00 Name MILLER, JAVONN RADARIUS Arrest Type Misdemeanor DOB 8/11/1999 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-09 12:55:00 Court Case 5902016027044 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name STEPHENS, CHRISTOPHER Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1979 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-09 14:06:00 Court Case 5902017205144 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 50.00 Name JACKSON, DAVID ELIZAH Arrest Type Misdemeanor DOB 7/23/1990 Height 6.3 Weight 250 Arrest Date Time 2017-02-09 14:20:00 Court Case 5902016229255 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name RODAS, IVAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/24/1998 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-09 14:23:00 Court Case 5902015028344 Charge Description CURFEW VIOLATION Bond Amount 500.00 Name EDWARDS, FREDRICK ANTONIO Arrest Type Misdemeanor DOB 3/3/1993 Height 6.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-09 14:00:00 Court Case 5902017205235 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1000.00 Name GAINES, ANTONIO LAMONT Arrest Type Felony DOB 5/16/1989 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-09 14:55:00 Court Case 5902017205237 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount Name SUN, JIHOON Arrest Type Felony DOB 9/6/1972 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-09 10:45:00 Court Case 5902017205236 Charge Description IDENTITY THEFT Bond Amount 175000.00 Name THOMPSON, JAMES BERNARD Arrest Type Felony DOB 4/2/1972 Height 5.10 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-09 15:39:00 Court Case 5902017205202 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 2500.00 Name FRANCIS, VERONICA ELIZABETH Arrest Type Felony DOB 4/15/1987 Height 5.8 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-09 09:00:00 Court Case 5902017205252 Charge Description ATT OBTAIN PROP FALSE PRETENSE Bond Amount 250000.00 Name HIRSCH, HAYDEN SHIELDS Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1989 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-09 10:15:00 Court Case 5902015040582 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name QUATTRO, MATTHEW BERNARD Arrest Type Felony DOB 10/8/1979 Height 5.11 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-09 14:03:00 Court Case 5902017205246 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 100000.00 Name STEVENSON, DARIUS D Arrest Type DOB 9/16/1992 Height . 