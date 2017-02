Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-21-2017 Name BARRALES-RODRIGUEZ, JOSE ALBERT Arrest Type Non-Arrest DOB 3/19/1990 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-21 01:15:00 Court Case Charge Description Immigration Bond Amount Name JONES, LAVAR RONEL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/14/1979 Height 5.8 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-21 02:06:00 Court Case 5902016725464 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name LE, HUNG QUOC Arrest Type Misdemeanor DOB 12/18/1979 Height 5.6 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-21 01:13:00 Court Case 5902017206118 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 1500.00 Name MENDEZ-BONILLA, HENRY JAVIER Arrest Type Misdemeanor DOB 5/31/1972 Height 5.8 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-21 00:44:00 Court Case 5902017206799 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2500.00 Name OVERTON, MICHAEL LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/27/1980 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-21 00:44:00 Court Case 5902017206791 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name SMITH, TITUS EDWARD Arrest Type Non-Arrest DOB 1/28/1977 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-21 03:02:00 Court Case Charge Description Bond Term Bond Amount Name KILEN, AUSTIN CHRISTOPHER Arrest Type Felony DOB 2/16/1989 Height 5.9 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-21 00:38:00 Court Case 5902017206828 Charge Description FELONY POSSESSION SCH I CS Bond Amount 2500.00 Name HARRIS, JEROME Arrest Type Misdemeanor DOB 6/2/1990 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-21 03:56:00 Court Case 5902012249206 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 3000.00 Name THOMAS, JAMES MARION Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1961 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-21 02:48:00 Court Case 5902017206830 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name ADAMS, EMMA LOGAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/30/1992 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-21 02:45:00 Court Case 5902016025157 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name MCALLISTER, MARY BETH Arrest Type Felony DOB 6/12/1988 Height 5.3 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-21 06:55:00 Court Case 5902017206747 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 5000.00 Name VEGA, JATIA LASHE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/5/1992 Height 5.10 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-21 07:09:00 Court Case 5902015040996 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name WALKER, CHRISTIAN DIOR Arrest Type Felony DOB 3/8/1991 Height 5.8 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-21 02:45:00 Court Case 5902017206268 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 10000.00 Name ANDERSON, KAYLA BRASHAY Arrest Type Felony DOB 3/8/1996 Height 5.4 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-21 07:28:00 Court Case 5902017205936 Charge Description LARCENY BY EMPLOYEE Bond Amount 10000.00 Name MEANS, JESSICA LYNN Arrest Type DOB 11/16/1986 Height 5.3 Weight 240 Arrest Date Time 2017-02-21 08:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HAIGBEA, JAZIYAH JOSEPH Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1999 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-21 07:25:00 Court Case 5902017206839 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name POWERS, AMANDA CATHLEEN Arrest Type Misdemeanor DOB 12/26/1987 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-21 07:47:00 Court Case 5902017206798 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 500.00 Name DILLARD, JAMES Arrest Type Non-Arrest DOB 12/10/1985 Height 5.7 Weight 177 Arrest Date Time 2017-02-21 10:24:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name STRANIERO, SALVATORE JOHN Arrest Type Traffic DOB 10/2/1986 Height 5.8 Weight 235 Arrest Date Time 2017-02-21 09:05:00 Court Case 7902017000111 Charge Description SPEEDING Bond Amount 500.00 Name ISLES, JASMINE SYMONE Arrest Type Misdemeanor DOB 8/8/1994 Height 5.1 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-21 10:27:00 Court Case 5902017205972 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name MAYHEW, LAMONT Arrest Type Misdemeanor DOB 10/12/1984 Height 5.9 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-21 07:42:00 Court Case 5902017206761 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name NATT, PRINCESS PRISCILLA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/9/1994 Height 5.4 Weight 110 Arrest Date Time 2017-02-21 09:47:00 Court Case 5902017206844 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 500.00 Name TOLEDO, ANDRES ANTONIO Arrest Type Traffic DOB 8/28/1963 Height 5.2 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-21 10:00:00 Court Case 5902016012617 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name COOK, HOLLY RENAE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/12/1990 Height 5.8 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-21 11:47:00 Court Case 5902017206404 Charge Description INJURY TO REAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name MAY, DELA EUZENE Arrest Type Felony DOB 12/26/1999 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-21 12:16:00 Court Case 8902017050783 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount 7500.00 Name STEPHENS, CHARLES DWAYNE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/12/1967 Height 5.7 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-21 