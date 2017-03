Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-12-2017 Name MCCALL, JOHN FRANKLIN Arrest Type Traffic DOB 2/4/1986 Height 5.10 Weight 145 Arrest Date Time 2017-03-12 00:30:00 Court Case 1202016723057 Charge Description OPERATE VEH NO INS Bond Amount 1000.00 Name MCKENZIE, MATTHEW FRANK Arrest Type Traffic DOB 7/10/1987 Height 5.8 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-12 00:46:00 Court Case 5902017209524 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2000.00 Name BROOKS, ASHEA CHRISHANA Arrest Type Misdemeanor DOB 11/20/1994 Height 5.7 Weight 126 Arrest Date Time 2017-03-12 03:20:00 Court Case 5902017209532 Charge Description ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON Bond Amount 2500.00 Name HAWKINS, DANIEL MATHEW Arrest Type Misdemeanor DOB 1/21/1992 Height 6.0 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-12 03:30:00 Court Case 5902017209536 Charge Description INTOXICATED AND DISRUPTIVE Bond Amount 1000.00 Name POSITHAI, KATY JUDY Arrest Type Traffic DOB 7/2/1988 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-12 01:06:00 Court Case 5902017209530 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name LANDEROS, JOSE ALFREDO Arrest Type Traffic DOB 9/10/1974 Height 6.0 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-12 03:31:00 Court Case 5902017209539 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1500.00 Name GUZMAN-MORAN, NELSON NOE Arrest Type Traffic DOB 8/29/1986 Height 5.5 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-12 03:50:00 Court Case 5902017209542 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 1000.00 Name COLE, BRYAN ADRIAN Arrest Type Misdemeanor DOB 9/24/1981 Height 6.0 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-12 05:26:00 Court Case 5902016026522 Charge Description CON MTBV/UN-WN OFF-PREM PERMIT Bond Amount 500.00 Name LUND, FARRAH ASHLEY Arrest Type Felony DOB 11/8/1991 Height 5.4 Weight 200 Arrest Date Time 2017-03-12 04:58:00 Court Case 5902017209544 Charge Description ASSAULT BY STRANGULATION Bond Amount Name WASHINGTON, SCOTT Arrest Type Misdemeanor DOB 8/27/1973 Height 6.0 Weight 185 Arrest Date Time 2017-03-12 01:21:00 Court Case 5902017209545 Charge Description ASSAULT ON A FEMALE Bond Amount Name WHITE, RODERICK DARYLJAMAAL Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1983 Height 6.2 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-12 07:16:00 Court Case 5902017209546 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 200.00 Name KELLY, BRAD GREGORY Arrest Type Felony DOB 9/24/1999 Height 5.7 Weight 130 Arrest Date Time 2017-03-12 08:41:00 Court Case 5902017209110 Charge Description FELONY LARCENY Bond Amount 10000.00 Name GUMBS, DOUGLAS WILLIAM Arrest Type Felony DOB 5/17/1985 Height 5.9 Weight 182 Arrest Date Time 2017-03-12 10:09:00 Court Case 5902016243236 Charge Description POSSESS METHAMPHETAMINE Bond Amount 2000.00 Name HARKANSON, BAILEY ROSE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/27/1995 Height 5.4 Weight 110 Arrest Date Time 2017-03-12 10:30:00 Court Case 5902015231278 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount 1000.00 Name HEYWARD, JAYLA ISTINE Arrest Type Traffic DOB 10/29/1984 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-12 10:09:00 Court Case 5902017704140 Charge Description EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG Bond Amount 500.00 Name KAMMER, JENNIFER ELISABETH Arrest Type Felony DOB 1/13/1975 Height 5.4 Weight 120 Arrest Date Time 2017-03-12 10:30:00 Court Case 5902017206407 Charge Description OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE Bond Amount 2500.00 Name RAMSAY, MICHAEL ANDREW Arrest Type Traffic DOB 4/14/1959 Height 5.10 Weight 272 Arrest Date Time 2017-03-12 09:44:00 Court Case 8002017000211 Charge Description SPEEDING Bond Amount 1500.00 Name SECHLER, WILLIAM MARLOWE Arrest Type Misdemeanor DOB 4/22/1977 Height 5.6 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-12 09:30:00 Court Case 5902016021797 Charge Description POSS/CONS BEER/WINE PUBLIC ST Bond Amount 500.00 Name WILLIAMS, MASON TYLER Arrest Type Misdemeanor DOB 8/25/1999 Height 5.8 