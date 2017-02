Mecklenburg County Arrests and Mugshots 02-22-2017 Name JAMES, JAMIE LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 9/20/1995 Height 5.9 Weight 165 Arrest Date Time 2017-02-22 00:48:00 Court Case 5902017206928 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name TAYLOR, JODI WALKER Arrest Type Misdemeanor DOB 11/30/1999 Height 5.11 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-22 00:25:00 Court Case 5902017202104 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 1000.00 Name DAVIS, ROBERT LEE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/9/1987 Height 5.7 Weight 207 Arrest Date Time 2017-02-22 02:42:00 Court Case 5902017206109 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name TAMANG, KITAB SINGH Arrest Type Misdemeanor DOB 1/1/1972 Height 5.5 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-22 02:25:00 Court Case 5902017206931 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name THEZE, NATASHA JESSICA Arrest Type Traffic DOB 12/28/1995 Height 5.7 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-22 03:59:00 Court Case 5902017206932 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name CURRY, GLORIA Arrest Type Misdemeanor DOB 4/30/1966 Height 5.6 Weight 110 Arrest Date Time 2017-02-22 06:15:00 Court Case 5902017206936 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name PARTLOW, EBONY CHEKETA Arrest Type Traffic DOB 7/20/1982 Height 4.8 Weight 100 Arrest Date Time 2017-02-22 03:42:00 Court Case 5902017206934 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name ENGLISH, EDWARD Arrest Type Felony DOB 1/31/1999 Height 5.5 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-22 07:15:00 Court Case 5902017206847 Charge Description POSSESS STOLEN FIREARM Bond Amount 25000.00 Name JAINLETT, NAFIFE MORRIS Arrest Type Misdemeanor DOB 3/17/1986 Height 5.9 Weight 210 Arrest Date Time 2017-02-22 08:12:00 Court Case 1202016718912 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 5000.00 Name PELLETIER, ANDRE Arrest Type DOB 1/7/1992 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-22 09:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BARRINGER, DARACUS Arrest Type Felony DOB 8/22/1991 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-22 08:15:00 Court Case 5902017206942 Charge Description PWISD COCAINE Bond Amount 25000.00 Name BENFIELD, JERROD Arrest Type Non-Arrest DOB 12/29/1981 Height 5.8 Weight 238 Arrest Date Time 2017-02-22 09:23:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name BOWENS, MARK ANTHONY Arrest Type Non-Arrest DOB 1/25/1972 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-02-22 09:23:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name LOPEZ, UILFRIDO Arrest Type Non-Arrest DOB 9/1/1976 Height 5.7 Weight 220 Arrest Date Time 2017-02-22 09:24:00 Court Case Charge Description Federal Bond Amount Name MILLER, KRISTA ALANDA Arrest Type Misdemeanor DOB 10/10/1985 Height 5.4 Weight 262 Arrest Date Time 2017-02-22 08:16:00 Court Case 5902017206868 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 2500.00 Name PEGUES, GENIS Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1996 Height 5.9 Weight 156 Arrest Date Time 2017-02-22 08:00:00 Court Case 5902016238195 Charge Description CARRYING CONCEALED GUN(M) Bond Amount 1000.00 Name PREDA, ION Arrest Type DOB 11/7/1987 Height . Weight Arrest Date Time 2017-02-22 09:25:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SHAVERS, DEMETRISE Arrest Type DOB 4/30/1978 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-22 09:26:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SLATER, BRANDON AUBRY Arrest Type Traffic DOB 11/20/1984 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-02-22 08:30:00 Court Case 5902017206944 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 3000.00 Name WILLIAMS, DEANGELO SHAY Arrest Type Misdemeanor DOB 3/19/1972 Height 5.10 Weight 260 Arrest Date Time 2017-02-22 09:06:00 Court Case 5902016209872 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name BROWN, OMAR DEANDRE Arrest Type Misdemeanor DOB 6/20/2000 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-22 09:44:00 Court Case 5902017206951 Charge Description POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2 OZ Bond Amount Name BURNS, JOSPEH Arrest Type DOB 12/12/1997 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-22 10:22:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name CURRY, RODNEY Arrest Type DOB 4/24/1971 Height 5.11 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-22 10:44:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name DENBERU, MESFIN ASMERIE Arrest Type Felony DOB 8/29/1973 Height 5.8 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-22 10:19:00 Court Case 5902017206345 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 2000.00 Name EPPS, JOSHUA ROBERT Arrest Type Misdemeanor DOB 9/25/1998 Height 5.8 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-22 09:29:00 Court Case 5902016245042 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 4000.00 Name MORGAN, RODNEY JAMEL Arrest Type DOB 6/19/1990 Height 5.6 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-22 11:23:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PANKEY, JORDAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/21/1997 Height 6.1 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-22 10:30:00 Court Case 5902017206958 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 200.00 Name PELLETIER, ANDRE PAUL Arrest Type Felony DOB 2/22/1992 Height 5.10 Weight 140 Arrest Date Time 2017-02-22 09:13:00 Court Case 5902017206956 Charge Description FELONY POSSESSION OF COCAINE Bond Amount 5000.00 Name ELLIS, NYCEDRIC QUIEARL Arrest Type DOB 2/15/1996 Height 5.7 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-22 12:35:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name GREEN, JOHNATHAN ALLEN Arrest Type Felony DOB 3/18/1992 Height 5.9 Weight 152 Arrest Date