10:31:00 Court Case 5902017203431 Charge Description CYBERSTALKING Bond Amount 10000.00 Name STURDIVENT, DEMARCUS Arrest Type DOB 3/13/1997 Height 6.1 Weight 270 Arrest Date Time 2017-02-21 13:44:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CLARK, MADISON LEIGH Arrest Type Misdemeanor DOB 10/18/2000 Height 5.4 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-21 12:40:00 Court Case 5902017206852 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name KEITT, ANITRA Arrest Type DOB 10/14/1997 Height 5.6 Weight 162 Arrest Date Time 2017-02-21 14:48:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LEE, TIMOTHY ALLEN Arrest Type Traffic DOB 2/5/1972 Height 5.10 Weight 290 Arrest Date Time 2017-02-21 13:15:00 Court Case 902016001811 Charge Description NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT Bond Amount 500.00 Name ROCKER, RUDY RUSSELL Arrest Type Misdemeanor DOB 10/6/1999 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-21 13:41:00 Court Case 5902016211016 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name SHROPSHIRE, MALIK DVONDE Arrest Type Misdemeanor DOB 11/11/1991 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-21 14:01:00 Court Case 5902015226330 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name ANDERSON, ROBBI JO-ANN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1992 Height 5.3 Weight 255 Arrest Date Time 2017-02-21 14:30:00 Court Case 2202015002013 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 500.00 Name BANAWAN, AMIR Arrest Type Felony DOB 9/25/1996 Height 6.4 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-21 14:51:00 Court Case 5902017205881 Charge Description LARCENY OF MOTOR VEHICLE (F) Bond Amount 15000.00 Name JENKINS, DEMARIO MARQUIL Arrest Type Traffic DOB 1/17/1998 Height 5.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-21 10:30:00 Court Case 5902016208823 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 1500.00 Name JOHNSON, CHAUNCY HAKIM Arrest Type Non-Arrest DOB 4/22/1995 Height 5.9 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-21 15:38:00 Court Case Charge Description Probation Violation Bond Amount Name SIMONEOUX, MARLOW JAMAL Arrest Type Misdemeanor DOB 9/22/1990 Height 5.9 Weight 172 Arrest Date Time 2017-02-21 14:35:00 Court Case 5902017201623 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 5000.00 Name FUNDERBURK, QUANDARIUS ANTONIO Arrest Type Felony DOB 2/8/1999 Height 5.8 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-21 14:00:00 Court Case 5902016240630 Charge Description BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE Bond Amount Name JEFFERSON, LOUIE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/19/1992 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-21 13:50:00 Court Case 5902016248179 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2000.00 Name JOHNSON, LASHAN Arrest Type Felony DOB 10/6/1968 Height 5.5 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-21 15:15:00 Court Case 3102009045522 Charge Description IDENTITY THEFT Bond Amount 10000.00 Name WHITMIRE, KEITHAN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/15/1982 Height 6.3 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-21 12:50:00 Court Case 1002016081302 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 12000.00 Name ALEJANDRE-ALCANTAR, RIGOBERTO Arrest Type DOB 6/21/1979 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name ARREDONDO-LUCAS, JOSE EFRAIN Arrest Type DOB 6/26/1980 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:04:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BRICE, DAMION GERARD Arrest Type Misdemeanor DOB 3/23/1975 Height 5.6 Weight 280 Arrest Date Time 2017-02-21 15:15:00 Court Case 5902016203708 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name CASTER, TROY JARON Arrest Type Felony DOB 6/4/1992 Height 6.3 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-21 15:51:00 Court Case 5902017206867 Charge Description CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY Bond Amount 2500.00 Name ESTRADA-ZAVALA, DEMETRIO Arrest Type DOB 1/15/1972 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:03:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name FERGUSON, ANTHONY GERARD Arrest Type Felony DOB 10/13/1998 Height 5.11 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-21 15:30:00 Court Case 5902017206865 Charge Description EMBEZZLEMENT Bond Amount 2500.00 Name GARCIA-PEREZ, LUIS Arrest Type DOB 8/15/1982 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GRAHAM, ANTHONY MARQUISE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1979 Height 5.7 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-21 15:19:00 Court Case 5902017206566 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name GRANDBERRY, GARY Arrest Type Felony DOB 11/16/1982 Height 5.11 Weight 300 Arrest Date Time 2017-02-21 15:00:00 Court Case 5902017206863 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 5000.00 Name GUTIERREZ-ROSALES, TOMAS Arrest Type DOB 4/6/1969 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:02:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HERRERA-CORCUERA, MIGUEL Arrest Type DOB 4/15/1974 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:06:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name NELMS, MARK ANTHONY Arrest Type Traffic DOB 10/29/1984 Height 5.10 Weight 215 Arrest Date Time 2017-02-21 15:20:00 Court Case 5902015202768 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1200.00 Name OCTAVIANO-QUEVEDO, ROGELIO Arrest Type DOB 3/25/1984 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-21 18:01:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PONCIANO-GONZALEZ, JORGE Arrest Type DOB 6/7/1982 Height . 