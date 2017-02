Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-18-2017 Name BYRAMS, NANIKA ASHANTI Arrest Type Traffic DOB 1/14/1974 Height 5.6 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-18 00:36:00 Court Case 5902017206517 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name CONLEY, KEVIN THOMAS Arrest Type Traffic DOB 2/22/1997 Height 6.0 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-18 01:35:00 Court Case 1002016710733 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Name PAYTON, NEAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/31/1970 Height 6.2 Weight 210 Arrest Date Time 2017-02-18 00:43:00 Court Case 5902017206520 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ZOLTON, KATLYN MICHELLE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/8/1996 Height 5.3 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-18 01:28:00 Court Case 5902017206522 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name ALLMAN, ANTHONY WAYNE Arrest Type Felony DOB 2/10/1972 Height 6.2 Weight 240 Arrest Date Time 2017-02-18 01:48:00 Court Case 5902016243292 Charge Description FAIL RETURN HIRED MV >$4000 Bond Amount 2500.00 Name BROWN, BRYANT LAMONT Arrest Type Traffic DOB 1/8/1968 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-18 00:15:00 Court Case 5902017206523 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name HARP, MICHAEL ROMARIS Arrest Type DOB 11/4/1989 Height 6.1 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-18 03:59:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name RADFORD, JOSEPH SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 5/26/1967 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-18 01:13:00 Court Case 1202013051013 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount Name RISSANEN, BRIAN LOUIS Arrest Type Misdemeanor DOB 10/6/1974 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-18 02:30:00 Court Case 5902017206525 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SETIK, CYPRIAN PLAZY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/16/1988 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-18 02:53:00 Court Case 5902017206524 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 1000.00 Name HURTADO-GAMBA, YULY ALEXANDRA Arrest Type Traffic DOB 3/26/1989 Height 5.0 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-18 02:35:00 Court Case 5902017206536 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 250.00 Name OZTIN, MERT Arrest Type Traffic DOB 6/16/1985 Height 6.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-18 02:46:00 Court Case 5902017206537 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name PETTUS, ALYSON R Arrest Type Traffic DOB 4/21/1979 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-18 03:40:00 Court Case 5902017206541 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 500.00 Name RIVAS, IRVIN Arrest Type Felony DOB 7/19/1999 Height 5.9 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-18 00:35:00 Court Case 5902017206532 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 10000.00 Name TURNER, KENDALE Arrest Type Felony DOB 9/4/1996 Height 6.1 Weight 155 Arrest Date Time 2017-02-18 00:35:00 Court Case 5902017206531 Charge Description FIRST DEGREE BURGLARY Bond Amount 10000.00 Name LINKER, JESSIE CALVIN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/26/1982 Height 5.11 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-18 04:01:00 Court Case 5902017206542 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 2500.00 Name SAWYER, HARRY BELFONTE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/3/1998 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-18 07:55:00 Court Case 5902017206548 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name BARNETTE, ANUNEAKAS ARSINTCHEZ Arrest Type Felony DOB 2/7/1981 Height 5.11 Weight 212 Arrest Date Time 2017-02-18 09:17:00 Court Case 3502017051423 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 10000.00 Name BYRD, DAMION LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/5/1993 Height 6.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-18 08:30:00 Court Case 5902017206550 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name HUNSUCKER, RAMON AUGUSTUS Arrest Type Misdemeanor DOB 1/24/1976 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-18 08:32:00 Court Case 5902017206551 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name SUMPTER, DONNIE COE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/2/1965 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-18 08:29:00 Court Case 5902016034827 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name DAFFRON, DAVID BRYAN Arrest Type Misdemeanor DOB 2/20/1970 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-18 10:23:00 Court Case 5902016030811 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name ROBERTS, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 1/4/1967 Height 5.7 Weight 155 Arrest Date Time 2017-02-18 13:30:00 Court Case Charge Description IV-D NONSUPPORT CHILD Bond Amount Name JOHNSTON, CHARLES LESLIE Arrest Type Felony DOB 1/13/1971 Height 5.7 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-18 11:00:00 Court Case 5902017206558 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 5000.00 Name ASKARI, MOHAMMED HUSSAIN Arrest Type Misdemeanor DOB 11/1/1982 Height 5.6 Weight 187 Arrest Date Time 2017-02-18 12:25:00 Court Case 5902017206561 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name TAYLOR, REGINALD Arrest Type Misdemeanor DOB 3/21/1959 Height 5.11 Weight 194 Arrest Date Time 2017-02-18 11:47:00 Court Case 5902017206560 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount Name ASHBY, NATALIE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/4/1993 Height 5.6 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-18 15:08:00 Court Case 5902017206567 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name THOMPSON, ERIC TYLER Arrest Type Misdemeanor DOB 11/7/1990 Height 5.8 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-18 15:20:00 Court Case 5902016034520 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name HUNTLEY, TYRONE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/12/1987 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-18 14:30:00 Court Case 5902017206579 Charge Name LEWIS, MARVIETTE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/19/1964 Height 5.4 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-18 15:10:00 Court Case 5902017206570 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 250.00 Name WALTON, SEAN LELAND Arrest Type Misdemeanor DOB 6/9/1977 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-18 14:53:00 Court Case 5902017206568 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name WINSTON, DESTINY CHONTALE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/9/1997 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-18 16:18:00 Court Case 5902014002042 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00