Weight 165 Arrest Date Time 2017-03-12 10:15:00 Court Case 5902017208557 Charge Description DEFRAUDING INNKEEPER Bond Amount 500.00 Name BENNETT, BRADFORD Arrest Type Misdemeanor DOB 6/14/1958 Height 6.4 Weight 245 Arrest Date Time 2017-03-12 11:18:00 Court Case 1202016001894 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name FORNEY, JARVIS TAIWAN Arrest Type Misdemeanor DOB 3/26/1986 Height 6.1 Weight 270 Arrest Date Time 2017-03-12 12:32:00 Court Case 5902017209355 Charge Description COMMUNICATING THREATS Bond Amount Name AUDAIN, GRETCHEN Arrest Type Misdemeanor DOB 6/28/1971 Height 5.3 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-12 13:30:00 Court Case 5902016022405 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 500.00 Name URQUIA, MAYNOR OBDULIO Arrest Type Traffic DOB 9/12/1996 Height 6.0 Weight 230 Arrest Date Time 2017-03-12 14:59:00 Court Case 2016708421 Charge Description SPEEDING Bond Amount 350.00 Name GOODE, PIERRE Arrest Type Misdemeanor DOB 12/8/1968 Height 5.7 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-12 15:20:00 Court Case 5902017203359 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 1000.00 Name HARRIS, GINO Arrest Type Misdemeanor DOB 8/15/1981 Height 6.0 Weight 225 Arrest Date Time 2017-03-12 15:34:00 Court Case 5902017208794 Charge Description RESISTING PUBLIC OFFICER Bond Amount 1000.00 Name SINCLAIR, ANDRE SAVALAS Arrest Type Traffic DOB 12/7/1975 Height 5.10 Weight 180 Arrest Date Time 2017-03-12 09:55:00 Court Case 5902013231253 Charge Description DWI – LEVEL 5 Bond Amount Name EVANS, MICHAEL DAVID Arrest Type Misdemeanor DOB 3/16/1985 Height 5.9 Weight 140 Arrest Date Time 2017-03-12 15:15:00 Court Case 5902017003292 Charge Description SOLICIT ALMS/BEG FOR MONEY Bond Amount 500.00 Name OSIPOVITCH, ROBERT GEORGE Arrest Type Misdemeanor DOB 3/13/1995 Height 6.0 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-12 15:54:00 Court Case 5902017209585 Charge Description POSSESS DRUG PARAPHERNALIA Bond Amount 1500.00 Name RENZONI, TONY NELLO Arrest Type Traffic DOB 8/18/1977 Height 5.10 Weight 170 Arrest Date Time 2017-03-12 06:06:00 Court Case 5902017209576 Charge Description DRIVING WHILE IMPAIRED Bond Amount 2500.00 Name BOWEN, HERBERT STAUBYN Arrest Type Misdemeanor DOB 1/30/1996 Height 5.6 Weight 160 Arrest Date Time 2017-03-12 17:15:00 Court Case 5902017204262 Charge Description POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA Bond Amount Name GARNETT, CHRISTOPHER MILTON Arrest Type Misdemeanor DOB 9/28/1968 Height 6.1 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-12 15:15:00 Court Case 5902017209588 Charge Description SECOND DEGREE TRESPASS Bond Amount 500.00 Name PRIDGEN, BALEL SHAKIL Arrest Type Misdemeanor DOB 1/6/1994 Height 5.10 Weight 150 Arrest Date Time 2017-03-12 15:46:00 Court Case 5902017209589 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount 1500.00 Name RAY, IVAN GLEN Arrest Type Misdemeanor DOB 10/29/1991 Height 5.8 Weight 158 Arrest Date Time 2017-03-12 17:00:00 Court Case 5902017202165 Charge Description MISDEMEANOR LARCENY Bond Amount 1000.00 Name ROBERTS, TORI LEA Arrest Type Misdemeanor DOB 3/8/2000 Height 5.3 Weight 135 Arrest Date Time 2017-03-12 15:55:00 Court Case 5902017209590 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount Name SELIG, SHELBY DENISE Arrest Type Misdemeanor DOB 10/25/1999 Height 5.3 Weight 115 Arrest Date Time 2017-03-12 15:55:00 Court Case 5902017209592 Charge Description SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS Bond Amount Name STREETER, TAJAE’ SYMONE Arrest Type Misdemeanor DOB 7/6/1999 Height 5.8 Weight 374 Arrest Date Time 2017-03-12 15:46:00 Court Case 5902017209591 Charge Description BREAKING OR ENTERING (M) Bond Amount Share Series of 7-Eleven Robberies in Charlotte Area

York County Arrests and Mugshots 03-12-2017

Union County Arrests and Mugshots 03-12-2017

Gaston County Arrests and Mugshots 03-12-2017

Mecklenburg County Arrests and Mugshots 03-12-2017

Search Site Search for:





Charlotte Mugshots Tarlton, Frankie Ray Charged With Driving While Impaired (M),.











: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/crimeincharlotte/public_html/wp-content/themes/twentyten/header.php:25) inon line