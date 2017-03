Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-06-2017 Name PIERCE, DERRICK TYLER Arrest Type Misdemeanor DOB 10/21/1997 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-06 00:10:00 Court Case 5902017208532 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 2500.00 Name BUSH, TALEIA CHIRELL Arrest Type Misdemeanor DOB 2/26/1999 Height 5.6 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-06 00:59:00 Court Case 5902016212782 Charge Description INJURY TO PERSONAL PROPERTY Bond Amount 500.00 Name CRUZ, BENJAMIN GUZMAN Arrest Type Traffic DOB 10/19/1991 Height 6.3 Weight 300 Arrest Date Time 2017-03-06 01:24:00 Court Case 5902014202826 Charge Description NO OPERATORS LICENSE Bond Amount 2400.00 Name FILIPKOWSKI, GREG Arrest Type Misdemeanor DOB 4/5/1974 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-06 02:13:00 Court Case 5902017208522 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name KOSARIN, ISABEL Arrest Type Misdemeanor DOB 6/26/1976 Height 5.9 Weight 154 Arrest Date Time 2017-03-06 02:00:00 Court Case 5902017208523 Charge Description SIMPLE ASSAULT Bond Amount Name SIMMONS, ALLYSON LEIGH Arrest Type Misdemeanor DOB 11/26/1970 Height 5.4 Weight 115 Arrest Date Time 2017-03-06 01:51:00 Court Case 5902017208536 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 1500.00 Name VELEZ, ANDY MERO Arrest Type Felony DOB 11/16/1991 Height 5.2 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-06 01:54:00 Court Case 5902017208031 Charge Description SELL COCAINE Bond Amount 5000.00 Name WATTS, QUENTAVIOUS Arrest Type Felony DOB 6/17/1994 Height 6.8 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-06 03:25:00 Court Case 5902017208541 Charge Description POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE Bond Amount 3500.00 Name SPEED, EDDIE Arrest Type Felony DOB 6/10/1979 Height 5.10 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-06 06:44:00 Court Case 5902017208543 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 50000.00 Name DAVIS, LAQUAN SHAHEED Arrest Type Felony DOB 5/15/1994 Height 5.9 Weight 152 Arrest Date Time 2017-03-06 09:42:00 Court Case 5902017207187 Charge Description HABITUAL LARCENY Bond Amount 10000.00 Name MILLER, TRAVIS LLOYD Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1985 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-06 08:40:00 Court Case 5902016239192 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name SAMS, JOSHUA Arrest Type Misdemeanor DOB 12/29/1968 Height 6.2 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-06 08:20:00 Court Case 5902017207170 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name ANDERSON, CEDRICK KHALIL Arrest Type DOB 1/22/1999 Height 6.3 Weight 260 Arrest Date Time 2017-03-06 10:52:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name MASSEY, DERON Arrest Type DOB 3/6/1991 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-06 10:58:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TABB, CRAIG MAURICE Arrest Type DOB 10/30/1983 Height 6.1 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-06 11:05:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name THOMASON, RONALD ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1966 Height 5.6 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-06 06:25:00 Court Case 5902017208550 Charge Description DV PROTECTIVE ORDER VIOL (M) Bond Amount Name SHACKLEFORD, TOMMY Arrest Type DOB 2/11/1975 Height 6.0 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-06 11:23:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name BROWN, KENDALL DEVONTE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/24/1993 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-06 11:27:00 Court Case 5902017208559 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name COWART, MITCHELL JAMES Arrest Type Misdemeanor DOB 12/20/1990 Height 5.11 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-06 10:30:00 Court Case 5902017003750 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 500.00 Name EDWARDS, JUAN G Arrest Type Misdemeanor DOB 7/3/1979 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-06 10:10:00 Court Case 5902015220712 Charge Description MISDEMEANOR PROBATION VIOL Bond Amount 5000.00 Name NEAL, TOMMY Arrest Type Felony DOB 1/11/1999 Height 5.7 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-06 11:15:00 Court Case 5902017208548 Charge Description FELONY CONSPIRACY Bond Amount 10000.00 Name NEWMAN, BREONDRA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1996 Height 5.2 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-06 11:14:00 Court Case 5902017201131 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount Name ROBERTSON, TARA MICHELE Arrest Type Misdemeanor DOB 5/24/1982 Height 5.6 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-06 12:15:00 Court Case 5902017004771 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name STELMACH, ETHAN ANDREW Arrest Type Misdemeanor DOB 7/26/1996 Height 6.3 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-06 12:50:00 Court Case 5902017203741 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 4000.00 Name BARKLEY, JOHN CHARLES Arrest Type DOB 4/16/1956 Height 5.10 Weight 190 Arrest Date Time 2017-03-06 14:41:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name PERRY, CARL Arrest Type DOB 12/3/1992 Height 5.9 Weight 155 Arrest Date Time 2017-03-06 14:36:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name THOMPSON, ERIC LEE Arrest Type DOB 7/22/1981 Height 5.6 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-06 14:55:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name TREADWAY, KRISTOPHER NEIL Arrest Type Felony DOB 2/27/1984 Height 5.11 Weight 215 Arrest Date Time 2017-03-06 13:21:00 Court Case 1302016001818 Charge Description FEL PROB VIOL OUT OF COUNTY Bond Amount 10000.00 Name UPRIGHT, MICHAEL PAUL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/13/1992 Height 5.11 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-06 12:30:00 Court Case 5902017208562 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name COLEMAN, MYLES TREVONT Arrest Type Misdemeanor DOB 11/5/1994 Height 5.11 Weight 220 Arrest Date Time 2017-03-06 14:40:00 Court Case 5902016003558 Charge Description POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ Bond Amount 5000.00 Name SKESLOCK, BRIAN DAVID Arrest Type Felony DOB 2/23/1985 Height 5.10 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-06 14:26:00 Court Case 5902017208575 Charge Description EXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE Bond Amount 50000.00 Name DALTON, JAZMIN NICHELLE Arrest Type DOB 3/6/1994 Height 4.11 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-06 16:28:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name HAMRICK, ALBERT EARL Arrest Type DOB 3/16/1963 Height 5.6 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-06 15:10:00 Court Case Charge Description Bond Amount Name JONES, ANTHONY Arrest Type Misdemeanor DOB 5/21/1962 Height 5.9 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-06 14:40:00 Court Case 5902017208584 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount 750.00 Name SANDS, SHIKEEM JAMARUS Arrest Type Misdemeanor DOB 5/17/2000 Height 5.10 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-06 14:31:00 Court Case 5902017208576 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount Name AUDAIN, FAITH D Arrest Type Misdemeanor DOB 5/18/1997 Height 5.2 Weight 90 Arrest Date Name BRIDGES, DAVID IVEY Arrest Type Misdemeanor DOB 9/13/1963 Height 5.7 Weight 175 Arrest Date Time 2017-03-06 15:21:00 Court Case 5902017208589 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 750.00

