Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-11-2017 Name GARY, ALPHONSO GREGORY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1958 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-11 00:15:00 Court Case 5902014026075 Charge Description OPEN CNT MBV/UNFWN PROP CY/CTY Bond Amount 500.00 Name HARBIN, LISA CHRISTINE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1968 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-11 00:06:00 Court Case 5902016027580 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name CLEMENT, MELVIN DIAFEH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/31/1992 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-11 00:53:00 Court Case 5902016711737 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name DRUM, MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/9/1986 Height 6.2 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-11 02:35:00 Court Case 5902016220318 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 5000.00 Name JAABER, TAHA HESHAAM Arrest Type Felony DOB 1/8/1974 Height 6.1 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-11 03:11:00 Court Case 5902017205462 Charge Description POSSESSION OF FIREARM BY FELON Bond Amount 20000.00 Name RICHARDS, MISTY DAWN Arrest Type Misdemeanor DOB 8/29/1977 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-11 01:22:00 Court Case 5902017205467 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name WORTHY, QUINTON ORELL Arrest Type Traffic DOB 9/12/1980 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-11 01:26:00 Court Case 5902017205469 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name SMITH, LUCIUS TROYVON Arrest Type Misdemeanor DOB 9/15/1978 Height 6.0 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-11 03:30:00 Court Case 5902017205477 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WEBBER, MICHAEL ANTHONY Arrest Type Traffic DOB 3/8/1970 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-11 00:48:00 Court Case 5902017205471 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name SETTLES, CAULDER TYRONE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/26/1987 Height 6.2 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-11 03:44:00 Court Case 5902016226019 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name MURRAY, KARI LOREAL Arrest Type Traffic DOB 4/13/1993 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-11 04:17:00 Court Case 5902017205479 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name MCCLENDON, RAQUAN Arrest Type Felony DOB 6/30/1999 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-11 07:24:00 Court Case 5902017205483 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 7500.00 Name BENNETT, T’ONTAY Arrest Type Felony DOB 2/28/1998 Height 6.2 Weight 320 Arrest Date Time 2017-02-11 08:12:00 Court Case 5902017204002 Charge Description ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON Bond Amount 50000.00 Name GREGORY, VINCENT CARLOS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1983 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-11 09:39:00 Court Case 5902005215612 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name MCLAUGHLIN, MICHAEL FRANCIS Arrest Type Misdemeanor DOB 11/14/1961 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-11 10:00:00 Court Case 5902017000176 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name ROBINSON, TERRENCE Arrest Type Non-Arrest DOB 7/25/1992 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-11 11:21:00 Court Case Charge Description Bond Term Bond Amount Name BATTLE, ERIC JAMAR Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1991 Height 6.1 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-11 10:30:00 Court Case 5902017205496 Charge Description INTERFERE EMERG COMMUNICATION Bond Amount Name BUIE, JESSIE LEVON Arrest Type Misdemeanor DOB 3/12/1987 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-11 11:15:00 Court Case 5902017205497 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name FAULKNER, ANTONIO QUAYSHAUN Arrest Type Misdemeanor DOB 7/19/1991 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-11 10:15:00 Court Case 5902017205492 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name HICKLEN, CHARLES Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1978 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-11 13:00:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name KEE, SHANTA DEBORAH Arrest Type Felony DOB 7/29/1988 Height 5.2 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-11 10:30:00 Court Case 5902016030253 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name MCDERMOTT, JESSE LEE Arrest Type Felony DOB 9/19/1994 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-11 12:33:00 Court Case 1202016052737 Charge Description POSSESS HEROIN Bond Amount 45000.00 Name ROSEBROUGH, TAYLOR DARNELL Arrest Type Misdemeanor DOB 8/17/2000 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-11 13:30:00 Court Case 5902017204811 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount Name SCHIENE, CODIE Arrest Type Traffic DOB 2/25/1991 Height 5.5 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-11 13:36:00 Court Case 3502016006651 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 500.00 Name HARLEY, HOWARD Arrest Type Misdemeanor DOB 6/15/1983 Height 5.8 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-11 15:22:00 Court Case 5902016100052 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 2000.00 Name ROBINSON, APRIL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/29/1976 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-11 14:59:00 Court Case 5902017205505 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name ARFORD, JOSHUA SHAWN Arrest Type Felony DOB 6/28/1998 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-11 12:20:00 Court Case 5902017205506 Charge Description SECOND DEGREE FORCIBLE RAPE Bond Amount 75000.00 Name LOMBARDO, KYLE MICHAEL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/2/1995 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-11 14:55:00 Court Case 5902015739454 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Share Suspect Charged in Lincolnton Police-Involved Shooting