Time 2017-02-22 11:23:00 Court Case 7602016052031 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 5000.00 Name MAHATHA, FRANCIS GARY Arrest Type Misdemeanor DOB 10/2/1962 Height 6.2 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-22 10:15:00 Court Case 5902017206960 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 600.00 Name ODOM, CHARLES W Arrest Type Traffic DOB 11/15/1980 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-02-22 11:07:00 Court Case 2902016051547 Charge Description HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM Bond Amount 1500.00 Name NEWMAN, JAMAL CARTEZ Arrest Type Felony DOB 8/12/1995 Height 6.3 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-22 11:10:00 Court Case 5902017206973 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 250000.00 Name RUTHERFORD, SEAN Arrest Type DOB 12/14/1998 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-02-22 14:09:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name SYLVESTER, MICHAEL GERRAY Arrest Type Misdemeanor DOB 8/24/1990 Height 5.9 Weight 145 Arrest Date Time 2017-02-22 11:56:00 Court Case 5902013044626 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name JOHNSON, RICARDO ANTONIO Arrest Type Misdemeanor DOB 4/26/1992 Height 5.5 Weight 125 Arrest Date Time 2017-02-22 12:20:00 Court Case 5902016230106 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 2000.00 Name MCLAUGHLIN, RODNEY DEAN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1963 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-02-22 12:00:00 Court Case 3502016058516 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount 10000.00 Name MORRISON, ASIM HABIB Arrest Type Misdemeanor DOB 11/15/1987 Height 6.0 Weight 240 Arrest Date Time 2017-02-22 09:55:00 Court Case 5902017206979 Charge Description CITY/TOWN VIOLATION (M) Bond Amount 1000.00 Name TOOTLE, NICHOLAS MARYON Arrest Type Misdemeanor DOB 11/4/1996 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-22 07:24:00 Court Case 1202016707311 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount Name BOWDEN, JOHNNY B Arrest Type Misdemeanor DOB 3/20/1981 Height 5.9 Weight 205 Arrest Date Time 2017-02-22 12:30:00 Court Case 5902016236309 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount 500.00 Name BROWER, DOUGLAS EUGENE Arrest Type Felony DOB 11/14/1973 Height 5.6 Weight 150 Arrest Date Time 2017-02-22 13:29:00 Court Case 5902016242501 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 2500.00 Name DAVIS, JERMAINE USAMAH Arrest Type Felony DOB 2/11/1978 Height 6.1 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-22 13:30:00 Court Case 5902017206987 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 1000.00 Name EDWARDS, ULONDIS RA’QUAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/10/1999 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-02-22 10:14:00 Court Case 5902017206843 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount 500.00 Name KING, DEMONTREY A Arrest Type DOB 1/24/1992 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-22 15:39:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MOORE, LACOYA ALICIA Arrest Type Misdemeanor DOB 5/13/1987 Height 5.9 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-22 13:43:00 Court Case 5902016203739 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name RODGERS, JOHN CALVIN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/8/1952 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-02-22 13:35:00 Court Case 5902017206964 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name SPRINGS, TADNEY DONTAVIOUS Arrest Type Felony DOB 5/8/1991 Height 5.8 Weight 210 Arrest Date Time 2017-02-22 10:10:00 Court Case 5902017206992 Charge Description PWISD MARIJUANA Bond Amount 10000.00 Name EDWARDS, DARIUS ANTOINE Arrest Type Misdemeanor DOB 1/20/1997 Height 6.0 Weight 195 Arrest Date Time 2017-02-22 07:20:00 Court Case 5902017205783 Charge Description UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEH Bond Amount 2500.00 Name KNOTTS, ROBERT Arrest Type DOB 6/28/1989 Height 5.7 Weight 176 Arrest Date Time 2017-02-22 16:45:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PALUSO, JESSICA LYNN Arrest Type Traffic DOB 9/14/1987 Height 5.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-02-22 13:55:00 Court Case 5902017207002 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount Name PIMENTAL, DONNA MARIA Arrest Type Misdemeanor DOB 6/19/1977 Height 5.2 Weight 110 Arrest Date Time 2017-02-22 14:30:00 Court Case 5902016026554 Charge Description FAIL PROVIDE PROOF FARE PAY Bond Amount 500.00 Name BROWN, RICHARD ANTHONY Arrest Type Felony DOB 3/16/1981 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-02-22 14:20:00 Court Case 5902017005107 Charge Description BREAKING AND OR ENTERING (F) Bond Amount 10000.00 Name FRANCIS, ELIAS Arrest Type DOB 9/26/1997 Height 5.10 Weight 240 Arrest Date Time 2017-02-22 17:31:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name LANE, THOMAS LAWRENCE Arrest Type Felony DOB 4/6/1962 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-02-22 13:37:00 Court Case 8902013051192 Charge Description FELONY PROBATION VIOLATION Bond Amount 10000.00 Name PRESCOTT, FORRESTT Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1996 Height 5.8 Weight 135 Arrest Date Time 2017-02-22 14:28:00 Court Case 5902017207007 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 400.00 Name ROMERO, LUIS ALFREDO Arrest Type Traffic DOB 5/14/1988 Height 5.9 Weight 280 Arrest Date Time 2017-02-22 14:36:00 Court Case 4802016003806 Charge Description DWLR NOT IMPAIRED REV Bond Amount 1000.00 Share Two York County Suspects Arrested After Shooting in Rock Hill

Gaston County Target the Scene of Armed Robbery

Police Investigate Death in Kings Mountain

Suspect Turns Gun on Himself after Standoff

York County Arrests and Mugshots 02-22-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots SYLVESTER JERRARD RICHARDSON Charged With PWISD COCAINE.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line